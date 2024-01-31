Мобилизация усиливается: мужчинам может понадобиться разрешение на получение зарплаты от военкомата и суда

Несмотря на кулуарные утверждения депутатов об изъятии одной из самых скандальных норм нового законопроекта о мобилизации - пункт о блокировании банковских счетов, и, соответственно, зарплат уклонистов в обновленном документе остался.

Он прописан отдельно и выглядит так: "Производство по делам по обращению территориального центра комплектования и социальной поддержки при осуществлении им определенных законом полномочий осуществляется на основании:

наложения ареста на средства и другие ценности лица, находящиеся на счетах и на хранении в банках или других финансовых учреждениях, небанковских поставщиках услуг, или на электронные деньги, хранящиеся на электронных кошельках в эмитентах электронных денег, на счетах в ценных бумагах в депозитарных учреждениях – на срок до выполнения таким лицом требования территориального центра комплектования и социальной поддержки об исполнении обязанности (обязанностей) военнообязанным, резервистом".

Другими словами, если эта норма останется, то руководитель военкомата может обратиться в суд с заявлением о блокировании счетов уклониста. В свою очередь, суд может заблокировать счета, а может отклонить такую просьбу. На обжалование решения законопроектом предлагается всего 15 дней.

Юристы, специализирующиеся на теме мобилизации в том числе, говорят, что по их мнению эта норма все же будет изъята, потому что фактически лишает легально работающего человека честно заработанных средств на существование.

"Это будет четкое злоупотребление. Как и когда могут обращаться (военкоматы в суд – Ред.)? Они будут обращаться в суд, не учитывая презумпцию невиновности. Намерения блокирования счетов – это посягательство на твою частную собственность. Я считаю, что некоторые пункты об ограничении прав перетянут (в закон – Ред.), некоторые трансформируют, а норму о блокировке – ее не будет. Если эта норма останется, то она лишает человека средств к существованию", — говорит в комментарии для ТСН.ua адвокат Роман Симутин.

Комментируя ситуацию, Роман Симутин задается вопросом: "Какое доказательство будет подаваться в суд о том, что человек не явился в ТЦК? А то, что человек не явился – это потребуется доказать ".

К этому адвокат добавляет, что из-за нормы о вероятной блокировке счетов сейчас прогнозируется то, что военнообязанные могут массово снимать свои депозиты. Это, в свою очередь, может привести к ухудшению ситуации в банковской системе.

Источники ТСН.ua в Верховной Раде говорят, что парламентское большинство на сегодняшний день еще изучает законопроект, поэтому еще не определилось, будет ли голосовать за законопроект с нормой о блокировании средств или будет требовать внести правку.

"Есть мнение убрать эту норму, скорее всего так и произойдет", - говорит один из депутатов "Слуги народа".

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