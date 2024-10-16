Мобилизация с 18 лет в Украине: кто требует от Зеленского снизить призывной возраст

США намекают, что одних только поставок западного оружия недостаточно, и требуется расширение мобилизации с 18 лет.

В США призывают Зеленского снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Президент Украины настаивает, что США должны предоставлять оружие без изменения призывного возраста. А военные в это время тоже сказали свое слово. Все детали – читайте в эксклюзиве ТСН.ua.

Советник руководителя Офиса президента, экснардеп Сергей Лещенко ошеломил заявлением, что Соединенные Штаты давят на Зеленского, чтобы снизить мобилизационный возраст в Украине до 18 лет.

"Если эта информация всплыла на поверхность, могу подтвердить: Американские политики обеих партий давят на президента Зеленского в вопросе, почему в Украине не проводится мобилизация тех, кому от 18 до 25 лет", – сказал он.

Он уточнил, что аргумент американских партнеров в том, что во время войны во Вьетнаме в США призывали на службу с 19 лет. Таким образом, США намекают, что одних только поставоки западного оружия недостаточно, и требуется расширение мобилизации с 18 лет.

"Президент Зеленский не продавился, и продолжает убеждать политиков из обеих партий давать оружие без смены призывного возраста", – добавил советник главы ОПУ.

Член Комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству, нардеп Мария Ионова также признала, что западные партнеры настаивают на том, чтобы изменить и снизить мобилизационный возраст.

"Что касается мобилизации и наших партнеров, они настаивают на том, чтобы изменить и снизить еще мобилизационный возраст. Но нам важно исправить те ошибки, которые сделаны во время двух коммуникационных компаний по мобилизации. Это тогда, когда мы работали над законом о мобилизации. Все же следует определить, что провалена эта кампания, и последствия критические, в том числе, как мы сейчас видим, на фронте. И оно все связано, потому что это и об оружии, и о санкциях", – рассказала Ионова.

Она добавила, что коммуникационную кампанию по мобилизации следует изменить в сторону положительной мотивации.

"И это должно быть либо финансовое обеспечение, либо кредиты, либо ввоз автомобиля. На самом деле все наработки были в профильном комитете парламента. Важно – не отпугивать украинцев, а улучшать мобилизационные цифры не подрывами, а позитивными механизмами, и предлагать что-нибудь", - пояснила нардеп.

О том, что вопрос о снижении возраста мобилизации периодически поднимают международные партнеры Украины, оказывающие военную и экономическую помощь, также сообщал член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский.

"Никаких инициатив по уменьшению призывного возраста ниже 25 лет пока нет. Это вопрос, который периодически поднимают наши партнеры, которые оказывают помощь. Потому что они считают, что возраст от 18 до 25 лет является наиболее оптимальным и наиболее эффективным для того, чтобы граждане Украины в силу своих психологических и физических качеств могли эффективно сражаться.

К слову, 7 октября нардеп Вадим Ивченко заявил, что вопроса снижения мобилизационного возраста нет в повестке дня ни Верховной Рады, ни Комитета по нацбезопасности, обороне и разведке. Политик сообщил, что от ВСУ есть сигналы о том, что для тщательного выполнения боевых задач нужны люди "с другой физической подготовкой", потому что людям в возрасте 47-50 лет сложновато выполнять некоторые боевые задания, о которых просят командиры бригад.

"Это сигналы только к нам, в Комитет нацбезопасности и обороны, но пока вопросы совсем не обсуждаются в комитете. Совершенно не стоят на повестке дня комитета и совсем не обсуждаются в Верховной Раде Украины", — подчеркнул Ивченко.

Он добавил, что лучше физически подготовленные люди не должны сидеть в тылу, делать печатную или бюрократическую работу в штабах, ТЦК. Они должны выполнять реальные боевые задачи.

"Те люди, которые ранены, проходят реабилитацию, физически неспособны, но могут выполнять другую работу — должны выполнять другую работу. Тогда, когда общество увидит порядок в ВСУ, тогда можно говорить о снижении возраста или более профессиональной мобилизации. Мы же говорили, что мобилизация должна быть не так, что "всех подряд хватать", а только тех, кто будет выполнять в определенных частях задачи, — рассказал народный депутат.

Он также сообщил, что за последний год мобилизация количественно улучшилась, но недостаточно. Да, удается только закрывать потери в бригадах. Но мобилизованных отнюдь недостаточно для создания новых бригад или усиления, чтобы была соответствующая ротация.

Военные о снижении мобилизационного возраста

Верховная Рада в октябре этого года запретила мобилизацию украинцев младше 25 лет. Однако военные имеют другое мнение, ведь война продолжается, обе стороны несут потери, и Россия до сих пор сохраняет преимущество в живой силе. Бойцы отмечают, что армии нужно больше молодежи, и предлагают снизить мобилизационный возраст до 20, а то и 18 лет. Так, например, комбат ударных БПЛА "Ахиллес" 92-й ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко заявил, что все совершеннолетние украинцы – и мужчины, и женщины – должны быть военнообязанными от 18 лет. Что касается непосредственно участия в боевых действиях, то комбат выступает за отправление на фронт людей в возрасте от 23 лет.

"Почему я говорю о том, что все должны быть военнообязанными? Потому что это меньшее, что может дать государство, подготовить свою нацию, подготовить свое население к возможному физическому и силовому противодействию против них. Если бы мы это решение приняли в 2014 году, закон о территориальной обороне, если бы мы приняли решение, что все должны быть военнообязанными, и подготовили людей, чтобы все прошли общевойсковую подготовку, получили специализированную подготовку, то во время полномасштабной войны, возможно, враг бы и не пошел бы на такое, на полную войну, на полномасштабную. А если бы пошел, то потери в начале войны у нас были бы гораздо меньше, при большем результате остановки врага на поле боя", – объяснил военный.

