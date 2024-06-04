Мобилизация в Украине: будет ли военная полиция силой проникать в жилье уклонистов

В Украине планируют создать отдельную правоохранительную структуру – военную полицию, которая будет обеспечивать правопорядок и военную дисциплину среди военнослужащих, резервистов и военнообязанных. Соответствующий законопроект уже опубликован на сайте Верховной Рады, где указано, что документ уже проанализировали в парламентском комитете по вопросам правоохранительной деятельности.

В то же время в адвокатских сообществах предполагают, что создание такой полиции будет "хорошей" новостью для уклонистов. Юристы обращают внимание на то, что в случае вступления этого проекта в силу, военные полицейские будут иметь право проверять документы у водителей и в отдельных случаях попадать в частное жилье.

Детали нового законопроекта в комментарии для ТСН.ua рассказал один из его инициаторов, представитель комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности Владлен Неклюдов. Он говорит, что военные полицейские будут обеспечивать порядок, в том числе на дорогах. Кроме того, такие правоохранители действительно будут наделены правом проникать в жилье.

"Акцентируется внимание на том, что военная полиция будет контролировать ситуацию на дорогах, когда военнослужащие, работники министерства обороны или резервисты будут нарушать правила дорожного движения. Например, когда будут превышать скорость и это может привести к тяжелым последствиям, когда нарушают правила пользования ремнями безопасности или шлемами", — говорит Владлен Неклюдов.

К этому он добавляет, что могут быть другие ситуации, которые будут в поле зрения военной полиции.

"Например, злоупотребление властью в воинских частях, растраты имущества, приводящие к большим последствиям, хранению наркотических средств, употреблению спиртных напитков и другие нарушения", — говорит народный депутат.

Будут ли с новой силой обнаруживать уклонистов

Сейчас в соцсетях предполагают, что военная полиция может создаваться еще и ради того, чтобы выявлять уклонистов. На это Владлен Неклюдов ответил нам так: "Основная задача – сохранить жизнь военных, обеспечение порядка и на дорогах, и в воинских частях, и рядом с ними. Я активно продвигаю этот законопроект. Помните ситуацию, когда погиб полицейский от рук военных, которые перевозили взрывные устройства (случай имел место на Винничине в апреле этого года – Ред.). Полицейский бы не погиб, если была бы военная полиция, если бы правопорядка придерживались бы и на фронте, и на дорогах. Те, кто будут самовольно покидать воинские части – это тоже входит в поле зрения (военной полиции – Ред.). Если военнослужащие будут покидать части, то враг зайдет и захватит страну. Я считаю, что без военной полиции невозможно соблюдать законность и правопорядок как на фронте, так и на дорогах".

По словам Неклюдова, на военную полицию будут распространяться полномочия по охране имущества.

Вместе с тем, Неклюдов считает, что сейчас информацию о законопроекте искажают те, кто работает не в интересах Украины.

Будет ли право у военной полиции заходить в жилье

На этот вопрос Владлен Неклюдов ответил нам так: "Проникать в жилье только в тех ситуациях, которые предусмотрены законом. Если речь идет о спасении жизни, то, конечно, без решения суда будут это делать. Но военной полиции мы не даем функции дознания и досудебного расследования. Есть определенные изменения в УПК, которые дают им право выполнять поручения следователя и прокурора. А широких полномочий не предоставляем, чтобы не "разгонять зраду". Если будут нарушения закона - будем реагировать. Следствия у военной полиции не будет, следствие будет за ГБР. У ГБР следствие военная полиция забирать не будет. Только помогать".

Резюмируя, Неклюдов говорит: "Очень много военных страдает из-за того, что нет законности и правопорядка".

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