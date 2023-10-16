Мобилизация тех, кому за 60: в Раде предлагают убрать предельный возраст пребывания на службе

Депутаты объясняют, что хотят устранить возрастную дискриминацию и максимально привлечь граждан.

В Украине предлагают убрать предельный возраст пребывания на военной службе. Сейчас он составляет 60-65 лет. Соответствующий законопроект №10084 зарегистрировали в Верховной Раде.

Адвокат Марина Бекало в комментарии сайту ТСН.ua объяснила, означает ли это, что мужчинам старше 60 лет смогут вручать повестки и забирать их на фронт.

Смогут ли мобилизовать тех, кому за 60

Авторами проекта закона выступили народные депутаты от фракции "Відновлення України" Александр Юрченко и Анатолий Бурмич. В пояснительной записке говорится, что цель принятия законопроекта – устранить возрастную дискриминацию и максимально широко привлечь граждан для обеспечения территориальной целостности страны.

Документ предусматривает право военнослужащих Вооруженных сил Украины и других военных формирований, имеющих высокую профессиональную подготовку, опыт и признанные военно-врачебной комиссией пригодными, во время действия военного положения оставаться на военной службе свыше предельного возраста, без ограничения по возрасту и сроку оставления на военной службе.

"Такие изменения, в случае принятия указанного законопроекта, касаются исключительно действующих военнослужащих, которые на момент прохождения военной службы во время военного состояния достигли предельного возраста пребывания на военной службе и изъявили желание продлить военную службу", – рассказала ТСН.ua Марина Бекало.

Законопроект не предусматривает вручение повесток и призыв мужчин после 60 лет.

Ранее Марина Бекало развенчала топ-10 мифов о повестках и уклонистах в Украине.

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