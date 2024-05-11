Мобилизация в Украине 2024: все изменения с — обзор

Как будут вручать повестки, кто должен идти в ТЦК, кого оштрафуют и как будут изымать имущество.

Уже с 18 мая в Украине вступает в силу закон о мобилизации, а значит, будут действовать новые правила.

О наиболее важных изменениях, которые нужно знать, рассказала Виктория Гнатюк в эксклюзивном обзоре на YоuTube-канале TSN.ua.

Снижение призывного возраста

Мобилизация в Украине в 2024 году предполагает снижение призывного возраста с 27 до 25 лет. Но это правило работает еще с апреля 2024 года, когда президент Украины подписал закон №3127, принятый Верховной Радой еще в июне прошлого года. Вступил в силу этот документ 4 апреля 2024 года.

До этого украинцы от 18 до 27 лет считались призывниками и могли пойти служить добровольно, а вот мобилизовать их могли только от 27 лет. Теперь же мобилизовать могут и тех, кому исполнилось 25 – их переводят из категории призывников на учет военнообязанных.

Обновление данных

Мужчины от 25 до 60 лет должны идти в ТЦК и обновлять свои данные. Согласно новым изменениям, в течение 60 дней все военнообязанные, а также женщины-медики и фармацевты, состоящие на военном учете (заметим: призывников это не касается) должны актуализировать свои учетные данные, в частности номера телефонов, электронный адрес, место жительства, состояние здоровья, семейное положение и т.д.

То есть все военнообязанные, в том числе находящиеся за границей должны обновить свои данные до 17 июля 2024 года включительно.

К слову, безумные очереди уже замечают у разных военкоматов, некоторые мужчины, не дожидаясь 18 мая, пошли в ТЦК и проходить ВВК.

Как обновить данные, чтобы не идти в ТЦК?

Сделать это можно еще двумя способами, чтобы не стоять у стен военкомата. В частности, обновить данные можно в Центре предоставления административных услуг или вообще никуда не идти и дистанционно внести всю необходимую информацию через электронный кабинет призывника.

Важно: сейчас он еще не работает, его запустят в тестовом режиме 18 мая. Таким образом актуализировать информацию можно только добровольно: то есть хотите – регистрируетесь и создаете личный кабинет и никуда не идете, если по собственным соображениям этого делать не хотите, тогда придется идти в ТЦК или ЦНАП.

Как будут вручать повестки?

Нардеп и член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Федор Вениславский отметил, что повестку будут вручать только под личную подпись по-прежнему. А повестка, брошенная в почтовый ящик, не будет считаться должным образом врученной. Хотя мы встречали мужчин, которые именно таким образом и получали "письмо счастья".

Что произойдет в электронном кабинете?

Планируется, что через него можно будет получать разные документы и подавать заявление на получение статуса УБД. Впрочем, многие подозрительно относятся к электронному кабинету, чтобы повестка вдруг не пришла туда.

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В парламентском комитете по национальной безопасности, обороне и разведке отмечают, что все же не будет вручения повесток через электронный кабинет призывника или по электронной почте. Норма об электронной повестке действительно была в законопроекте, но в самом законе о мобилизации была отклонена.

Кроме того, если военнообязан был в военкомате условно 17 мая 2024 и обновил свои персональные данные, то ему не нужно потом идти и делать это снова.

Наказание за нарушение

Если повестка вручена по всем правилам, но вы по определенным причинам проигнорировали ее и не сообщили ТЦК о причинах неприбытия или так и не обновили свои данные, одним словом нарушили закон о мобилизации – придется отвечать. Как перед законом, так и платить штрафы.

Мобилизация в Украине 2024 года предусматривает, что если военнообязанный проигнорировал повестку, ТЦК может обратиться в полицию для административного задержания и доставку такого лица в военкомат.

Если в течение пяти дней полиции не удалось разыскать и доставить военнообязанного, ТЦК направляет заказным письмом такому лицу требование явиться в военкомат.

Требование считается врученным с момента, когда работник почты ставит подпись о получении адресатом, или – отметку о том, что адресат отказался получать документ или его невозможно вручить по месту регистрации.

Как будут стимулировать идти в ТЦК

Из финальной версии законопроекта о мобилизации законотворцы убрали норму "наказания" для уклоняющихся в виде ограничения на распоряжение денежными средствами.

Однако депутаты проголосовали за дополнительную меру влияния на граждан – временное ограничение права управлять автотранспортом. Речь идет не о лишении права вождения автомобиля, а подчеркиваем: о ВРЕМЕННОМ ограничении, пока лицо не выполнит законные требования ТЦК.

