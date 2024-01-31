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Мобилизация усиливается: мужчинам может понадобиться разрешение на получение зарплаты от военкомата и суда

Мобилизация усиливается: мужчинам может понадобиться разрешение на получение зарплаты от военкомата и суда

Авторы законопроекта снова предлагают блокировать зарплаты уклонистам. Коллаж ТСН.ua

Если мужчина нарушает мобилизационное законодательство, суд может заблокировать ему банковские счета.

Несмотря на кулуарные утверждения депутатов об изъятии одной из самых скандальных норм нового законопроекта о мобилизации -  пункт о блокировании банковских счетов, и, соответственно, зарплат уклонистов в обновленном документе остался.

Он прописан отдельно и выглядит так: "Производство по делам по обращению территориального центра комплектования и социальной поддержки при осуществлении им определенных законом полномочий осуществляется на основании:
наложения ареста на средства и другие ценности лица, находящиеся на счетах и на хранении в банках или других финансовых учреждениях, небанковских поставщиках услуг, или на электронные деньги, хранящиеся на электронных кошельках в эмитентах электронных денег, на счетах в ценных бумагах в депозитарных учреждениях – на срок до выполнения таким лицом требования территориального центра комплектования и социальной поддержки об исполнении обязанности (обязанностей) военнообязанным, резервистом".

Другими словами, если эта норма останется, то руководитель военкомата может обратиться в суд с заявлением о блокировании счетов уклониста. В свою очередь, суд может заблокировать счета, а может отклонить такую просьбу. На обжалование решения законопроектом предлагается всего 15 дней.

Юристы, специализирующиеся на теме мобилизации в том числе, говорят, что по их мнению эта норма все же будет изъята, потому что фактически лишает легально работающего человека честно заработанных средств на существование.

"Это будет четкое злоупотребление. Как и когда могут обращаться (военкоматы в суд – Ред.)? Они будут обращаться в суд, не учитывая презумпцию невиновности. Намерения блокирования счетов – это посягательство на твою частную собственность. Я считаю, что некоторые пункты об ограничении прав перетянут (в закон – Ред.), некоторые трансформируют, а норму о блокировке – ее не будет. Если эта норма останется, то она лишает человека средств к существованию", — говорит в комментарии для ТСН.ua адвокат Роман Симутин.

Комментируя ситуацию, Роман Симутин задается вопросом: "Какое доказательство будет подаваться в суд о том, что человек не явился в ТЦК? А то, что человек не явился – это потребуется доказать ".

К этому адвокат добавляет, что из-за нормы о вероятной блокировке счетов сейчас прогнозируется то, что военнообязанные могут массово снимать свои депозиты. Это, в свою очередь, может привести к ухудшению ситуации в банковской системе.
Источники ТСН.ua в Верховной Раде говорят, что парламентское большинство на сегодняшний день еще изучает законопроект, поэтому еще не определилось, будет ли голосовать за законопроект с нормой о блокировании средств или будет требовать внести правку.

"Есть мнение убрать эту норму, скорее всего так и произойдет", - говорит один из депутатов "Слуги народа". 

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