Мобилизация по-одесски: мужчины в форме жестко задержали прохожего, повалив на землю

Военные прокомментировали видео, на котором люди в форме пытаются задержать мужчину. Люди в соцсетях утверждают, что, якобы, речь идет о попытке вручить повестку в Одессе.

В свою очередь, в официальном комментарии для ТСН.ua военные этого не опровергли и пока не подтвердили.

"На видео можно увидеть, что человека не бьют, а хватают. Мы разбираемся с этой ситуацией и готовим соответственно официальную информацию", — сообщила спикер оперативного командования "Пивдень" Наталья Гуменюк.

На наш уточняющий вопрос, известно ли предварительно о том, являются ли представителями военкомата люди в форме, Гуменюк ответила нам так: "Мы это выясняем".

В ОК "Пивдень" пообещали установить все подробности инцидента.

В комментарии "Суспільному" Наталья Гуменюк сообщила, что она не исключает влияния человеческого фактора на такие события.

"Мы каждый день инструктируем подразделения, которые выходят с рейдами в такую работу. Но, к сожалению, человеческий фактор есть человеческий фактор. Мы сейчас разбираемся, что это такое, кто на этом видео и действительно ли это так, как есть. Потому что в большинстве случаев действительно есть некорректное поведение персонала, но все же оно подается с дополнительным привкусом комментариев, которые не соответствуют действительности", - пояснила пресс-секретарь.

Пресс-секретарь ОК "Пивдень" добавила, что очень часто пользователи соцсетей бытовое задержание воспринимают, как вручение повесток.

Напомним, в Одессе военные силой задержали и отвезли в служебное помещение мужчины во время попытки вручить ему повестку. Это объяснили тем, что военнообязанный гражданин безосновательно оскорблял и унижал сотрудников центра комплектования и соцподдержки.

Ранее в Одессе разразился еще один скандал: оказалось, что якобы работники военкомата передвигаются на авто скорой, чтобы вручать повестки. Командующий Сил обороны юга генерал-майор Андрей Ковальчук сообщил, что продолжается расследование инцидента.

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