Мобилизация по-винницки: мужчину, которого мать кормит с ложки, признали годным к службе (видео)

В Винницкой области разгорелся скандал из-за того, что 34-летнего местного жителя с инвалидностью, Максима Байду, которого время от времени мать кормит с ложки, врачи признали годным для военной службы.

Об этой ситуации в соцсетях рассказала общественный деятель Шаргородского района Винничины Галина Верещага, включив прямую трансляцию во время общения с пожилой матерью мужчины, которого врачи, по ее словам, признали годным для службы.

На видео отреагировали сотни тысяч украинцев.

ТСН.ua разыскал Галину Верещагу и мать Максима Байды. Обе женщины говорят, что на сегодня делают все, чтобы Максима, который имеет инвалидность с детства, не мобилизовали.

Пришли обновить документ, а получили повестку

"У меня было безысходное положение, не было никого, кто мог бы подсказать, как действовать", — с отчаянием в голосе говорит Надежда Байда, мать Максима.

По ее словам, вся эта история началась с того, что она с сыном сами пошли в военкомат из-за того, что у приписного свидетельства Максима истек срок действия – документ нуждался в обновлении. После этого в военкомате Максиму выдали повестку на прохождение врачебной комиссии.

"В военкомате сказали, что сыну надо пройти врачебную комиссию, сын ее прошел, — рассказывает Надежда Байда. — Хирург, невропатолог, терапевт и лор написали, что он пригоден. Также прсихиатр написал, что сын ограниченно пригоден. Меня это возмутило. Я спросила у того, кто отправил сына на комиссию, мол, как такое может быть. На это мне тот человек ответил: "Руки-ноги есть?" Значит годен". Когда Максим нервничает, то вообще не может ничего сказать".

По ее словам, у сына есть инвалидность с детства. "У него третья группа. Также ему написали, что у него легкая умственная генетическая отсталость".

Взяла ситуацию на контроль

В свою очередь, общественный деятель Галина Верещага говорит, что после огласки врачи в устной форме сообщили, что Максим Байда не пойдет воевать.

"Максим, которого мать повсюду сопровождает – четыре врача поставили подпись о том, что он годен! В голове не укладывается, как такое может быть. Кроме этого, у Максима обнаружили еще гепатит С", – рассказывает Галина Верещага.

По ее словам, кроме всего, у Максима ограничены движения, ему трудно передвигаться, особенно в сырую погоду.

На Винничине мужчину, которого кормят с ложки, признали пригодным к службе в армии.

" Какой из него воин? ", — возмущается Верещага, комментируя свой прямой эфир и выражая свое мнение по поводу врачей.

"Их надо вешать!", – эмоционально говорит женщина.

Врач объяснил действия подчиненных

Главный врач Шаргородской городской больницы, Виталий Черный, чьи подчиненные обследовали Максима Байду на военно-врачебной комиссии, ситуацию объясняет так:

"У приписного свидетельства Максима Байды истек срок действия. Они (семья Байды — Ред.) по своей инициативе пришли в военкомат. Согласно процедуре, он должен был пройти медосмотр. Никто ни в какую армию его не брал. Пришли к лору, тот спросил о том, есть ли жалобы. Был ответ, что жалоб нет. Лор написал, что мужчина пригоден. Пришли к терапевту, тот спросил о жалобах, получил ответ, что таких нет, после чего терапевт написал, что мужчина годен. Такое же написал и хирург. На этом фоне эти люди (мать Байды и Верещага – Ред.) начинают поднимать шум".

К этому Виталий Черный добавляет, что глава ВЛК вынесет свой вердикт о пригодности или непригодности только после того, как будут собраны все анализы Максима Байды.

"Конечно, не будет сказано, что мужчина пригоден. В Украине никто с третьей группой инвалидностью и гепатитом С в армию не берет. Врачи все делали правильно, согласно инструкциям. Они (мать Байды и Галина Верещага — Ред.) сами все это раздули", — резюмирует Виталий Черный.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области мужчина получил повестку, но отказался от мобилизации.

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