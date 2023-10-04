Мобилизация в Украине: адвокат развенчала топ-10 мифов о повестках и уклонистов

Мы собрали самые распространенные мифы и фейки и развенчали их вместе с адвокатом.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. В Сети время от времени появляется фейковая информация о призыве на военную службу и правилах военного учета. Пользователи спорят, например, считается ли врученная на блокпосту повестка законной или подлежит мобилизации разведенный отец троих детей.

Адвокат Марина Бекало в комментарии сайту ТСН.ua развенчала топ-10 популярных фейков.

Украинские банки блокируют карты уклонистов

Во первых, понятия "уклонист" в действующем законодательстве не существует. Статья 336 Уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации.

“Но это вопрос именно уголовной ответственности, к которой исполнительная служба не имеет никакого отношения. Счета могут быть заблокированы из-за неуплаты административного штрафа лиц, привлеченных к ответственности по ст. 210 КУоАП (нарушение правил военного учета) и 210-1 КУоАП за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации”, – пояснила Марина Бекало.

К примеру, военнообязанный не явился за повесткой для уточнения учетных данных, либо отказывается от прохождения ВЛК, либо не состоит на военном учете по месту жительства.

“В таком случае составляется протокол об административном правонарушении, Территориальный центр комплектования и социальной поддержки выносит постановление о наложении штрафа, которое передается в исполнительную службу для взыскания штрафа в принудительном порядке. Исполнительная служба в рамках исполнительного производства, в случае если нарушитель не платит штраф добровольно, арестовывает счета в банке до тех пор, пока нарушитель (если он не обжалует постановление до суда), не оплатит штраф”, – рассказала адвокат.

Еще нерожденный третий ребенок дает право на отсрочку и выезд за границу

Абз.4 ч.1 ст.23 Закона о мобилизации дает право на отсрочку в случае пребывания на содержании военнообязанных трое и более детей младше 18 лет.

“При чем это не обязательно могут быть биологические дети, это могут быть, например, дети от предыдущего брака жены, если их отец не платит алименты, или является умершим или безвести пропавшим. То есть значение имеет именно факт содержания детей”, – уточнила Марина Бекало.

Еще нерожденный ребенок не может быть на содержании отца или матери. Согласно ст. 84 Семейного кодекса, супруга имеет право на содержание от мужа во время беременности.

"То есть именно беременная жена находится на содержании мужа, а не ребенок, которого она вынашивает", — отметила адвокат.

Мужчин, у которых третий ребенок родился после октября 2022 года, будут считать уклонистами

Существуют законные основания для отсрочки, предусмотренные ст. 23 Закона о мобилизации, а потому военнообязанный, имея документальное подтверждение своего права на отсрочку, не может нести уголовную ответственность в случае реализации такого права.

Если развестись с супругой и суд решит, что несовершеннолетний ребенок проживает с отцом – военнообязанный не подлежит мобилизации

Решение суда (или договор между родителями ребенка) об определении места жительства несовершеннолетнего ребенка с отцом не считается достаточным основанием для получения отсрочки, ведь отец в таком случае не рассматривается самостоятельно воспитывающим ребенка.

“Поскольку мать ребенка не лишена прав и обязанностей в отношении ребенка, но он по законодательству также принимает участие в воспитании ребенка, платит алименты и т.д. ТЦК СП предоставляет отсрочку только в случае, если мать ребенка умерла или признана безвести пропавшей или лишена родительских прав в отношении ребенка”, – пояснила Марина Бекало.

Разведенный биологический отец троих детей не подлежит мобилизации

Неважно, разведен ли отец троих детей или нет, он будет иметь право на отсрочку в силу наличия на его содержании троих детей. Это также могут быть не его биологические дети.

“Например, есть кейсы, когда у мужчины есть двое собственных детей от предыдущего брака, он заключил брак с другой женщиной с ребенком, у которого нет отца или он не платит алименты, что удостоверяется справкой из исполнительной службы. В таком случае военнообязанный будет иметь отсрочку, при условии подтверждения отсутствия алиментных задолженностей перед собственными детьми”, – рассказала Марина Бекало.

