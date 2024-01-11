Мобилизация по-одесски: ТЦК снимает мужчин с маршруток и "упаковывает" в бусы – соцсети

"Пакуют" не только на улице, но и в маршрутках и троллейбусах – в Одессе ТЦК останавливают общественный транспорт прямо посреди маршрута и ищут там мужчин призывного возраста. Однако, не гнушаются военкомы и нажиться на тех, кто стремится "откосить" от армии.

В Одессе представители ТЦК проверяют документы в маршрутках и троллейбусах, а также просят мужчин выйти из общественного транспорта. Поэтому между сотрудниками ТЦК и гражданами возникают конфликты.

О громких мобилизационных скандалах говорится в эксклюзиве Виктории Панченко TSN.UA.

ТЦК в маршрутках и троллейбусах

Снова "мягкая" мобилизация в общественных местах – в Одессе военнослужащие вместе с полицией уже не просто стоят на остановках общественного транспорта и ждут мужчин, подлежащих мобилизации, но также заходят в маршрутки и троллейбусы. Скорее всего, чтобы не мерзнуть и поскорее выполнить поставленный руководством план.

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В общественном транспорте военные проверяют документы у мужчин и просят их "на выход". А дальше, говорят очевидцы, просто заталкивают в рядом стоящие микроавтобусы.

Прохожие и пассажиры транспорта, ставшие свидетелями мобилизационных мер, рассказывают, что полиции и представителей ТЦК очень много по городу. И занимаются они именно поиском военнообязанных.

Оказывается, что общественный транспорт – это одно из основных мест, где военные ищут будущих защитников. К сожалению, такие действия заканчиваются конфликтами с пассажирами. Об этом свидетельствуют многочисленные видео, появляющиеся в местных соцсетях и пабликах.

ГБР работает

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Ну а пока одни выполняют мобилизационный план, другие его беспощадно проваливают. Да еще зарабатывают на этом. Точнее, зарабатывал. Детективы ГБР сообщили о подозрении работнику Белгород-Днестровского РТЦК и СП, который за деньги помогал военнообязанным мужчинам избежать мобилизации.

Суммы делец поднимал немалые. За 2 тысячи долларов делал клиентам документы о признании их непригодными к военной службе, а за 3 тыс. долларов мужчины могли еще сняться с военного учета.

▶На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

Мобилизация по-одесски! ТЦК снимает мужчин с маршруток и "упаковывает" в бусы!