Мобилизация по-новому: зачем мужчин за границей оставили без паспортов - политолог растолковал

МИД Украины на днях приостановило предоставление консульских услуг военнообязанным мужчинам, проживающим за границей, кроме оформления документов для возвращения в Украину.

А уже 24 апреля Кабмин внес изменения в соответствии с которыми запретил пересылать паспорта за границу. Призывники могут получить их только на территории Украины. Впоследствии в МИДе уточнили, что запрет на получение паспортов за границей касается только ГП "Документ".

Все это потрясло волну недовольства среди украинцев за границей, они даже попытались устроить бунт. Некоторые политики и правозащитники заговорили о нарушении прав, другие украинцы же наоборот – поддержали, отметив, что кроме прав есть еще и обязанности.

Зачем власть пошла на такие шаги, не провоцирует ли это раскол общества – ТСН.ua спросил у политолога, председателя правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко.

Владимир Фесенко / Фото: УНИАН

Почему государство "заинтересовалось" украинцами, проживающими за границей

По мнению Владимира Фесенко, МИД пошел на такое непопулярное решение, поскольку с мая вступает в действие закон о мобилизации и многие военнообязанные за рубежом "хотели схитрить", заранее оформив новые загранпаспорта.

"Приостановление - это временная ситуация до момента вступления в силу закона о мобилизации, до 18 мая, насколько я понимаю. Потому что многие из мужчин, которые за границей, хотели схитрить. И пока закон не вступил в силу - хотели получить загранпаспорт и другие документы и все - прощай, мое родное государство, больше я с тобой не буду иметь дел, чтобы ты меня не трогала и чтобы я забыл и о тебе, и о твоей войне. Они хотели схитрить - государство отреагировало. Но это решение, в том числе и по паспортам, оно будет регулировать выдачу паспортов", - пояснил политолог.

В то же время Владимир Фесенко отметил, что нужно людям четко объяснить, где они могут получить свой паспорт. Особенно это касается тех, кто выехал из оккупированных регионов.

"Но есть разные ситуации. Есть люди, например, женщины, дети - они выехали за границу и им есть куда возвращаться, мужчины тоже. Но они сталкиваются с необходимостью постановки на воинский учет. А есть люди, которые были на оккупированных территориях. Вот как им быть? То есть надо не просто сказать - паспорта только в Украине, но и определить для разных категорий населения, а где именно. Это было бы правильно", - подчеркнул политолог.

Военнообязанным нужно определиться, сохраняют ли они связь с Украиной

Владимир Фесенко подчеркнул, что подобные решения украинского правительства направлены не на то, чтобы кого-то наказать, а чтобы установить, кто сохраняет с ней связь.

"В чем суть логики? Не в том, чтобы кого-то наказать. Нет, это стимул. Ты должен определиться, если ты за границей - по разным причинам, есть люди, которые туда выехали еще до полномасштабного вторжения - на работу, на учебу. Человек сохраняет украинское гражданство и не хочет терять связь со страной. Но есть люди, которые бежали из страны, нарушая закон. Так или иначе, надо навести порядок. Это - импульс тем людям, особенно военнообязанным, определиться - вы сохраняете связь с Украиной, не только потребительскую, когда используете свой украинский паспорт, чтобы получить помощь в Германии или Польше. Вы все же потенциально не забывайте о своем гражданском долге защищать Украину. Нет процедур призыва в армию за рубежом. Поэтому речь идет о минимальной вещи - ты должен восстановить свою постановку на воинский учет - и все. Вот откроют электронный кабинет, или другую процедуру, предусмотренную законом о мобилизации. Вот это минимум, который надо сделать. Но ты должен определиться - ты сохраняешь активную связь со своим государством или нет", - сказал он.

Подобные решения – это сигнал тем, кто хочет незаконно сбежать из Украины.

Владимир Фесенко считает, что таким образом государство еще и посылает сигнал тем, кто хочет сбежать из Украины.

"Второй важный момент - это сигнал тем, кто хочет бежать из страны. Вы хотели обмануть государство? Вам не нравится Украина? Вы не хотите защищать свое государство? Вы хотите убежать, нарушая закон. Имейте в виду, что так или иначе у вас могут возникнуть проблемы за границей. Это важный момент для того, чтобы закон работал. Закон будет работать - не важно какой, когда есть санкция за нарушение закона. Тогда этот закон будут выполнять, не будет наказания - значительная часть людей будет нарушать закон. Вот простой пример, проблема есть не только за рубежом, но и внутри страны, когда приходит повестка, а люди ее игнорируют и вы ничего ей не сделаете. И здесь возникает проблема с мобилизацией и это угрожает нашей обороноспособности, учитывая масштабы войны", - пояснил политолог.

