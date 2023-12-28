Мобилизация – только начало: в Раде появился еще один скандальный законопроект

В новом законопроекте №10378, который Рада будет рассматривать уже в начале января, куча перемен.

В Украину несутся изменения в мобилизации. Уже несколько дней люди гудят о вопросах отсрочки и тех, кто на нее может не рассчитывать, если законопроект таки примут. Впрочем, большое но — те, кто будут нарушать правила, будут наказаны.

Как именно рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Громкие изменения в процессе мобилизации

В новом законопроекте №10378, который Рада будет рассматривать уже в начале января, куча перемен. Людей будут мобилизовать больше, а потому круг тех, кто имел право на отсрочку, значительно сузится. Еще до новых громких заявлений в Украине было множество скандалов о коррупции в ТЦК и ВЛК, когда продажные военные ставили безумные "таксы" за белый билет. Кое-где цена за такой "презент" достигала 10 тысяч долларов.

Многие, кто никак не планировал идти на фронт, благодаря таким "белым билетам" выезжали за границу. У кого денег не было, пытались даже переплыть опасную реку Тису. Были такие, что притворялись женщинами, лишь бы выехать за пределы страны.

И если раньше привлечь к ответственности могли не всех, теперь и здесь вас ждет новинка, ведь в Украине намерены усилить ответственность за уклонение от мобилизации и другие военные правонарушения. Об этом свидетельствует опубликованный на сайте Верховной Рады законопроект №10379.

Читайте ведущие новости дня:

Как будут наказывать уклонистов?

Например, если военнообязанный или резервист не исполняет возложенные на него обязанности, его будут вносить в Единый реестр должников, с этого момента к вам начинаются применяться такие "санкции". При любых обстоятельствах запрещается выезд за границу.

Также нарушители не смогут полноценно управлять своим же имуществом и проводить определенные операции, будет ограничиваться правом управлять собственным автомобилем, а кто не имел до этого прав и попался на нарушение новых правил — уже и водительского удостоверения не получит. Также будет невозможно взять кредит, а вдобавок "заморозят" льготы и услуги от государства.

Штрафы будут безумны

Ну и, конечно, это не все. Введут в придачу и безумные штрафы. Так, за нарушение правил военного учета, например, за уклонение от постановки на учет предлагается увеличить штраф. Сейчас сумма штрафа составляет 3400-5100 грн. Но если законопроект будет принят, сумма увеличится от 8 500 до 17 000 грн. За нарушение законодательства об обороне, воинской обязанности и военной службе, мобилизационной подготовке и мобилизации рядовых граждан ждет штраф от 25 500 до 34 000 грн.

Караты будут и должностных лиц, вот только им будет "светить" от 34 000 до 85 000 грн, а за нарушение этого законодательства во время военного положения штраф будет достигать от 34 000 до 51 000 грн для обычных людей и от 153 000 до 204 000 грн для должностных лиц .

Можно попасть и в тюрьму?

Впрочем, есть еще нюанс, за грубые нарушения можно вообще загреметь за решетку. Например, лица, нарушающие законодательство во время действия особого периода, могут быть задержаны на срок до трех часов для составления протокола, а если нужно установить лицо, то задерживать могут до трех суток.

Предусмотрено также и уголовное наказание. Так, за уклонение от мобилизации предусмотрено наказание в виде лишения свободы от трех до пяти лет. Но список после принятия изменений в закон может расшириться и такое наказание применимо в частности для граждан, которые отказываются от прохождения военно-врачебной комиссии.

Когда ждать перемен?

Впрочем, есть вероятность, что некоторые нововведения так и не заработают, ведь подчеркиваем, что все эти изменения являются лишь предложениями, потому что все идеи по мобилизации после представления Кабмина должен принять Рада, а потом еще и подписать президент. И только после этого эти новшества пойдут или не пойдут в ход.

Нардеп от “Слуги народа” Александр Горенюк объяснил, как будет выглядеть принятие такого громкого решения:

“Последовательность принятия законопроекта:

﻿﻿голосование в первом чтении вероятно 10-12 января 2024 года

﻿﻿представление правок и работа в комитете (+2-3 недели)

﻿﻿рассмотрение в Раде во втором чтении вместе со всеми правками (конец января, если все пойдет по маслу)

﻿﻿подпись президента (в случае вето — будет третье чтение)

Законопроект вступает в силу через месяц после его опубликования”.

По субъективным прогнозам нардепа, любые изменения в мобилизации заработают не раньше весны.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Мобилизация – только начало! В Раде появился еще один скандальный законопроект!

Читайте также: