Мобилизация в Украине: адвокат объяснила, могут ли призвать мужчин в возрасте до 27 лет

Верховная Рада снизила призывной возраст на срочную службу в Украине с 27 до 25 лет, поддержав законопроект №9281. Однако закон не вступил в силу, поскольку его еще не подписал президент Владимир Зеленский.

Адвокат Марина Бекало в комментарии сайту ТСН.ua объяснила, могут ли сегодня мобилизовать мужчин в возрасте до 27 лет.

Призывной возраст на срочную службу по состоянию на октябрь 2023 остается без изменений, то есть до 27 лет. Статья 23 Закона о мобилизации, содержащая перечень оснований для отсрочки военнообязанных мужчин, не содержит положения об освобождении от призыва во время мобилизации мужчин в возрасте до 27 лет.

Согласно профильному законодательству, военный учет делится на учет призывников, военнообязанных и резервистов. Военный учет призывников ведется по отношению к мужчинам в возрасте от 18 до 27 лет. Такие мужчины подлежат призыву только на срочную службу.

“Напоминаю, во время действия военного положения призыв на срочную военную службу не проводится. То есть призывники младше 27 лет не могут быть призваны на срочную службу во время военного положения. Однако это не означает, что они не могут быть призваны на военную службу во время мобилизации”, – рассказала ТСН.ua Марина Бекало.

Так, действующее профильное законодательство разрешает снятие с учета призывников и взятие на военный учет военнообязанных мужчин в возрасте до 27 лет.

“В связи с чем призыв на военную службу во время мобилизации становится для таких мужчин возможным. При условии признания их пригодными к военной службе и отсутствия оснований для отсрочки, предусмотренные ст. 23 Закона о мобилизации”, – рассказала ТСН.ua адвокат.

Напомним, в Верховной Раде предлагают убрать предельный возраст пребывания на службе. Адвокат объяснила, означает ли это, что мужчинам старше 60 лет смогут вручать повестки и забирать их на фронт.

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