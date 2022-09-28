Мобилизация в России и лендлиз для Украины: военный эксперт объяснил, почему это связано

Закон о лендлизе для Украины должен заработать в начале октября.

Именно поэтому диктатор Путин объявил о мобилизации в России.

Об этом в интервью ТСН.ua сказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

"После придания лендлизу характер войны будет изменен. Принятие закона о частичной мобилизации в РФ совпадает со временем предоставления лендлиза. Это – неслучайно. Это показатель нервной реакции страны-оккупанта", – пояснил Снегирев.

Военный эксперт подчеркнул, что США могли принять закон о лендлизе еще до начала октября, но есть вопросы с обучением личного состава.

"Как только есть определенное количество экипажей, которые готовы работать на этом оружии — открывается окно возможности. Американское оружие не советское, которое можно кувалдой ремонтировать на поле боя", — подчеркнул Снегирев.

Напомним, Украина получит по лендлизу современное американское вооружение. Лендлиз от США – это еще и политическая поддержка Украины и свидетельство того, что администрация Байдена верит победе ВСУ, поскольку техника передается под финансовые обязательства.

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