Мобилизация в России: эксперт оценил, действительно ли Путин хочет собрать миллион солдат и чем это обернется

В РФ уже наступил хаос и коллапс мобилизации, однако этому может помочь Пригожин со своими ЧВК.

В России действительно постараются мобилизовать миллион людей, а то и больше. Это представляет опасность для фронта, в то же время после призыва 200 тыс. человек в армию в рядах вооруженных сил уже наступил коллапс.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

"Мы действительно оцениваем реально. То есть они будут пытаться набрать миллион или даже больше людей. То, что от них убегают, то, что им это трудно удается, ну, в разных регионах по-разному. Насколько я понимаю, они сейчас снизили давление на те регионы, где были протесты, и продолжают выгребать те регионы, где проходит мобилизация без проблем", – сказал эксперт.

Хаос и коллапс мобилизации

В то же время он отметил, что у РФ нет системы реализации мобилизации. Как следствие призванных в армию людей начали держать в полях в холоде и банально без одежды.

"Даже когда они взяли (мобилизовали – ред.) 100-200 тысяч, у них уже коллапс наступил. То есть это ведь не была нормальная мобилизация, это хаос. У них отсутствует система реализации этой мобилизации. Не было подготовки правильной, не было ни кадрированных подразделений, не было офицерских кадров. Мало только набрать солдат — надо сержантов готовить, офицеров. Надо их где-то брать, это же не просто на улице нахватывать. Количество еще не значит качество. Поэтому хаос и коллапс наступили, когда они начали в полях держать людей: уже холодно, а у них нет банальной одежды", – объяснил Самусь.

Как мобилизацию может спасти Пригожин

Военный эксперт предположил, что основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин может помочь России с мобилизацией, применив метод своих компаний.

"Тот же Пригожин может применить метод своих ЧВК. Я так понимаю, именно он это и предложил, то есть – "отдайте мне вооруженные силы, я сделаю из них ЧВК и мы будем так же успешно воевать. Я там снабжу их формой, подготовлю и буду запускать в бой". Вот этот конгломерат Пригожина, Суровикина и Кадырова – очень опасный", – отметил Самусь.

В то же время, он обратил внимание на то, что в современной войне все же количество и численность мало что решают.

"Если 150 тысяч регулярных вооруженных сил потерпели катастрофическое поражение в Украине, то эти "мобики" – это будет просто кровавая баня для россиян", – оценил эксперт.

После мобилизации в РФ могут начаться расстрелы

Самусь считает, что в связи с мобилизацией в РФ и изоляцией страны могут вырасти протестные настроения, которые будут подавлятся. Людей могут просто начать расстреливать.

"Это может завершиться несколькими вариантами. Один из них устраивает эту группу Пригожина, Кадырова и Суровикина, Дугина. Это приведет к полной изоляции России и эти протестные настроения будут просто подавляться очень жесткими методами. То есть людей будут просто расстреливать, как это делали большевики", – прогнозирует эксперт.

"Если будут полностью отрезаны какие-либо контакты с западным миром, и Российская Федерация будет превращена в большую такую реальную тюрьму, там никакого контроля не будет: сколько россияне убили своих людей, сколько не убили. Кто-то голову поднял – ее просто снесли. Если ты не в стаде, значит, тебя будут убивать", – добавил Самусь.

Он также резюмировал свою оценку влияния российской мобилизации на фронт.

"Для фронта это опасно, но все же против физики, процесса не пойдешь: нельзя воевать против армии 21 века армией 18 века", – сказал эксперт.

Что известно о мобилизации в РФ

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил "частичную" мобилизацию. Всего официально было заявлено о планах мобилизовать 300 тыс. человек.

Однако экс-депутат российской Госдумы Илья Пономарев сообщил о тайном пункте в указе Путина, в котором говорится о призыве миллиона граждан РФ.

Несмотря на ряд требований для призыва человека в войско, таких как возраст и военный опыт, в России стали забирать в армию всех подряд: многодетных отцов, людей с инвалидностью и пожилого возраста, бездомных.

В основном мобилизованных РФ очень плохо обеспечивают и через несколько дней после призыва бросает сразу на войну против Украины. Так, по последним данным Генштаба ВСУ, в Украину прибыла очередная партия мобилизованных россиян, которые будут воевать в советских касках и некачественными автоматами АК-12.

Читайте также: