Мобилизация с января по-новому: прописали ли в методах "кражи" мужчин с улиц — в Раде ответили

Уже в январе будет представлен законопроект, в котором будут прописаны правила и методы обновленной мобилизации.

Об этом в комментарии для ТСН.ua рассказала народный депутат Украины, член парламентского Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская.

"Законодательство нарабатывается, в январе законопроект будет готов для того, чтобы показать его обществу. Но это точно будут не кражи с улицы и не силовые захваты посреди улиц. Во-первых, силовые методы незаконны, они применяются к мужчинам, которым меньше 27 лет. Именно поэтому я недавно сказала, что давление и градус увеличилось и с украинцами так не работает. Так оно не будет. Есть цивилизованные методы", — сообщила Бобровская.

В свою очередь, другая народная депутат, Марьяна Безуглая, сегодня на своей странице в Facebook сообщила новые подробности относительно законопроекта, который обсуждают уже длительное время:

"По моей информации где-то 85% текста из обсужденного нами осталось актуальным, однако большинство замечаний Залужного и отдельных рекомендаций ГШ ВСУ таки учли — нормы ужесточились. Будем смотреть, что и как, когда финальную редакцию опубликуют. Будем дорабатывать в комитете. Сразу скажу, что буду настаивать на праве отсрочки и увольнения всех лиц с инвалидностью", — рассказала Безуглая.

Почти сразу после появления этого поста в соцсети снова возникла бурная дискуссия. Часть комментаторов написали, что одобряют законопроект, остальная часть выступила с критикой.

Законопроект о мобилизации: что известно

На фронт с 25 лет, "ограниченно пригодных" больше не будет, но новобранцы обязательно должны пройти подготовку на полигонах — такие критерии прописаны в законопроекте, о котором в последнее время рассказывала народная депутат Марьяна Безугла. В этот раз нормы, регулирующие мобилизационные процессы в Украине, нардеп изложила с учетом замечаний от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Более того, есть шанс, что скандальный документ могут зарегистрировать уже до конца года.

Также стало известно, что только на отсрочку могут рассчитывать все ученые с ученым званием и все преподаватели, работающие на полную ставку. В документе появились новые критерии для бронирования в государственных органах (от 25 до 50%). Немного понервничать придется и тем, кто уже имеет бронь. Кабинет Министров пересмотрит эти списки. И тут уж как повезет.

Читайте также: