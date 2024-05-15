Поиск уклонистов в Киеве: сколько мужчин полиция доставила в ТЦК и как это происходит

В ТЦК и СП уже доставлено более двух тысяч человек.

В Киеве полиция продолжает активно изыскивать и доставлять в ТЦК и СП лиц, разыскиваемых за нарушение правил военного учета или законодательства об обороне и мобилизации.

Об этом ТСН.ua сообщили в ответе на запрос в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Правоохранители сообщают, что в соответствии с постановлением КМУ от 30.12.2022 за № 1487, органы Национальной полиции Украины по обращению районных (городских) территориальных центров комплектования и социальной поддержки, органов СБУ осуществляют административное задержание и доставку призывников, военнообязанных и резервистов, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210, 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (далее - КУоАП). В розыск добавилось почти полтысячи уклонистов Мы поинтересовались, какое количество лиц находится в розыске по состоянию на 1 мая.

"С начала 2024 года из ТЦК и СП в ГУНП в городе Киеве поступило 5833 обращения для установления места пребывания лиц и их доставки с целью составления административных протоколов, предусмотренных статьями 210 и 210-1 КУоАП", - сообщили в ответе на запрос ТСН.ua в полиции Киева.

В ТЦК доставлено 2319 человек

Столичные правоохранители добавляют, что в настоящее время установлено местонахождение и доставлены в ТЦК и СП для составления административных материалов 2319 человек (еще месяц назад эта цифра по данным полиции составила 1416 человек). То есть за почти месяц разыскали и отвезли в военкоматы почти тысячу человек.

Какой механизм розыска На вопрос ТСН.ua, как именно полиция разыскивает уклонистов: проверяет жилье, место работы, дежурит под подъездом, где проживает разыскиваемый? Правоохранители ответили коротко не прибегая к деталям: "Для установления местонахождение указанных лиц полиция использует все имеющиеся возможности".

Напомним, кто имеет право на отсрочку от мобилизации среди госслужащих и силовиков.

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