Мобилизация в Украине: адвокат объяснил, могут ли призвать студента во время академического отпуска

В Министерстве образования и науки Украины заявили, что ушедшие в академический отпуск студенты теряют право на отсрочку от мобилизации и подлежат призыву. Однако, по словам адвоката Ростислава Кравца, это не соответствует действующему законодательству.

В комментарии сайту ТСН.ua адвокат рассказал, что письмо заместителя главы МОН Михаила Винницкого, которое распространили СМИ, это изложение лишь его понимания применения закона.

Так, в письме говорится, что в случае предоставления академического отпуска (перерыва в обучении) на студента, получившего его, не распространяется действие норм абзаца второй части третьей статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", поскольку во время академического отпуска такие лица не учатся.

"Они могут подлежать призыву на военную службу во время мобилизации на особый период, если нет других оснований для предоставления отсрочки от призыва. В случае призыва они имеют право на продление академического отпуска в связи с мобилизацией", — пишет замминистра.

Однако адвокат говорит, что письмо не имеет юридической силы и содержит взаимоисключающие обстоятельства.

"Заместитель министра ссылается на закон о высшем образовании и праве на академический отпуск. И пишет о том, что лицо продолжает учиться. Однако далее приходит к выводу, что якобы это лицо не учится и теряет какие-либо права, связанные с отсрочкой от мобилизации. На самом деле это не соответствует действительности и закону", – рассказал ТСН.ua Ростислав Кравец.

Адвокат объяснил, что МОН с 2018 года не принял отдельный порядок относительно академических отпусков, который утверждается Кабинетом министров и проходит регистрацию в Министерстве юстиции.

"И поэтому использование порядка или каких-либо норм, утративших силу, на мой взгляд, не соответствует действующему законодательству. Я считаю, что находящиеся в академическом отпуске лица на сегодняшний день имеют право на отсрочку от мобилизации во время призыва в особый период", – говорит ТСН.ua Ростислав Кравец.

Адвокат считает, что такое разъяснение от МОН может привести к повышению социального напряжения и уровню коррупции.

"Нужно понимать, что большинство студентов, принимавших академический отпуск, не достигли возраста 27 лет. Фактически это ни на что не влияет. Зачем было направлено это письмо – трудно сказать. Это внутреннее видение только этого чиновника", – считает Ростислав Кравец.

По словам адвоката, в случае, если студент, находящийся в академическом отпуске, получил повестку, ему нужно уведомить Территориальный центр комплектования и социальной поддержки о том, что он имеет право на отсрочку от мобилизации.

Напомним, что в соответствии со статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не подлежат призыву на период мобилизации соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся на дневной или дуальной формах получения образования.

Ранее адвокат Марина Бекало объяснила, могут ли в Украине призвать мужчин в возрасте до 27 лет.

Читайте также: