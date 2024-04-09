Мобилизация с 20 лет: депутат рассказал, планируется ли радикальное уменьшение призывного возраста

Народный депутат рассказал, не повлияет ли это на законопроект о мобилизации.

Тема призывного возраста, который недавним указом президента Украины был уменьшен с 27 до 25 лет, продолжает волновать украинцев, которые переживают, что в армию будут мобилизовать более молодых граждан.

Сайт ТСН.ua спросил у народного депутата Федора Вениславского, члена Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, как он относится к изменению возраста мобилизованных в Украине и поможет ли это омолодить нашу армию, которая считается самой старой в Европе.

Зачем это нужно?

"Решение об уменьшении призывного возраста - это во-первых, возвращение к здравому смыслу, который существовал раньше. Потому что призывной возраст во всем мире - с 17-18 до 25 лет. А во-вторых, это изменение сделано для того, чтобы молодые люди в возрасте от 25 и 27 лет на основании этого закона получили статус военнообязанных, а следовательно, могут быть мобилизованными в Вооруженные силы Украины. Я к такому нововведению отношусь положительно, потому что нам нужно формировать резервы армии и пополнять потери", - рассказывает сайту ТСН.ua Федор Вениславский.

Уменьшение призывного возраста не планируется

В социальных сетях уже обсуждают, что со временем призывной возраст украинцев могут уменьшить и до 20 лет.

"Нет, такого не планируется и даже не рассматривается на данный момент. Такой потребности пока нет", - отрицает Федор Вениславский.

Законы "не поссорятся"

Некоторые из народных депутатов отмечают, что указ об уменьшении призывного возраста с 27 до 25 лет может "перебить" законопроект о мобилизации, в который депутаты вносили правки и должны проголосовать в ближайшее время. Мол, в нем призывной возраст - от 27 лет, а значит, может произойти правовая коллизия, когда силу приобретет последний принятый документ.

Федор Вениславский убеждает, что никакой правовой коллизии не случится.



"Мы учли этот момент на Комитете - это чисто технический вопрос, поэтому никаких накладок не случится. Когда законопроект о мобилизации будет проголосован и подписан, никаких противоречий не возникнет. Он тоже будет предусматривать призывной возраст от 18 до 25 лет", - добавляет Федор Вениславский.

Когда будет принят законопроект?

Кстати, многострадальный законопроект о мобилизации может, по словам Вениславского, вынести на голосование в Верховной Раде уже на ближайшее пленарное заседание.

Напомним, нардепы "разнесли" законопроект об ответственности за неявку по повестке или на медосмотр.

Читайте также: