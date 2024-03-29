Мобилизация в апреле: ТЦК попросили полицию доставить десятки тысяч мужчин

После резонасной информации одного из должностных лиц областного ТЦК Ивано-Франковской области о том, что в настоящее время около 39 тысяч фамилий жителей области занесены в реестр "Оберег" и находятся в розыске из-за того, что не явились в ТЦК, ситуацию для ТСН.ua прокомментировали в полиции и адвокат Ростислав Кравец, который практикуется в том числе и в правовых аспектах мобилизации.



Например, полицейские Прикарпатья нам ответили, что работают в пределах своей компетенции и в случае обнаружения уклонистов могут доставить нарушителей в ТЦК.

"Полицейские не работают с системой учета "Оберег". Это система, с которой работают ТЦК. Если гражданин мобилизационного возраста, которому вручили повестку, не появляется в указанное в повестке время в ТЦК, работники ТЦК направляют в полицию соответствующее обращение с целью внесения лица в нашу подсистему для дальнейшего установления места пребывания и доставки в ТЦК и СП ", — рассказал в комментарии для ТСН.ua спикер ГУНП в Ивано-Франковской области Андрей Яцкив.

И продолжил: "С начала полномасштабного вторжения полиция работает в усиленном режиме и делает все для того, чтобы, например, наша Ивано-Франковская область оставалась одним из более безопасных регионов Украины".

Как оказалось, похожая ситуация и в Полтавской области. Как рассказал в комментарии для ТСН.ua спикер Полтавского областного ТЦК Роман Истомин, ТЦК и СП Полтавской области обратились в полицию касательно доставки около 30 тысяч человек, которые нарушили мобилизационное законодательство и правила военного учета.



"Речь идет об общем количестве по состоянию на данный момент. Мы обращаемся в полицию относительно их доставки, а полиция, насколько я понимаю, должна проводить розыскные мероприятия", — сказал Роман Истомин.



Адвокат Ростислав Кравец говорит, что самостоятельно проверить наличие или отсутствие своей фамилии в спецреестрах невозможно.



"Я думаю, что в отношении 90% военнообязанных, о которых идет речь, можно сказать, что вряд ли ТЦК может подтвердить их надлежащее уведомление. В большинстве случаев этим лицам ничего не угрожает, но если будет доказано, что они не появились по требованию ТЦК, то им грозит штраф 850 грн. Однако опыт свидетельствует о том, что в случае обращения человека в суд, почти в 100% суды принимают решения в пользу таких лиц", — рассказал ТСН.ua Ростислав Кравец.

По словам Кравца, суды обращают внимание на наличие или отсутствие подтверждения вручения повесток, на то, не пропущены ли сроки привлечения лиц к ответственности.



На вопрос о том, есть ли у граждан техническая возможность самостоятельно проверить, не находятся ли они в розыске, Кравец ответил так: "Нет. Насколько мне известно, создан реестр, где содержатся фамилии разыскиваемых призывников, военнообязанных и резервистов. Он не является публичным".

Ранее сообщалось о том, кому разрешат стучать в дверь с повесткой.

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