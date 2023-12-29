"Мобилизация" украинцев за границей: консульства информируют военкоматы, а мужчины меняют паспорта

Украинцы, работающие за границей и у которых заканчивается срок действия загранпаспортов, говорят, что наблюдают ажиотаж из-за получения новых документов. По их словам, это связано с новым законопроектом о мобилизации. Как известно, в парламенте обсуждают введение существенных ограничений и для тех военнообязанных украинцев, которые находятся за рубежом. Другими словами, если законопроект будет принят в том виде, в каком он сейчас, то для оформления нового загранпаспорта и для совершения консульских действий военнообязанные могут обратиться только при наличии военно-учетных документов.

"Я не буду говорить, какая у меня ситуация с военным билетом, но срок действия моего загранпаспорта истекает через два года. Я не знаю, какой будет ситуация через два года, поэтому прямо сегодня, 28 декабря, принялся решать этот вопрос, пытаюсь получить новый паспорт, срок действия которого, насколько известно, 10 лет. Украинцы, которые также работают со мной в Польше, прогнозируют, что эта услуга в определенных учреждениях подорожает. Многие нашли возможность взять здесь жилье в кредит, поэтому вопрос паспорта для них крайне важен, потому что это — залог легального трудоустройства. В последние дни видел видео, где наблюдается огромная очередь якобы украинцев в какое-то учреждение, которое принимает документы на загранпаспорта, это тревожно", — прокомментировал ТСН.ua украинец Алексей, который уже несколько лет живет и работает в Польше.

Ситуацию для ТСН.ua прокомментировал чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Польша Василий Зварич.



"У нас все по электронной очереди, в живой очереди не стоят. Поэтому в консульских учреждениях ажиотажа не наблюдаем, — сообщил Василий Зварыч. — Но во многих городах Польши действуют подразделения ГП "Документ", которые тоже принимают документы на выдачу загранпаспортов. Это ГП действует отдельно от нас и подчинено МВД, миграционной службе. Какая там ситуация, это уже лучше в миграционной службе спрашивать. Что касается учета военнообязанных — у нас есть консульский учет, соответственно, о каждом лице призывного возраста, которое становится на консульский учет, наши консульские учреждения обязаны информировать соответствующие ТЦК. Так это сейчас происходит в соответствии с постановлением КМУ".

Читайте также: