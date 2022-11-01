Мобилизация в России: чем путинский призыв на войну обернется для экономики страны-агресора

Объявленная в агрессорке России частичная мобилизация больно ударила по экономике страны. Сначала упали фондовые рынки, в целом без работников остались целые отрасли. Сейчас крупные промышленные компании и банки пытаются выбить для своих сотрудников бронь от мобилизации, потому что с дефицитом кадров не могут начинать долгосрочные инвестпроекты. А еще мобилизация обнажила бюджетные отрасли.

Какие еще экономические потрясения ждут агрессорку Россию и что это даст для Украины — в сюжете ТСН.

Международная изоляция в сочетании с мобилизацией и массовым бегством от нее уже ощутимо влияет на кошельки россиян. Бизнесмены, до сих пор не покинувшие страну, озвучивают нелестные прогнозы.

"Дальнейший упадок и деградация промышленности. Замораживание инфраструктурных проектов, разгон инфляции, падение уровня жизни. Дело в том, что традиционный способ финансировать выпадающие доходы — это печатание денег — эмиссия банальна. Она приводит к инфляции к разгону. Когда буханка хлеба стоит миллион рублей, так не удивляйтесь", — замечает бизнесмен Игорь Рыбаков.

Частичная мобилизация вырвала из полуживой экономики РФ около 1,5 млн рабочих рук. Более миллиона мужчин стихийно убежали от призыва за границу. Некоторые иностранные кампании, например, китайская Huawei организованно вывезли своих сотрудников.

"Специалисты, выезжающие из страны, вывозят, во-первых, свой ум, потому что он не будет продолжать работать на страну. Они вывозят те деньги, которые можно было потратить внутри страны. То есть это дополнительный внутренний спрос, который просто исчезает. этого, через некоторое время, возможно, это будет в ближайшие две-три недели или в последующие полгода он продолжит вывозить из страны свою семью", — отмечает экономист Адриан Пантюхов.

Еще 300 тысяч человек, по официальным данным, получили повестки. Экономисты говорят, что это двойной удар. Во-первых, теперь стране придется тратиться на подготовку и зарплату мобилизованным, а заплатят за это простые граждане.

Мобилизация в России погубила экономику: каких еще потрясений ждать в РФ и какая выгода для украинцев

"Это будет требовать существенных средств, которые не были предусмотрены в бюджете. Я более чем уверен, что в последнем квартале этого года, начавшемся с первого октября, в экономике России начнутся уже существенные дисбалансы. В первую очередь в части получения доходной части в бюджет, которая перенаправляется на выплаты пенсий и заработных плат. То есть то, чего может уже в ноябре месяце может не хватать в России", — объяснил кандидат экономических наук Иван Усс.

Вторая проблема более серьезная. Ведь без рабочих рук остаются критически важные сектора: от заводов до интернет-провайдеров и банков, работе которых теперь угрожают серьезные сбои. Также частичная мобилизация добивает в России бюджетные отрасли. В некоторых школах не хватает до 80% педагогов: одни оказались на фронте, другие – бежали, третьи – заставили раздавать повестки.

От таких "потрясений" экономика Российской Федерации достаточно сильно просядет, прогнозируют экономисты. "Думаю, что падение ВВП уж точно будет двусмысленным в этом году. Это не будет 10%. Возможно, будет 20 и больше", — говорит Иван Усс.

Самый мощный удар, ожидают российские эксперты, испытывает сельское хозяйство и строительство, где работало большинство призывников. Традиционно резвый рынок недвижимости уже отреагировал. Квартиры со скидкой 50% в Москве никто не берет. Дело в том, что количество предложений растет, а спрос снижается. Специалисты рынка недвижимости говорят, что многие хотят уехать из России и покинуть недвижимость.

Свежие опросы показывают, что уровень тревожности россиян после объявления мобилизации подпрыгнул вдвое: от 35% до 69%. Хотя пропагандисты с экранов телевизоров пытаются успокаивать, экономика перестраивается на военные рельсы.

Несмотря на панические настроения и очевидную слабость, полный крах российской экономики придется еще подождать, — говорят эксперты. "Эффект частичной мобилизации на экономику России будет ощущаться следующие два-три года. Он приведет к тому, что экономика РФ не сможет после этой кризисной ситуации восстановиться, а продолжит стагнировать и оставаться на столь стабильном плохом уровне". – объяснил экономист UKRAINE ECONOMIC OUTLOOK Адриан Пантюхов.

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