Мобилизация в "бусики": что угрожает работникам ТЦК за похищение мужчин – адвокат рассказал

В Украине в очередной раз проверяют законность действий военкомов, которые затолкали мужчину в свой автомобиль.

После появления в соцсетях очередного видео, где работники ТЦК задерживают гражданского и заталкивают его в "бусик", некоторые из комментаторов назвали такие действия похищением человека.

Как такие действия работников ТЦК трактует закон и какими правами обладают в таких случаях обе стороны конфликта – об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал адвокат Ростислав Кравец.

"Закон говорит о том, что у представителей ТЦК нет полномочий проверять документы, задерживать людей. Тем более, куда-то доставлять и удерживать. Формально – это похищение человека, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 12 лет с конфискацией имущества", — говорит. Ростислав Кравец, добавляя, что у работников ТЦК есть право вручать повестки законным способом.

К этому Кравец добавляет: "В случае, если человека таким образом захватили, он может потребовать от работников ТЦК вызвать полицию, составить протокол об административном задержании и предоставить бесплатного адвоката. Без этого никаких документов не подписывать и никаких действий не предпринимать, пока не прибудут представители полиции и не составят соответствующие протоколы".

По словам Кравца, у задержанного таким образом гражданина также есть право потребовать приезда представителя ДБР.

В свою очередь, в правоохранительных органах, расследующих производства, связанные с деятельностью ТЦК, нам сообщили, что судебных приговоров, где бы фигурировали жесткие задержания, пока нет.

В то же время, видео, которое в течение последних дней вызвало резонанс в соцсетях, прокомментировали во Львовском областном ТЦК, чьи подчиненные фигурируют на ролике, где гражданина на одной из львовских улиц заталкивают в "бусик".

"Как выяснилось позже, данный гражданин не уточнял свои военно-учетные данные. Во время смены места жительства в 7 дневный срок не стал на учет в ТЦК и СП по новому месту жительства. В то же время отказался от прохождения ВМК", — сообщила служба с общественностью Львовского ОТЦК и СП.

В ТЦК также добавили следующее: "Все военнослужащие, которые осуществляли мероприятия оповещения и изображены на видео, имеют боевой опыт, многочисленные ранения и государственные награды. Все они были переведены в ТЦК и СП по состоянию здоровья. Мы уважаем и благодарим каждого украинца, которые поддерживают ВСУ и приближают нашу общую победу. В то же время, это не дает права унижать честь и достоинство бойцов, потерявших свое здоровье на защите Украины".

Кроме этого в ТЦК отметили, что все военнообязанные должны обновить свои данные и при наличии причин на получение отсрочки предоставить соответствующие документы в свой ТЦК и СП.

"Призываем общественность прекратить манипуляции касательно этого случая и не накладывать тень на сотрудников ТЦК, которые после полученных ранений на фронте достойно выпняют поставленные задачи. По данному факту проводится проверка и будут приняты все необходимые меры. Также по результату будет проинформирована общественность", — резюмировали в Львовском ТЦК.

Ранее сообщалось о том, что ТЦК опубликовали список необходимых вещей для мобилизованных.

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