То есть, он будет считаться таким, кто сдержит троих детей.

Существуют "волны мобилизации", кого мобилизуют в первую очередь и кого мобилизация не коснется

Очередность и объемы призыва военнообязанных определяется Генштабом Вооруженных сил Украины с учетом мобилизационных задач, и такая информация закрыта.

Ограниченно пригодных мобилизуют, потому что "закончились пригодные"

Ни для кого не секрет, что ограниченно пригодных мужчин мобилизовали с момента полномасштабного вторжения и мобилизуют по сей день.

“Ведь согласно положению о военно-врачебной комиссии, лица, признанные ограниченно пригодными к военной службе непригодны к службе только в десантно-штурмовых войсках, плавскладе, морской пехоте, спецсооружениях, но пригодны к службе в частях (подразделениях) обеспечения, военных комиссариатах, учреждениях, организациях, учебных заведениях", – объяснила адвокат.

Военнослужащие ВСУ не имеют права проверять документы на улицах

Согласно ст. 8 Закона о правовом режиме военного положения и Постановления КМУ от 29 декабря 2021 г. № 1456, осуществлять проверку документов у граждан, досмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан имеют право уполномоченные лица Национальной полиции, СБУ, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, ДМС, Гостаможслужбы и Вооруженных Сил, определенные в приказе коменданта.

Вручить боевую повестку могут в любом общественном месте и сразу отправить на передовую

Боевую повестку военнообязанному могут вручить исключительно ТЦК СП после прохождения им ВЛК, и при условии признания его пригодным к военной службе.

Повестка, врученная на улице или блокпосте – незаконна

Статья 22 Закона о мобилизации предусматривает обязанность граждан явиться в ТЦК СП в сроки, указанные в полученных ими документах: мобилизационных распоряжениях и повестках. Постановление КМУ №1487 содержит утвержденную форму повесток, бланк которой предусматривает расписку с личной подписью лица о получении повестки. Повестка является документом о вызове, порождающим обязанность явиться в ТЦК СП при соблюдении правильности ее оформления.

"При этом определенный порядок и процедуры вручения повесток до сих пор не приняты, поэтому отсутствие урегулирования этого вопроса вызывает много дискуссий по этому поводу", – рассказала Марина Бекало.

Постановлением КМУ № 1487 только определен четкий алгоритм оповещения о вызове в ТЦК СП через предприятие, учреждения, организации, учебное заведение, работодателя. В таком случае организации берут на себя обязанность известить своего работника (или соискателя образования) путем вынесения соответствующего приказа на предприятии, учреждение, организации, и вручить военнообязанному повестку о вызове в ТЦК СП, и обеспечить его явку и отчитаться об осуществлении всех мер по оповещению военнообязанного (пункт 47 Постановления). Другого алгоритма и порядка нет.

“Представители ТЦК СП считают вручение повестки где угодно законным, ссылаясь на отсутствие запрета вручения повесток в публичных местах, но с таким утверждением также нельзя согласиться, ведь они противоречат ст. 19 Конституции Украины, согласно которой органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны действовать только на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины. Поэтому, по моему убеждению, чтобы поставить окончательную точку на этом вопросе, Кабмин должен принять порядок и процедуру вручения повесток военнообязанным лицам", – считает адвокат.

Женщинам-медикам и фармацевтам запретили выезжать за границу с 1 октября

По состоянию на сегодняшний день изменений в Правила пересечения государственной границы в части ограничения военнообязанных женщин в праве выезда за границу не было.

"А потому, женщины, даже если они состоят на военном учете, имеют право на выезд за границу", – рассказала Марина Бекало.

Напомним, женщины, имеющие медицинское или фармацевтическое образование, с 1 октября обязаны стать на военный учет в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Адвокат объяснила, какие документы могут проверять у женщин на границе и какое наказание может грозить тем, кто не станет на учет.

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