Мобилизация в Украине 2024 года имеет еще некоторые сюрпризы. Изменения в законодательство предполагают, что для получения, например, нового загранпаспорта мужчинам необходимо иметь действительные и обновленные военно-учетные документы.

Если данные не были обновлены, принятие консульством соответствующих заявлений от мужчин-граждан Украины возможно только в случае одновременного их обновления. Этот механизм тоже еще доводят до ума.

Между тем, в Украине от 18 мая полиция и представители ТЦК получают право требовать у мужчин в возрасте 18-60 лет военно-учетные документы вместе с документами, удостоверяющими личность. То есть на период военного положения граждане должны иметь военный билет.

Кроме того, полиция и представители ТЦК смогут фиксировать данную процедуру на видео.

Представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, полковник Юрий Глущенко в эфире радио НВ рассказал, что работники военкомата с помощью единого государственного реестра смогут проверять, обновил ли военнообязанный свои данные.

Обновленные данные через электронный кабинет попадают в единый государственный реестр. данных гражданина. Оператор выяснит и расскажет всю информацию о гражданине.

Все "ограниченно пригодные" — снова на ВВК

Мобилизация в Украине 2024 года предполагает, что обновить свои данные и пройти ВВК нужно будет всем, кто имеет статус "ограниченно пригодного", ведь теперь есть только два понятия: пригодный и непригодный и третьего не дано.

В приказе четко прописали, что медицинские осмотры должны продолжаться не более 14 дней, в случае дополнительных медицинских обследований, и решения ВЛК должны выдаваться человеку под подпись на руки. Раньше это было вероятно, но необязательно. Установлены сроки действительности решений ВВК: 5 лет в мирное время и год – в военные.

Также уменьшили коррупционные риски, как считает Владимир Куля из адвокатского объединения "Актум".

Теперь, если человека признают непригодным с исключением из военного учета, это решение должно утвердить еще одна ВВК – выше по статусу. Раньше для признания непригодности было достаточно заключения из одной ВВК. Теперь в приказе прямо говорится, что в случае проблем с медицинским заключением (например, он признан недействительным) на контрольную ВВК человека отправят в другое заведение. Это также должно минимизировать коррупционные риски.

Кроме того, во время мобилизации в 2024 году появилась возможность подавать документы на ВВК в электронной форме. И если раньше медики военно-врачебной комиссии не имели новых критериев, по которым могли отнести этих людей к пригодным или непригодным, то теперь эти критерии появились, равно как и обновленный список болезней, с которыми берут или не берут в армию.

С какими болезнями берут в армию

По новым правилам, после медосмотра военнообязанные получат четко один из пяти возможных статусов:

пригодный;

пригодный для службы в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях и учреждениях;

временно непригоден, требующий лечения, отпуска или увольнения;

непригоден с пересмотром через 6-12 месяцев;

непригоден к военной службе с исключением из военного учета.

Фактически теперь "пригоден к службе в обеспечении, ТЦК, военных учреждениях и учреждениях" – это замена "ограниченно пригодного". После 4 мая все ограниченно пригодны вынуждены проходить повторную ВЛК, где и решат, в какую новую категорию их отнести.

Для некоторых людей, которые испытывают серьезные болезни, это может быть неприятным сюрпризом, потому что во многих случаях требования к состоянию здоровья упростили. Например, раньше мужчин с раком в ремиссии признавали ограниченно пригодными, а теперь полностью пригодными. А с раком нижней губы, раком кожи и злокачественными новообразованиями, которые "медленно прогрессируют", возьмут служить в ТЦК или подразделения обеспечения.

Кроме того, ранее ограниченно пригодными признавали людей, имеющих близорукость или дальнозоркость любого глаза более 8 диоптрий, теперь – более 6. То есть в этом случае требования ослабили, говорят адвокаты. Но к остроте зрения требования повысили – теперь непригодным можно стать только с полной слепотой глаза. Этот закон вступил в силу 4 мая, но после этого у правительства будет еще три месяца, чтобы принять нормативно-правовые акты.

Мобилизация заключенных

Мобилизация в Украине в 2024 году может иметь еще определенные изменения. В частности, существует еще одна категория граждан, которых смогут мобилизовать. Речь идет о заключенных. Закона об этом еще нет, это только законопроект, но все же такая вероятность есть. А потенциал достаточный: 20 тысяч мужчин.

Кому в ТЦК идти не надо?

