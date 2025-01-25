Мобилизация снова по-новому: у Зеленского рассказали об изменениях

В ближайшие дни в Украине могут презентовать то, как собираются пополнять армию 18-летними и 25-летними.

В ближайшие дни в Офисе президента Украины запланировано предложить изменения к законодательству и указам президента о призыве мужчин в возрасте от 18 до 25 лет.

Об этом в комментарии для ТСН.ua сообщил советник Департамента по вопросам национальной безопасности и обороны ОПУ Николай Щур.

"Будет целый комплекс изменений и к законодательству, и к указам президента. Предполагается внесение разного уровня изменений в документы. Думаю, в ближайшие дни будет презентация. Сейчас согласовываются технические детали, что-то еще может измениться. Работала рабочая группа, созданная из представителей Минобороны, Генерального штаба, общественных организаций. Наработана концепция", — сообщили нам в Офисе президента.

Чиновники не исключают, что предложения будут рассмотрены на Ставке верховного главнокомандующего.

В Офисе президента подчеркивают, что речь идет о добровольном контракте, о мужчинах, которые не подлежат мобилизации в возрасте от 18 до 25 лет и которых хотят поощрять в том числе и финансово.

В свою очередь, бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев говорит, что во-первых надо учитывать отличие физической выносливости 18-летних, 19-летних и 20-летних от выносливости, например, 23-летних и 25-летних.

"Я думаю, что этот фактор остается ключевым. Во-вторых, в рамках национального законодательства граждане в возрасте от 18 лет и сейчас могут заключать контракты на добровольной основе и призываться в украинскую армию", — говорит Селезнев.

И добавляет: "Кейс, связанный с определенными стимулами и "плюшками" для такой категории граждан Украины — это хорошая история. Поиск таких вариантов стимулирования призыва граждан в возрасте от 18 до 25 лет — это отличная история. Любые возможности, направленные на укрепление путем интенсификации мобилизационных процессов нам на руку. И, конечно, парни от 18 до 25 лет на поле боя в любом случае более эффективны, искусны, чем наши сограждане возрастом 50+".

На вопрос о том, будет ли чем вооружать по сути новое войско, Селезнев говорит так: "Часто мы слышим от тех, кто находится на поле боя о том, что не хватает именно личного состава. Кейс поставок военной техники и вооружения от наших в частности заокеанских партнеров позволяет нам достаточно уверенно пройти первую половину 2025 года. Поставки стабильны и не остановлены. Поставки вооружения и боеприпасов происходят, об этом президент Зеленский сказал во время форума в Давосе. А вопрос обученного мотивированного воинства всегда остается актуальным. Не стены защищают территории, а личный состав. Толк от этого может быть, это поиск определенных компромиссов и вариантов".

По словам Селезнева, военная история разных времен свидетельствует о том, что были примеры того, когда во время Второй мировой войны 18-летние уходили воевать.

"Например, война во Вьетнаме продолжалась 15 лет. Ребята от 18+ так же были участниками. Здесь вопрос даже не столько в возрасте, сколько в должной подготовке. А здесь нам есть над чем работать — с персоналом учебных центров, полигонов и другими".

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский, общаясь с западными журналистами, о снижении мобилизационного возраста и о принудительной мобилизации 18-25-летних высказался следующим образом: "Если есть люди 25+ и у них нет оружия, то зачем мобилизовать еще младших людей — чтобы людей без оружия было еще больше? Должна быть логика и справедливость", — сказал глава государства западным журналистам.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский в Давосе ответил, будет ли снижать мобилизационный возраст до 18 лет.

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