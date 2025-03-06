Мобилизация в Киеве: сколько тысяч уклонистов за прошлый год доставлено в ТЦК

В Киеве полиция продолжает розыск лиц, которые уклоняются от военной службы во время мобилизации.

Правоохранители подтверждают, что подобная работа продолжается и сейчас.

ТСН.ua поинтересовался у столичной полиции, сколько человек удалось задержать и доставить в ТЦК за прошлый 2024 год и какое количество киевлян находится в розыске.

Более 13 тысяч человек доставлены в ТЦК

В управлении превентивной деятельности ГУ НПУ в Киеве сообщили, что в соответствии с пунктом 56 постановления Кабмина от 30.12.2022 под №1487 органы Национальной полиции Украины за обращением районных (городских) территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), органов СБУ (приложение 20) осуществляют административное задержание и доставку призывников, военнообязанных и резервистов, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

"С начала 2024 года из ТЦК и СП поступило 83077 обращений относительно установления места нахождения и доставки лиц для составления в отношении них административных протоколов предусмотренных статьями 210 и 210-1 КУоАП. В настоящее время установлено местонахождение и доставлено в ТЦК и СП для составления административных материалов 13311 человек", – сообщил ТСН.ua Игорь Бойко, заместитель начальника управления превентивной деятельности ГУ НПУ в Киеве.

Как видим, правоохранителям нужно установить местонахождение еще почти 70 тысяч человек.

Сколько задействовано сил?

В полиции не рассказывают, как разыскивают уклонистов: проверяют жилье, место работы, дежурят под подъездом? Только отмечают, что используют все имеющиеся возможности.

Там добавляют, что информация о количестве сотрудников полиции, которые задействованы для поиска и задержания уклонистов в Киеве, не подлежит разглашению.

"В соответствии с распоряжением Киевской городской администрации от 04.10.2024 № 1163 созданы группы оповещения резервистов и военнообязанных на территории Киева, поэтому руководствуясь требованиями приказа МВД Украины от 12.07.2023 № 573 "Об утверждении Перечня сведений, что составляют служебную информацию в системе МВД Украины" есть участие в осуществлении мер правового режима военного положения, охраны объектов критической инфраструктуры и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, распределение личного состава по пунктам управления (группам) информация о работниках полиции не подлежит распространению", - сообщил Игорь Бойко.

Ранее ТСН.ua рассказывал о поиске уклонистов в Киеве: скольких мужчин полиция доставила в ТЦК и как это происходит.

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