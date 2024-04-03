Мобилизация с 25 лет в Украине: что изменилось в законах и кому придут повестки

В Украине призывной возраст снизили до 25 лет.

Президент Владимир Зеленский во вторник, 2 апреля, подписал закон 9281 о понижении предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет. Это произошло спустя почти год после его принятия Верховной Радой.

Что это значит, кому ожидать повестки, нужно ли самостоятельно явиться в ТЦК СП и кто не подлежит мобилизации, в комментарии сайту ТСН.ua рассказала адвокат Марина Бекало.

Что это значит

В связи с подписанием Президентом Закона №3127-ІХ от 30.05.2023 года о снижении возраста военнообязанных лиц от 27 до 25 лет, мужчины, которым исполнилось 25 лет, подлежат снятию с учета призывников и взятию на учет на военнообязанных лиц.

"Закон обнародовали сегодня, 3 апреля, на официальном сайте Голос Украины, а значит он вступил в силу", — объяснила ТСН.ua Марина Бекало.

Кому ждать повестку

Это означает, что теперь мужчинам в возрасте от 25 лет следует ожидать повестки от Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) с целью взятия их на военный учет военнообязанных лиц, прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК) и в случае отсутствия оснований для отсрочки они будут подлежать призыву на военную службу при мобилизации наравне с другими военнообязанными лицами.

Нужно ли идти в ТЦК

Обязанность явиться в ТЦК СП возникает исключительно в случае получения мужчиной повестки о вызове. Следовательно, самостоятельно появляться мужчинам с 25 лет в ТЦК СП в связи с указанным изменением не нужно.

"Напоминаю, повестка может быть вручена как лично, так и через работодателя или учебное заведение", — отметила ТСН.ua Марина Бекало.

Кто не подлежит мобилизации

На сегодняшний день, пока законопроект №10449 окончательно не принят, основания для отсрочки остаются неизменными. Следовательно, не подлежат призыву на военную службу военнообязанные лица, в частности:

имеющие инвалидность или признанные ВЛК временно непригодными;

Студенты, аспиранты и преподаватели учебных заведений, работающие на ставку 0,75% (преподаватели с ученым званием имеют право на отсрочку независимо от ставки);

Военнообязанные лица, самостоятельно воспитывающие детей в возрасте до 18 лет или имеющие трех и более детей;

Усыновители или опекуны детей;

Военнообязанные, забронированные на предприятии критической инфраструктуры;

Имеющие жену, родителей или родителей жены с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия других лиц, которые должны по закону их содержать.

Когда примут закон о мобилизации

Напомним, Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки завершил рассмотрение поправок к законопроекту №10449 о мобилизации. Их было более четырех тысяч.

Марина Бекало рассказала, когда будет окончательно принят закон о мобилизации и в каком виде.

Читайте также: