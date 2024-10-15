Мобилизация уже с 18?: что о снижении призывного возраста говорят военные

Украинские защитники, в частности, боевые командиры, уже не первый месяц настаивают на снижении мобилизационного возраста.

Верховная Рада в октябре запретила мобилизацию украинцев младше 25 лет. Однако у военных другое мнение, ведь война продолжается, обе стороны несут потери, и Россия дальше сохраняет преимущество в живой силе. Бойцы отмечают, что войску нужно больше молодежи и предлагают снизить мобилизационный возраст до 20, а то и 18 лет.

Что о снижении мобилизационного возраста в Украине говорят военные – читайте на ТСН.ua.

Украинский парламент 9 октября окончательно принял законопроект, запрещающий мобилизацию ограниченно пригодных украинцев в возрасте с 18 до 25 лет. Раньше их могли призывать на военную службу из-за юридической коллизии.

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Однако военные в большинстве своем имеют противоположные мнения и наоборот уже не первый месяц настаивают на снижении мобилизационного возраста. Так, например, комбат ударных БпЛА "Ахиллес" 92-й ОШБр имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко заявил, что все совершеннолетние украинцы – и мужчины, и женщины – должны быть военнообязанными с 18 лет. Что касается участия непосредственно в боевых действиях, то комбат выступает за отправку на фронт людей в возрасте с 23 лет.

"Почему я говорю о том, что все должны быть военнообязанными? Потому что это меньшее, что может дать государство, подготовить свою нацию, подготовить свое население к возможному физическому и силовому противодействию против них. Если бы мы это решение приняли в 2014 году, закон о территориальной обороне, если бы мы приняли решение, что все должны быть военнообязанными, и подготовили людей, чтобы все прошли общевойсковое обучение, получили специализированную подготовку, то во время полномасштабной войны, возможно, враг бы и не пошел на такое, на полную войну, на полномасштабную. А если бы пошел, то потери в начале войны у нас были бы гораздо меньше при большем результате остановки врага на поле боя", – объяснил свою позицию Федоренко.

В свою очередь полковник СБУ и секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко считает, что мобилизационный возраст должен начинаться с 20 лет. По словам нардепа, американских конгрессменов удивляет, что в Украине мужчины в возрасте до 25 лет не подлежат призыву. Он также отметил, что в мире мобилизация с 18 или 20 лет – это обычная практика.

"У нас не хватает людей, у нас не хватает людей именно таких молодых. Мне разное говорят, что мы получим потерянное поколение, потому что они пойдут на войну. Если они уже не хотят идти на войну, то они уже потерянное поколение. Мы воспитали тех, кто не хочет защищать свою Родину", – высказался Костенко.

А вот командир батальона К-2 54-й ОМБр Кирилл Верес сказал, что ему очень не хватает личного состава, однако он не готов массово брать в свое подразделение 18-летних: "18-летний парень – для меня это немного рано".

В то же время Верес и против того, чтобы воевали 59-летние: "При всем уважении есть исключения, но в основном это не те люди, которые должны на себе вести такую активную фазу обороны или наступления".

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Напомним, о необходимости еще большего снижения мобилизационного возраста военные заговорили еще весной-летом – после того, как в апреле призывной возраст был снижен с 27 до 25 лет. В частности, в июне заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады, майор Родион Кудряшов сделал такое заявление: "Я за понижение возрастного ценза… Я считаю, что возрастной ценз может быть понижен до 21 года включительно".

Кудряшов отмечал, что украинские защитники не победят врага своим количеством, поэтому войску нужно "качество", которое может добавить молодеж.

"Нам нужно свежее молодое видение в ВСУ. Сейчас очень много реформ в применении оружия на передовой, в частности применение дронов типа first-person view FPV drone. Это то, что нам нужно, и то, с чем может справиться новое вливание сил в украинское войско", – обращал внимание заместитель командира 3-й ОШБр.

Он также отмечал необходимость уже сейчас разрабатывать программы государственного уровня подготовки школьников и студентов к будущим угрозам со стороны России.

На тему призывного возраста еще в начале года высказался командир 1-го механизированного батальона 3-й ОШБр с позывным "Бот".

"Про 25 лет – вообще смешно. 25 лет – это что? Это взрослый мужчина, уже дядя. Ну по факту, ну в смысле? До 22 надо снижать вообще уровень. Какие 25? Ну это дядя уже", – заявлял военный.

А командир 1-го штурмового батальона 3-й ОШБр Петр Горбатенко "Ролло" выступал за мобилизацию мужчин в возрасте 18-20 лет.

"Нужно мобилизовывать 18-20 летних – в чем проблема? Студенты? И что, студенты не должны воевать? Должны. Не подходят? Подходят. Не умеют, не готовы, не рождены для войны? Никто не умеет, не готов, не рожден для войны. Вопрос в подходе к подготовке", – объяснял боец.

Мнение о необходимости снижения возраста призыва в ВСУ до 20 лет разделяет украинский военный и руководитель инициативы A.Drones Юрий Касьянов:

"У нас сегодня армия пожилых людей, в среднем далеко за 45 лет. Это абсурд — когда инсультники и инфарктники пытаются воевать, а молодые и здоровые сидят в тылу. Всегда и везде, во всех войнах в действующую армию брали молодежь, прежде всего с 18 до 25 лет, потом – до 35 лет, а старше 45 лет либо не брали в армию вообще, либо из них формировали народное ополчение. У нас все с точностью до наоборот. Такая армия воюет плохо".

Мобилизационный возраст с 20 лет

Несколько иную позицию имеет военный врач, курирующий медициной восточного направления фронта, подполковник Роман Кузин. В сентябре в эксклюзивном интервью ТСН он сказал – если есть возможность отсрочить понижение призывного возраста, это следует делать максимально долго.

"Это очень сложный вопрос. Если начнут идти ребята, которым 18-19, 20-25, то кто потом будет поднимать эту страну? Я считаю, если есть возможность это откладывать, то это нужно делать максимально", – сказал Кузин.

Он вспомнил о себе в возрасте 19-20 лет и сказал, что был еще совсем ребенком.

"Это будет сломанная психика однозначно. Трудность переосознания после того, как завершится война, в такой категории, мне кажется, будет гораздо больше, чем когда человек сформирован в 45-50, разложены уже четко жизненные ценности. Таким людям легче выходить из этого стресса", – объяснил врач, в то же время отметив, что старшим мужчинам воевать физически тяжелее.

К слову, в октябре экс-главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании, Валерий Залужный заявил, что не поддерживает мобилизацию молодежи в возрасте 18-25 лет.

"Я почему всегда протестовал, чтобы мобилизация не заходила на людей ниже 25 лет, когда был в должности главнокомандующего? Потому что нам нужна Украина и через 20 лет, и через 30 лет. А она вот – ей сейчас 18 лет. Это совсем другие люди, которые спасут эту страну".

Залужный отметил, что категорию людей в возрасте 18-25 лет нужно максимально беречь.

"Если страна дойдет до такого барьера, когда будет угроза существованию государства как такового, его могут спасти только молодые люди в возрасте 18-25 лет, потому что это совершенно другие люди", – высказался бывший главком.

В своем свежем интервью командир 13-й бригады Нацгвардии "Хартия" полковник Игорь Оболенский сказал, что необходимо снижение мобилизационного возраста до 21 года. По его мнению, чем больше украинской молодежи сейчас почувствует, что такое война, тем легче будет дальше.

Полковник объяснил, что 21-летние смогут работать более эффективно: "Молодежь зайдет и почувствует на себе негатив этой войны, создаст профессиональную армию и дальше мы будем уничтожать противника гораздо эффективнее". Комбриг добавил, что сам в возрасте 21 года окончил военный институт и приступил к службе.

Оболенский также поделился, что его сыну сейчас 11 лет. Итак, если эта война будет длиться в пределах 10 лет, то парень придет в армию.

"Я это понимаю. Поэтому моя задача – создать такие условия, чтобы я не переживал, что мой сын придет сюда и о нем кто-то не позаботится. Моя мотивация каждое утро вставать и делать это государство и войско намного лучше", – сказал комбриг.

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