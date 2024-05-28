Мобилизация учителей: кто имеет право на отсрочку и возможно ли сохранить рабочее место и зарплату

Украинским законодательством предусмотрено сохранение за мобилизованным представителем системы образования его рабочего места и должности.

18 мая в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, согласно которому некоторые категории педагогов получат отсрочку от призыва.

Что об этом известно, рассказывает ТСН.ua.

Кто из педагогов имеет право на отсрочку

Призову на военную службу во время мобилизации не подлежат:

научные и научно-педагогические работники учреждений высшего и профессионального высшего образования, научных учреждений и организаций, имеющих научную степень и работающих не менее чем на 0,75 ставки;

педагогические работники учреждений профессионального высшего образования, профессионального (профессионально-технического) образования, учреждений общего среднего образования при условии, что они работают не менее чем на 0,75 ставки.

Также отсрочку от мобилизации получат докторанты, соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, лица, зачисленные на обучение в интернатуру, обучающиеся по дневной или дуальной форме и получающие уровень образования выше полученного ранее.

Сохраняется ли за мобилизованным учителем рабочее место и зарплата

Украинским законодательством предусмотрено сохранение за мобилизованным представителем системы образования его рабочего места и должности. Работодатель должен соблюдать эту норму. То есть, учитель может вернуться в школу или гимназию после демобилизации.

Однако закон не обязывает работодателя продолжать выплачивать заработную плату мобилизованному сотруднику. Она может быть сохранена, если работодатель изъявит такое желание.

Напомним, в Украине от 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Он, в частности, изменил правила получения отсрочки для студентов. Теперь не будут призывать в армию только тех, кто получает образование на уровень выше предыдущего. Детальнее — по ссылке.

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