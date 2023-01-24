Мобилизация в России: осенний указ Путина не отменен, россиян призывают воевать "за царя и отечество"

Кремль и его пропаганда за уши притягивают на эту войну россиян по принципу: "Вставай страна огромная".

Российский президент Владимир Путин не отменил указ о мобилизации в РФ, однако официально объявить вторую волну он не может. В то же время личный состав постоянно набирают, а российская пропаганда нивелирует ценность жизни, пытаясь отправить россиян умирать за царя и отечество.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.ua.

"Сам указ (о мобилизации – Ред.) не нужно менять, он либо существует, либо не существует. Если у него нет срока окончания мобилизации, то это означает, что он будет действовать до того момента, пока его не отменят. Количество личного состава, которого отмобилизировали, в указе нет. И фактически этот указ можно приравнять к общей мобилизации, потому что нет срока окончания и нет количества личного состава, который они призывают сегодня", — сказал он.

Впрочем, по словам Жданова, внутриполитическая ситуация в РФ складывается таким образом, что Путин не может сегодня официально объявить вторую волну мобилизации, потому что боится социального взрыва.

В то же время, отмечает эксперт, сейчас российская пропаганда пытается нивелировать ценность человеческой жизни, чтобы российские мужчины шли умирать "не в канаве от водки, а за царя и отечестве".

"Во-вторих: они говорят, что, если ты не пойдешь в военкомат, то завтра придет НАТО и заберет твой туалет на улице и некуда ходить. Они за уши притягивают на эту войну по принципу: "Вставай страна огромная". Но даже в таком случае они (власти - Ред.) сегодня не в состоянии встать и сказать: "У нас – мобилизация, военное положение, экономику на военные рельсы и мы готовимся к отечественной войне, как это было в 1941 году". Нет, они этого не могут сделать. Это их огромная проблема, а указ действует и он будет действовать в дальнейшем. Они постоянно набирают личный состав", — говорит Жданов.

По его словам, техники у РФ нет и руководство формирует резервные батальоны с личным составом.

"Более или менее современное вооружение они не могут выпускать из-за санкций, нет комплектующих, а для того, чтобы восстановить то вооружение, которое они снимают с хранения, нужно, чтобы были те советские технологии. Но эти предприятия, эти технологические цепочки все уже разрушили, что-то там спилили и сдали на металлолом. Этих предприятий сегодня нет, или они переработаны под другое оборудование. Я сомневаюсь, что сегодня "Уралвагонзавод" может восстановить танк Т-72 в первоначальном его виде. Они привыкли Т-72Б3 делать с французскими прицелами, дальномерами, с современной цифровой радиостанцией и т.д. А старый советский прицел для него отремонтировать они не могут, потому что нет запчастей", — резюмировал Жданов.

Мобилизация в РФ

Ранее военный эксперт Олег Жданов сообщил, что в России на январь-февраль планируется вторая волна мобилизации, а где-то на май-июнь – третья. По словам эксперта, к лету РФ хочет собрать 1 млн 200 тыс. военных.

По словам военного эксперта, полковник запаса ВСУ Романа Свитана, в России уже идет необъявленная вторая волна мобилизации, во время которой Кремль выдает по 100 тысяч новых "мобиков" в месяц.

В то же время, российским медиа запретили распространять любые заявления о мобилизации, даже если они выходят из Госдумы или Совета Федерации.

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