Мобилизация под открытым небом: потрясающие подробности нового скандала с ТЦК в Одессе (видео)

Взяли в кольцо и заблокировали. Представители ТЦК не отстают. В Одессе – очередной мобилизационный скандал. И это в то время, когда нардепы приступили к обсуждению законопроекта о мобилизации в комитете.

Сложившие военными на этот раз и несут ответственность представители ТЦК за свои правонарушения, рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Панченко.

Скандальное поведение ТЦК

Украинские Телеграмм-каналы публикуют видео с улиц Одессы, на котором видно, как мужчина прячется в собственном автомобиле от людей в военной форме. По словам очевидцев, вероятнее всего, это были представители ТЦК. Они оцепили машину плотным кольцом, не давая мужчине выйти.

Новый скандал с ТЦК в Одессе

Чем закончилась эта ситуация, пока неизвестно, однако, к сожалению, это не в первый раз, когда представители ТЦК ведут себя, мягко говоря, невежливо. Недавно в Одесской области несколько военнослужащих преследовали мужчину на улице. Соответствующее видео опубликовали местные телеграммы-каналы. Муж сразу же предупредил людей в форме, чтобы они к нему не подходили. Также он отметил наличие у него газового баллончика. Военные сначала все же пытались приблизиться к гражданину, однако через некоторое время оставили его.

Уклоняющихся за решетку?

Ну а пока представители ТЦК, не брезгуя разными способами, в том числе и силовыми, пытаются выполнить мобилизационный план, стражи порядка бросают за решетку уклонистов.

С начала полномасштабной войны полицейские открыли около 9 тысяч дел по уклонению от привоза. Более двух с половиной тысяч из них уже в суде. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко в эфире телемарафона "Единые новости" 4 января.

Отметим, что максимальное наказание по статье 336 Уголовного кодекса Украины, о которой говорит министр внутренних дел, – до пяти лет тюрьмы.

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Маски для уклоняющихся

Неудивительно, что после таких новостей сетью начали распространяться рекламные кампании с предложением купить маску, которая убережет от мобилизации. Маску, которая прибавит вам так лет с 30, а то и 40 или 50. И такая отсрочка от армии будет стоить не заоблачные деньги, как в официальном варианте, который обсуждают во власти, а всего 13 600 гривен.

И здесь возникает вопрос, а на сколько такая предпринимательская деятельность законна? Продавать маски – ок, а вот с какой почвой все это подается? Просто бизнес или же конечная цель использования маски может заинтересовать правоохранителей?

Пограничники усилили проверки мужчин

Интересно, рискнет ли кто-то с такой маской пересечь границу? Не рекомендуем. Во-первых, это незаконно, а во-вторых, пограничники ужесточили контроль на выезд мужчин. Причины называют разные. Однако подделка документов остается самым популярным способом среди правонарушений. За прошлый год обнаружено около 3 тысяч поддельных документов. Об этом рассказал в эфире телемарафона "Единые новости" представитель ГНСУ Андрей Демченко.

Чиновника ТЦК поймали с поличным

Правоохранители усиливают контроль за уклоняющимися не только на границах, но и внутри страны. В Черновицкой области разоблачили преступников, способствовавших мужчинам призывного возраста в уклонении от прохождения военной службы. За денежное вознаграждение должностное лицо ТЦК и еще двое его сообщников помогали уклоняющимся в подготовке необходимых документов во избежание мобилизации. За свои услуги просили 3 тысяч долларов. Поймали участков с поличным, когда им передавали часть взятки. Правоохранители собрали доказательства причастности фигурантов к совершению 11 уголовных правонарушений. Теперь злоумышленников будут судить.

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