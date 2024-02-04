Мобилизация сто лет назад: как украинцы массово уклонялись от армии, и это закончилось Голодомором

Сто лет назад Украина отказалась от мобилизации, и это закончилось трагедией.

Более ста лет назад, когда только что созданная Украинская Народная Республика противостояла сразу нескольким вражеским армиям, уже звучала тема мобилизации. Историки впоследствии будут предполагать - именно провал мобилизации стал причиной сокрушительного поражения украинского государства большевикам.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Нелли Ковальской

Ярослав Тинченко, кандидат исторических наук, заместитель директора Национального военно-исторического музея Украины по научной работе показывает ТСН приписное свидетельство - что-то похожее на повестку.

Приписное свидетельство

Столетнее приписное свидетельство, которое показывает историк, единственный документ, который киевлянин и патриот Сергей Лебедев оставил после себя.

1917 год, Софийская площадь. Возле колокольни собираются делегаты центральной рады, среди них был и Михаил Грушевский. Несколькими месяцами позже эти люди провозгласят о создании УНР. Возникнет - Украина. Новое государство быстро соберет мощную армию. Декабрь 1917 года - в войске 100 тысяч штыков. Но уже через два месяца армия становится в десять раз меньше.

"А люди, которые пришли в эту армию, говорят, а зачем? Все, мы собираем вещи, оружие и идем по домам. И Директория - это же была межпартийная структура. Они понимали, что если они сейчас скажут этим людям - нет, подождите, вы сидите в армии, пока мы вас не распустим, то за них же никто не проголосует", - говорит Ярослав Тинченко.

Армия УНР

Тогда и стало очевидно, чтобы новое государство устояло - надо проводить мобилизацию. И здесь - начинаются сплошные параллели с настоящим

"Закон о мобилизации где-то больше месяца обсуждался. Он тоже отправлялся на доработку, потому что военные написали один закон о мобилизации, направили Директории, Кабинету совету министров. Совет министров сказал, что в таком виде мы не можем", - говорит Ярослав Тинченко.

Именно в эту мобилизацию в военкомат пришел и Сергей Лебедев, приписное свидетельство которого до сих пор сохранилось в музее. Тогда же взяли в руки оружие - студенты, сражавшиеся под Крутами. Тысячи людей пришли в армию добровольцами.

Армия УНР

Тысячи военнообязанных 100 лет назад тоже начали искать способы обойти закон. Взрослые мужчины массово поступали в учебные заведения, потому что студенты имели отсрочку. Так же массово - давали взятки военным начальникам.

Закончилась тем, что в начале февраля 1919 года Киев без боя был сдан. Был сдан советским войскам.

"Анализируя провал мобилизации столетней давности, историки скажут - именно те люди, которые прятались от военных начальников по подвалам во времена освободительной борьбы, через несколько лет - будут есть своих детей во время Голодомора. Кроме Голодомора оккупированная Украина тогда пережила еще - коллективизацию, раскулачивание, несколько волн ссылок, заключение несогласных. Делала это все Москва, и сейчас что-то похожее тот же враг делает - на временно оккупированных территориях", - отмечает Нелли Ковальская.

Хроника 1917 года

Напомним, Кабинет министров 30 января передал в Верховную Раду новую версию законопроекта о мобилизации.

ТСН.ua собрал основные положения новой версии законопроекта о мобилизации.

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