Мобилизация в Украине: будет ли отсрочка у соискателей второго высшего образования – нардеп ответил

Народный депутат и член оборонного комитета Федор Вениславский пояснил, что право на отсрочку от мобилизации будут иметь только те соискатели высшего образования, которые получают его в последовательном формате.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

"То есть сначала человек получает высшее образование, магистерское и научное. А те, кто получил степень бакалавра и снова пошел на бакалавра — права на отсрочку от мобилизации иметь не будут. Так же, как и те, кто имея высшее образование одного профиля, решил получать высшее образование такого же уровня, но другого профиля. Это не будет основанием для отсрочки от мобилизации", – отметил нардеп.

Напомним, в Раде ответили, когда могут принять законопроект об мобилизации.

Читайте также ведущие новости дня: