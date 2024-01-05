Мобилизация по-новому: Залужный выдвинул четкие требования, но согласны не все

Обо всех громких деталях первого дня обсуждения мобилизационного документа – в эксклюзиве TSN.UA.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и министр обороны Рустем Умеров сделали мощное заявление! Что происходило на первом заседании комитета Совета по законопроекту по мобилизации? На чем настаивают главком ВСУ и министр обороны и перепишут ли законопроект? Обо всех громких деталях первого дня обсуждения мобилизационного документа – смотрите в эксклюзиве Виктории Панченко для TSN.UA.
Мобилизационные страсти
73 страницы и к положениям на каждой странице есть вопросы и уточнения! 4 января парламентский Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассматривал правительственный проект закона о мобилизации. К заседанию присоединились главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, глава Минобороны Украины Рустем Умеров и начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала. В СМИ уже появилась информация, что на заседании бушевали страсти. Эмоциональными были обсуждения по нормам по инвалидности и по электронным повесткам. Валерий Залужный с некоторыми предложенными нормами жестко не соглашался. В частности, по словам присутствовавших на комитете нардепов, железный генерал выступил против нормы о привлечении в армию заключенных и судимых. Однако главнокомандующий и министр обороны считают, что усиление мобилизации необходимо. Залужный отметил, что армии нужны люди. Он обосновал свою позицию тем, что Россия уже призвала 400 тысяч и на июнь готовит еще несколько сотен тысяч человек.
"Кем мне воевать? Или обращаться к миру и там просить людей, или вы уходите воюйте, если не обеспечите", — сказал Залужный.
Главком заверил, что каждую жизнь постараются сохранить: "На каждого призванного по 80 дней обучения будет. Но дайте мне людей".
Также в СМИ сообщают, что на Комитете присутствовали министр образования и науки Оксен Лисовый, глава Нацполиции Иван Выговский и министр Кабмина Олег Немчинов. Они якобы просили не принимать в таком виде законопроект и задавались вопросом мобилизации учителей и полицейских.
Костенко – о мобилизационном законопроекте
Еще немного деталей удалось узнать от секретаря Комитета и народного депутата Романа Костенко. По его словам, документ состоит из 73 страниц и среди участников заседания Комитета было немало вопросов к предусмотренным им нормам. Об этом нардеп рассказал в эфире телемарафона "Единые новости".
Костенко отметил, что рассматриваемый документ – это правительственный законопроект, поэтому не стоял вопрос изменения тех или иных норм, обсуждали предложения.
Мобилизационный законопроект перепишут?
Ранее сообщалось, что законопроект таки перепишут. Об этом заявила нардеп от "Слуги народа", заместитель главы Комитета по вопросам информационной политики ВР Евгения Кравчук в эфире национального телемарафона.
Кравчук напомнила о замечаниях от уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца, который обратил внимание на неконституционные нормы в документе. Также парламентарий признала и потенциальную коррупционную опасность текста.
Альтернативный законопроект
На опережение решил сработать народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Он уже подал в Верховную Раду альтернативный законопроект о мобилизации с определенными правками по срокам демобилизации: через 18 месяцев, а не 36, как хочет правительство.
Понимаем, что работы у нардепов еще много. Заседания комитета продлятся до 6 января включительно. Поэтому ждем финальную версию мобилизационного законопроекта.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "МОБИЛИЗАЦИЯ ПО-НОВОМУ: Залужный выдвинул четкие требования! Согласны не все!"
Напомним, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в закрытом режиме в течение трех дней будет рассматривать законопроект о мобилизации. Вместе с ужесточением процесса мобилизации в ВСУ в Украине могут измениться и правила бронирования военнообязанных. Условие простое – выход из тени и уплата налогов. Претерпели изменения и правила пересечения границы народными избранниками.
Читайте также:
- Кто может потерять бронь от мобилизации, а кому ее не дадут вообще: названы категории
- Законопроект о мобилизации: "сырой текст", содержащий коррупционные риски и антиконституционные нормы – нардепка
- Блокпосты в Киеве и области: мобилизация, повестки или просто контроль – что происходит
- Законопроект о мобилизации изменят: какие скандальные нормы могут "выбросить"