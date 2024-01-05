Мобилизация по-новому: Залужный выдвинул четкие требования, но согласны не все

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и министр обороны Рустем Умеров сделали мощное заявление! Что происходило на первом заседании комитета Совета по законопроекту по мобилизации? На чем настаивают главком ВСУ и министр обороны и перепишут ли законопроект? Обо всех громких деталях первого дня обсуждения мобилизационного документа – смотрите в эксклюзиве Виктории Панченко для TSN.UA.

Мобилизационные страсти

73 страницы и к положениям на каждой странице есть вопросы и уточнения! 4 января парламентский Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассматривал правительственный проект закона о мобилизации. К заседанию присоединились главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, глава Минобороны Украины Рустем Умеров и начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала. В СМИ уже появилась информация, что на заседании бушевали страсти. Эмоциональными были обсуждения по нормам по инвалидности и по электронным повесткам. Валерий Залужный с некоторыми предложенными нормами жестко не соглашался. В частности, по словам присутствовавших на комитете нардепов, железный генерал выступил против нормы о привлечении в армию заключенных и судимых. Однако главнокомандующий и министр обороны считают, что усиление мобилизации необходимо. Залужный отметил, что армии нужны люди. Он обосновал свою позицию тем, что Россия уже призвала 400 тысяч и на июнь готовит еще несколько сотен тысяч человек.

"Кем мне воевать? Или обращаться к миру и там просить людей, или вы уходите воюйте, если не обеспечите", — сказал Залужный.

Главком заверил, что каждую жизнь постараются сохранить: "На каждого призванного по 80 дней обучения будет. Но дайте мне людей".

Также читайте Станут ли непригодные пригодными: хронология событий вокруг скандального законопроекта о мобилизации

Также в СМИ сообщают, что на Комитете присутствовали министр образования и науки Оксен Лисовый, глава Нацполиции Иван Выговский и министр Кабмина Олег Немчинов. Они якобы просили не принимать в таком виде законопроект и задавались вопросом мобилизации учителей и полицейских.

Костенко – о мобилизационном законопроекте

Еще немного деталей удалось узнать от секретаря Комитета и народного депутата Романа Костенко. По его словам, документ состоит из 73 страниц и среди участников заседания Комитета было немало вопросов к предусмотренным им нормам. Об этом нардеп рассказал в эфире телемарафона "Единые новости".

Костенко отметил, что рассматриваемый документ – это правительственный законопроект, поэтому не стоял вопрос изменения тех или иных норм, обсуждали предложения.

Мобилизационный законопроект перепишут?

Также читайте Стефанчук заинтриговал возможными изменениями в законопроекте о мобилизации и рассказал, когда его рассмотрят в Раде

Ранее сообщалось, что законопроект таки перепишут. Об этом заявила нардеп от "Слуги народа", заместитель главы Комитета по вопросам информационной политики ВР Евгения Кравчук в эфире национального телемарафона.

Кравчук напомнила о замечаниях от уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца, который обратил внимание на неконституционные нормы в документе. Также парламентарий признала и потенциальную коррупционную опасность текста.

Альтернативный законопроект

На опережение решил сработать народный депутат Украины Алексей Гончаренко. Он уже подал в Верховную Раду альтернативный законопроект о мобилизации с определенными правками по срокам демобилизации: через 18 месяцев, а не 36, как хочет правительство.

Понимаем, что работы у нардепов еще много. Заседания комитета продлятся до 6 января включительно. Поэтому ждем финальную версию мобилизационного законопроекта.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "МОБИЛИЗАЦИЯ ПО-НОВОМУ: Залужный выдвинул четкие требования! Согласны не все!"

Напомним, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки в закрытом режиме в течение трех дней будет рассматривать законопроект о мобилизации. Вместе с ужесточением процесса мобилизации в ВСУ в Украине могут измениться и правила бронирования военнообязанных. Условие простое – выход из тени и уплата налогов. Претерпели изменения и правила пересечения границы народными избранниками.

Читайте также: