Мобилизация в 2023 году: как будет происходить и кого мобилизуют в первую очередь – главный военком Киева рассказал

Начальник Киевского городского центра комплектования и социальной поддержки рассказал о мобилизации военнообязанных в 2023 году.
Мобилизация военнообязанных будет также проходить и в 2023 году для обеспечения не только обороны, но и для наступления.
Об этом в интервью ТСН.ua рассказал начальник Киевского городского центра комплектования и социальной поддержки полковник Юрий Максимив.
"Нас ждет победа, уничтожение врагов и освобождение родной земли. Дай Бог, чтобы это было в 2023 году. Я так думаю, что мобилизационные мероприятия будут проводиться, это необходимость. Пока мы воюем — должны гарантированно иметь личный состав не только для обороны, а и для наступления, чтобы освободить наши земли", – отметил он.
По словам Максимива, повестки в первую очередь получают военнообязанные мужчины.
"Повестку следует ожидать всем военнообязанным лицам мужского пола в возрасте до 60 лет. То есть тем, кто военнообязан", — резюмировал полковник.
Мобилизация в Украине
Мобилизацию и военное положение в Украине своим решением утвердил президент Владимир Зеленский после полномасштабного вторжения России 24 февраля.
В сентябре советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что в случае необходимости в Украине могут мобилизовать 5,5 млн человек, вооружить и одеть которых поможет Запад.
В середине октября Арестович заявил, что в Украине может произойти новая волна мобилизации из-за того, что Россия бросает на войну своих мобилизованных и боевых действий перешли во вторую фазу.
Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в Украине отсутствуют проблемы с мобилизацией, и на сегодняшний день продолжается ее третья волна.
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