В свою очередь полковник СБУ и секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко считает, что мобилизационный возраст должен начинаться от 20 лет. По словам нардепа, американских конгрессменов удивляет, что в Украине мужчины в возрасте до 25 лет не подлежат призыву. Он также отметил, что в мире мобилизация от 18 или 20 лет – это обычная практика.

"У нас не хватает людей, у нас не хватает людей именно таких молодых. Мне разное говорят, что мы получим потерянное поколение, потому что они пойдут на войну. Если они уже не хотят идти на войну, то они уже потерянное поколение. Мы воспитали тех, кто не хочет защищать свою Родину", – отметил Костенко.

Он добавил, что в Украине можно баллотироваться в депутаты и принимать сложные управленческие решения и законы с 21 года, а воевать – с 25 лет.

"Я не знаю, кто это придумал", – заметил Костенко.

Методами, которые помогут преодолеть спад мобилизации, по его мнению, являются повышение мотивации различных категорий населения для службы по контракту, а также снижение призывного возраста. Если же мобилизацию в Украине будут "спускать на тормозах", то скоро она "уйдет в минус".

"Вот на это нужно обратить внимание – набор людей, правильных, не просто всех подряд. Самая большая проблема – мы набираем всех подряд, у нас большая армия, а на поле боя никого нет, потому что набираем ограниченно пригодных", – сказал Роман Костенко.

А вот командир батальона К-2 54-й ОМБр Кирилл Верес сказал, что ему не хватает личного состава, однако он не готов массово брать в свое подразделение 18-летних.

"18-летний парень – для меня это немного рано", – заметил военный.

В то же время Верес против того, чтобы воевали 59-летние.

"При всем уважении, есть исключения, но в основном это не те люди, которые должны на себе вести такую активную фазу обороны или наступления", — добавил он.

Мобилизация 200 тысяч человек

Ранее The Times написало, что Украина стремится мобилизовать еще 200 тысяч военных до конца 2024 года. Однако эти планы вряд ли можно воплотить.

"Цель в 200 000 [мобилизованных в Украине – ред.] может быть все более необходимой, но ее также становится все труднее достичь", – говорится в статье.

В материале говорится также и о том, что Россия набирает якобы около 30 000 военных ежемесячно. Более того, страна-агрессор Россия в 2025 году планирует увеличить военные расходы еще на 30 миллиардов долларов, сообщает агентство Bloomberg, которое ознакомилось с проектом трехлетнего бюджета РФ.

"Прогнозируется, что выплаты на национальную оборону и внутреннюю безопасность будут составлять около 40% общего объема бюджетных выплат России в 2025 году, поскольку Путин продолжает переводить экономику на военные рельсы, а вторжение в Украину продолжается уже третий год", — пишет Bloomberg.

Это больше, чем совокупные расходы на образование, здравоохранение, социальную политику и национальную экономику согласно проекту бюджета, который, вероятно, в скором времени будет представлен на рассмотрение российского парламента, отмечает издание. Согласно этому документу, правительство РФ намерено увеличить расходы на оборону до более чем 13 триллионов рублей (142 миллиарда долларов) в 2025 году (в 2024 на эту статью было запланировано 10,4 триллиона рублей). Однако, по данным Bloomberg, в 2026 году военные расходы планируется сократить до 5,6% ВВП и до 5,1% – в 2027 году.

В эфире Radio NV нардеп Роман Костенко отметил, что многие говорят о том, что Россия боится проводить мобилизацию, но может случиться так, что страна-агрессор все же на нее решится и не развалится от этого, или это произойдет не сразу. Он подчеркнул, что для достижения более серьезных целей, чем захват сел, России нужен личный состав, а сейчас она набирает за месяц примерно то же количество людей, что и теряет.

"Но и мы набираем людей столько, чтобы едва им противостоять. И если они кардинально изменят свои подходы, нам нужно будет реагировать. Это будет очень большой вызов. И нужно сейчас нашей власти, прежде всего нашему президенту, потому что он верховный главнокомандующий, для себя понять, готовы ли они к таким решениям, которые будут очень непопулярны. И они должны готовиться к ответу России, если это произойдет", — сказал Костенко.

В свою очередь работник Одесского территориального центра социального комплектования (ТЦК) рассказал, что ведомство не может достичь поставленных целей.

"Мы не мобилизуем даже 20 процентов от того, что нужно. Одесская область — одна из худших в списке. В отдельные дни удалось раздать 100 повесток, но тогда отзывалось очень мало мужчин", — сказал он.

Представитель ТЦК также добавил, что периодически более половины приходящих мужчин имеют заболевания, которые не позволяют служить в Силах обороны. Среди них, например, туберкулез, гепатит или ВИЧ.

"Многих людей мы привозим на обследование только для того, чтобы выяснить, что они действительно больны", – отметил он.

Минобороны о мобилизации

Примечательно, что в Минобороны полагают, что прямая мобилизация, когда военнообязанный уходит на фронт добровольцем, не заменит мобилизации с работниками ТЦК. Такое мнение высказал уполномоченный Министерства обороны по рекрутингу Алексей Бежевец.

"Они могут быть реформированы, реформатированы, что угодно. Но эти функции все равно кто-то должен выполнять", – подчеркнул он.

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