В то же время есть те, кому в ТЦК идти не нужно, после вступления закона в силу. Речь идет о гражданах в возрасте от 18 до 60 лет, исключенных из военного учета. Этот факт должен быть указан в государственных реестрах и военных билетах граждан. Если в военно-учетном документе мужчины отсутствует отметка об исключении из военного учета, то у работников ТЦК могут возникнуть вопросы к такому лицу для уточнения его статуса.

Если человек был исключен из военного учета, но не имеет соответствующей записи в военно-учетном документе, следует обратиться в ТЦК для получения этой записи. Напомним, что согласно новому закону о мобилизации, исключению из военного учета в ТЦК подлежат:

прекратил гражданство Украины;

признан ВВК непригодным к военной службе или достиг предельного возраста пребывания в запасе, то есть те, кому более 60 лет.

Увеличение штрафов

А вот тех, кто обязан обновить данные или явиться в военкомат, но упорно этого не делает, ждет "сюрприз". 9 мая Верховная Рада Украины во втором чтении с правками от комитета приняла законопроект №10379, которым для уклоняющихся в условиях военного положения увеличиваются штрафы фактически в 30 раз. Как только закон подпишет президент – на следующий день правила начнут действовать.

Если штрафы составляют от 510 до 850 грн, то когда закон вступит в силу за нарушение законодательства об обороне и мобилизации платить обычным гражданам придется от 17 000 до 25 500 грн, а должностные и юридические лица влетят в еще большую копеечку – выложить из кармана придется уже от 34 000 до 59 500 грн, такие суммы выписываются в военное время, в мирное – в разы меньше.

В то же время депутат Верховной Рады, председатель комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас сообщил, что за каждое нарушение правил военного учета лицо может быть оштрафовано отдельно. Об этом он сказал журналистам, передают Українські Новини.

Заочные штрафы и задержание за нарушение

Еще из достопримечательностей — становятся возможны так называемые заочные штрафы за нарушение правил военного учета и уклонение от мобилизации. Потому что теперь необязательно составлять протокол, на основании которого выносится постановление о штрафе. То есть сейчас ТЦК оформляет протокол о привлечении к административной ответственности, который направляется в суд. И уже суд решает вопрос о наложении штрафа. Причем при составлении протокола обязательно присутствие военнообязанного.

После вступления закона в силу выписывать штрафы смогут территориальные центры комплектования и социальной поддержки, согласно проекту закона, за нарушение законодательства о воинской обязанности, обороне и мобилизации без составления протокола – выносить постановление об этом. И если вы захотите обжаловать штраф, это можно сделать через суд. Более того, нарушителей военного учета и мобилизации во время действия особого периода могут задержать на 3 часа для составления протокола, а в необходимых случаях для установления лица или выяснения обстоятельств правонарушения задержать могут – до 3 суток.

Изъятие имущества в пользу ВСУ

Во время войны могут принудительно изымать имущество для нужд Вооруженных Сил. Это касается, в частности, жилья и транспортных средств. Впрочем, как рассказал адвокат Ростислав Кравец в комментарии сайту ТСН.ua, она существовала и раньше.

“Что касается изъятия имущества, как движимого, так и недвижимого у предприятий и в том числе граждан Украины, эта норма существовала раньше. Она перешла в украинское законодательство еще с советских времен. Сейчас на это обратили внимание, конечно, с учетом таких вмешательств в права граждан”, — отметил он.

Такое решение может принять местная военная администрация. Это предусмотрено законом Украины о правовом режиме военного положения по изъятию имущества государственного, коммунального, частных предприятий, организаций, а также граждан Украины для нужд Вооруженных сил Украины.

“Для этого есть соответствующие разработанные порядки. Как я сказал, это не вчера появилось не с новым законом о мобилизации, а было и раньше. Еще в 2014 году этот вопрос также поднимался и вызвал большой общественный резонанс”, – напомнил адвокат.

По его словам, если речь идет о государственном и коммунальном имуществе, то оно изымается без каких-либо компенсаций. С частным есть определенные процедуры и нюансы.

"Что касается имущества частных предприятий, частных лиц, оно изымается исключительно при предоставлении соответствующих компенсаций. Здесь есть два момента. Компенсация может быть предоставлена или сразу, то есть предварительно, в случае наличия средств, что в наших условиях менее вероятно. Или в течение трех лет с момента окончания военного положения равными частями”, – объяснил Ростислав Кравец.

На момент изъятия имущества должна быть произведена его оценка. Таким образом, лицо может получить соответствующую компенсацию. Удалить имущество могут у любого в любом регионе Украины.

