Мобилизация по-одесски: новый скандал с ТЦК шокировал украинцев (видео)

Утро в Одессе началось не с кофе.
Одесский ТЦК традиционно светится в новостях со своими способами мобилизации. И вот снова скандал. Горожане просто в шоке.
Что случилось в этот раз, рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.
Новый скандал в Одессе
Уже не традиционно местные работники ТЦК залетают в маршрутки и пытаются вытащить мужчин, по крайней мере, так утверждают местные паблики. Новое видео уже стабильного способа мобилизации одесских военкомов появилось 23 января.
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Одесса лидер по колличеству нападений ТЦК на маршрутки и общественный транспорт— Boris Grigorovich (@Gri_Bor) January 23, 2024
Террористы тупо вламываются и захватывают людей
Скоро начнут захватывать женщин и детей? pic.twitter.com/dxVBzUHUXD
Кипиш не первый раз
Эти видео мгновенно разлетелись по сети, ведь накануне подобный скандал уже был. Тогда скандал с ТЦК в маршрутке закончился проклятием, словно белой ведьмы. Несмотря на то, что представитель военкомата сказал, что сам недавно вернулся из-под Бахмута, женщина его прокляла, пока заступалась за другого мужчину.
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ТЦК никто не слушает
В местных Telegram-каналах пишут, что кое-где военнослужащие не заходят в сам транспорт, а просят по-доброму мужчин в возрасте от 27 лет выйти из салона для проверки документов. Впрочем, никто не реагирует.
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Конфликты из-за видео
В других случаях заходят в маршрутку и начинаются конфликты. Люди их изгоняют, особенно насилие поднимают женщины. В основном конфликты из-за видеосъемки.
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Жорин высказался о скандалах в Одессе
На днях после очередного скандала в Одессе в защиту военных стал майор ВСУ, экскомандир полка Азов, заместитель 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин. Он отметил, что среди работников ТЦК действительно много бойцов из передовой, переживших тяжелые ранения, и отметил, что люди ко всем этим людям должны относиться с уважением.
Но и не отрицает, что есть работники ТЦК, которые переходят границы, а значит, должны за это отвечать.
Реакция ТЦК и почему такие методы не помогают в мобилизации
На подобные скандалы в Одесском ТЦК уже не реагируют, по крайней мере нет ни одного комментария на официальных страницах в соцсетях. Конечно, за нарушение прав граждан должны отвечать, впрочем и никуда не делся враг, войну за нас никто не выиграет.
Но сейчас складывается ощущение, что даже дышать нельзя — сплошные запреты, ограничения и нарушения прав человека. Мобилизация нужна, но такие силовые противоправные методы совсем не мотивируют.
Заявление Зеленского
В то же время, на днях президент Украины Владимир Зеленский в своем новом интервью британскому телеканалу Channel 4 News заявил, что не видит необходимости мобилизовывать полмиллиона человек на войну.
«Я сегодня, я лично, не вижу пока потребности мобилизовать полмиллиона людей, я считаю так. Не потому, что мне хочется как-нибудь сейчас ответить и кому-то понравиться. Просто, это не только жизнь, жизнь номер один, а вторая история — это соответствующие действия, и есть соответствующие операции, и поэтому я сегодня не увидел пока достаточно понятных деталей для того, чтобы сказать, что полмиллиона нужно мобилизовать. А третье, я хотел бы вам просто сказать, что это еще деньги, и если бы кто-нибудь не относился, все эти финансы, они точно не приходят от партнеров. Я хочу, чтобы все поняли все эти заработные платы для наших военных — все это дает украинский бюджет. И поэтому, когда мы говорим полмиллиона, надо думать, есть запрос, нужно правильно все считать”, — отметил президент.
А что с законопроектом?
В то же время, до сих пор не ясно, каким в конечном варианте мы увидим законопроект о мобилизации, ведь до сих пор в Раде не видели новый вариант многострадального документа.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: “Что вы делаете?! У вас совесть есть? Новый скандал с ТЦК шокировал жителей Одессы!
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