Вопросы социальной справедливости и равенства перед законом

Эксперт считает, что здесь еще есть вопрос относительно равенства и социальной справедливости. Он отметил, что внутри страны продолжается мобилизация и создается впечатление, что те, кто за рубежом - их это не касается.

"Еще один момент - это вопрос социальной, правовой справедливости. Равенство всех перед законом. Почему внутри страны должна работать процедура закона о мобилизации, а за рубежом - нет. Это неправильно и несправедливо. Поэтому принцип равенства всех перед законом должен работать. Вот три главных мотива, почему появились эти решения и это все связано со вступлением в силу закона о мобилизации", - сказал Владимир Фесенко.

Противоречие есть, но они немассовые

Отвечая на вопрос, не углубит ли это раскол среди украинцев, политолог отметил, что они уже есть, ведь есть разные отношения к призыву и мобилизации.

"Любой социолог, который исследовал эту тему, вам скажет, у украинцев есть неоднозначное отношение к людям за рубежом. Кто-то критически, кто-то с пониманием, еще более критическое отношение - к мужчинам, которые поехали за границу. И на эту тему есть резкие критики, которые считают, что надо еще жестче действовать по отношению к тем мужчинам, которые сбежали или уехали. Есть те, кто оправдывает. У нас и к мобилизации внутри страны есть неоднозначное отношение. Соответственно есть противоречия, я бы не называл это расколом. У нас есть такая ситуация, что это война. Вот ситуация с войной - кто-то защищает свою страну с оружием, кто-то помогает, кто-то пассивно смотрит, когда это закончится, а кто-то - переходит на сторону врага. Противоречия есть, но они не массовые, и это неизбежная ситуация в условиях войны. Есть противоречие интересов, конфликт интересов и в данном случае об этом идет речь", - сказал он.

"Не хотите становиться на военный учет – значит, тогда государство на вас не рассчитывает", — политолог

Владимир Фесенко отметил, что воинский учет для мужчин за рубежом нужен для того, чтобы государство понимало, на кого оно может рассчитывать.

"Государство и граждане - это взаимосвязанные субстанции. Государство - это не только аппарат государственного управления, который обеспечивает выполнение общественно-необходимых функций. Государство работает тогда, когда граждане выполняют правила государства, подтверждают свою связь с государством. В условиях войны - это обостряется. Сейчас такая ситуация. И люди, которые за рубежом должны для себя решить - вы сохраняете связь с государством или нет. Если сохраняете - это не только ваши права, но и обязанности. Вот что важно. Это - не одностородная связь. И в данном случае государство напоминает - оно в сложном положении, когда его надо защищать. И это сигнал, когда вы выехали за границу, мы с пониманием относимся к ситуации с женщинами и детьми за рубежом, но есть мужчины. Вот они должны определится - вы готовы или нет? Государство может на вас рассчитывать, потому что речь идет не о призыве, не о мобилизации уже сейчас. А о том, что может быть в перспективе. То есть может на вас государство рассчитывать или нет? Вот вы не хотите становиться на воинский учет - значит тогда государство на вас не рассчитывает тоже, тогда ищите себе другое гражданство, другой юридический статус, если вы не хотите поддерживать свою связь с государством", - считает он.

Будут ли призывать из-за границы

Владимир Фесенко подчеркнул, что сейчас нет процедуры призыва из-за границы.

"Нет сейчас процедуры призыва в армию за границей. Нет. А потому вся эта шумиха, которую уже оттуда забирают в армию, пуста. Нет, речь идет о постановке на военный учет", — сказал он.

Почему в Польше готовы помочь Украине вернуть военнообязанных

Заявления министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камиша о том, что его страна готова помочь Украине вернуть военнообязанных, по мнению Владимир Фесенко, это отражение настроений населения Польши.

"Я вчера разговаривал с польским журналистом на эту же тему. Он тоже говорит - в Польше очень распространены настроения непонимания ситуации. Я его буквально цитирую, там недовольны тем, что многие люди, достаточно молодого возраста, используют и украинский паспорт, и помощь со стороны Польши. Это вызывает непонимание и осуждение со стороны поляков. Это - отражение настроений, польского общественного мнения. Но это не означает, что уже завтра из Польши будут высылать или призывать в армию. Потому что подчеркиваю - процедуры призыва в армию из-за рубежа нет", - сказал он.

В то же время политолог не исключает, что из Польши могут депортировать нарушителей закона.

"А вот что может быть - я слышал и читал. Там сейчас бунт перед консульским учреждением. Если будет бунт - нарушение общественного порядка, польские власти имеют все основания депортировать нарушителя закона. Об этом можно договориться - будут люди нарушать закон - ее могут депортировать в страну, откуда она появилась в Польше. Это я предполагаю, но это тоже предмет договоренностей и так далее", - сказал он.

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