"Конечно мы прекрасно понимаем, что для этого должны быть какие-то объективные основания. Я не исключаю, что могут быть некоторые злоупотребления по этому поводу. Однако для этого у нас должны работать соответствующие правоохранительные органы, в том числе военная служба правопорядка, которая также следит за этим, Государственное бюро расследований и Служба безопасности Украины, чтобы соответствующих злоупотреблений не было”, — подчеркнул адвокат.

В случае, если лицо отказывается добровольно отдавать имущество, тогда ситуация может перейти в судебную плоскость.

“Если лицо считает, что это сделано неправомерно, что оснований для этого нет, он будет считать, что его права нарушаются, тогда он может решить не выполнять соответствующее распоряжение. А дальше уже военной администрации придется обращаться в суд по устранению препятствий пользования имуществом и дальше уже выполнять это решение в порядке, предусмотренном законом”, — отметил Ростислав Кравец.

Более того, адвокат говорит, что во время полномасштабной войны уже были случаи, когда у людей изымали имущество в пользу ВСУ.

“Самые известные случаи, когда государство решило изъять имущество, например, передать Министерству обороны завод “Краз”. Еще по нескольким заводам было решение Совета национальной безопасности и обороны. Что касается имущества частных лиц, к нам [к адвокатскому объединению] обращались люди, но там все же урегулировали этот вопрос. Пытались у транспортной компании забрать автомобили и оставить их без средств для производства. Определенно без всякой коррупции мы нашли выход из ситуации. Компания приобрела соответствующий грузовой автомобиль, отремонтировала его и передела для нужд ВСУ. А тягачи, которыми пользуется компания, остались у нее”, – рассказал он.

Что с экономичным бронированием?

Сейчас дискуссия идет о еще одном моменте – экономическом бронировании. Верховная Рада рассматривает два варианта.

"С одной стороны, мы понимаем, что нельзя ни одного доллара потратить с огромной помощи (США – ТСН.ua) на зарплаты военных. Зарплаты военным – это наши деньги в виде пошлин и налогов. С другой стороны – хотим больше военных и большие зарплаты для них. А чтобы эти деньги появлялись, экономика должна работать", – заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время разговора с журналистами.

В то же время Арахамия признал, что есть еще вопросы справедливой мобилизации, потому что многие говорят, что "богатые не служат, а бедные". Нардеп пояснил, что первая модель предусматривает выплату по зарплате военнообязанного налога в размере 35 тысяч гривен, которых будет хватать для удержания одного бойца. Вторая модель предусматривает квоту на предприятие для военнообязанных.

"Например, медиа. У вас есть 10% людей, которых можете забронировать. Кто это будет – руководитель будет решать самостоятельно. За этих людей платите минимальную зарплату ежемесячно. Сейчас минимальная – 20 тысяч гривен, то есть 20 тысяч гривен за каждое забронированное лицо оплачивается ежемесячно. Это отдельно от налогов", — заметил он.

На такую идею эмоционально отреагировал нардеп Дмитрий Разумков.

“Власть предлагает инициативы, которые даже не способны просчитать! Снова заговорили о бессмысленной идее "экономического бронирования" тех, кто будет платить 35 тысяч грн налога. А все ли в высоких кабинетах понимают, о какой зарплате при этом идет речь? Мне несложно было сосчитать – это 84 337 грн! А предприятию бронирование одного человека вместе со всеми расходами обойдется в 102 тысяч грн в месяц!

А у многих в Украине есть такая зарплата? Может, у людей, работающих на поле, у бюджетников, работающих в ФЛПов? Ответ очевиден – нет! Самое страшное, что таких зарплат нет даже у наших защитников, которые защищают государство 24/7. Для кого тогда эта инициатива? Для «золотой молодежи»? Или для ключевых предприятий, наполняющих бюджет, малого и среднего бизнеса, помогающих армии? А может для наблюдательных советов или руководителей госпредприятий? Власти хотят бронировать тех, кто зарабатывает сумасшедшие средства или действительно тех, кто работает на пользу нашего государства? Они снова предлагают то, что не будет работать, бросая людям пыль в глаза, вместо того чтобы работать на государство, на армию и победу!” – заявил он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Мобилизация в Украине в 2024: все изменения с мая! Как будут вручать повестки и кто должен идти в ТЦК?"

Напомним, Минобороны обнародовало перечень заболеваний, с которыми военнообязанные признаются пригодными к службе. Среди них – ВИЧ, туберкулез, гепатит, рак. Степень пригодности определят на ВЛК.

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