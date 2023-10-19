Мобилизация в Украине: будут ли наказывать уклонистов за границей и что с отсрочкой для "взрослых" студентов

По меньшей мере, десятки тысяч мужчин сейчас находятся за границей.

В Украине идет общая мобилизация, которая сопровождается дискуссиями по поводу ее усиления. Также общество интересует, насколько массовым является выезд уклонистов за границу, можно ли их за это наказывать в будущем и в конце концов власть лишит старших мужчин возможности получать высшее образование и иметь отсрочку от службы.

Об этом подробно рассказываем в материале ТСН.ua.

Мужчины едут за границу: можно ли их за это наказывать

Украинские и польские СМИ публиковали ряд материалов и называли разные цифры количества мужчин призывного возраста, которые разными способами смогли выехать за границу и там остаться. Речь шла о по меньшей мере десятках тысяч человек.

С 24 февраля 2022 выезд из Украины мужчин в возрасте 18—60 лет запрещен. Разрешения на выезд в редких случаях выдают органы государственной власти.

"Расследовать надо каждый конкретный случай" — Вениславский

"Сейчас говорить о каких-то точных цифрах незаконного пересечения государственной границы без наличия соответствующих правовых оснований очень сложно", — рассказал представитель президента в парламенте и член комитета по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский в интервью BBC Украина.

Отдельная история, когда мужчина пересек государственную границу в полном соответствии с нормами законодательства и воспользовался легальными документами. А именно выехал через систему Путь, но потом не вернулся в Украину.

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“И это тоже вопрос — какие нормы закона нарушил этот человек и нарушил ли? Можно ли считать, что она незаконно пересекла государственную границу? Важно, что никто не может быть вынужден принудительно вернуться в Украину, если он законно пересек государственную границу», — констатирует Вениславский.

Поэтому он признает, что очень размыты пределы того, сколько людей находятся за границей без достаточных правовых оснований и скольких из них можно считать нарушителями.

Власти несколько раз заявляли, что будет инициировать механизм наказания уехавших за границу. Однако ни одна из инициатив так и не была воплощена в жизнь.

Вениславский рассказывает, что с коллегами по комитету даже планировали зарегистрировать законопроект, где речь шла о том, что те, кто покинул территорию Украины и не вернулся во время военного положения, могут получить уголовное наказание.

Сейчас это не стоит делать. После войны нам необходимо обеспечивать, скажем так, демографическую политику, сохранение, по меньшей мере, нашей украинской нации. Так что наказание может иметь обратный эффект», — говорит депутат.

Но отмечает, что он все же выступает за преследование в рамках закона лиц, которые в сговоре с ТЦК или ВЛК купили поддельные документы и смогли уехать. Но в каждом конкретном случае дело должно быть расследовано, а решение должно приниматься судом.

"Будут привлечены к ответственности" — ГНСУ

А вот представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко утверждает, что военнообязанных граждан Украины, которые незаконно пересекли границу во время действия военного положения, ждет ответственность.

“Военнообязанные мужчины продолжают предпринимать попытки незаконно пересечь границу, хотя в последнее время таких попыток стало заметно меньше, чем в начале войны. Оставить страну пытаются как вне пунктов пропуска, так и через официальные пункты, но в нарушение процедур: например, за поддельными документами, или просто прячась в технических полостях транспортных средств”, — отметил он.

Большинство таких беглецов, по словам спикера ГНСУ, пограничникам удается перехватить. А тем, кто смог уехать, грозит ответственность по возвращении домой.

«Если же кто-то незаконно все же пересек государственную границу, в дальнейшем, когда они будут возвращаться, то они также будут привлечены к ответственности. Это не значит, что если человек совершил такое нарушение, он в дальнейшем избегнет ответственности в соответствии с законодательством Украины», — заявил Демченко.

"Столкнутся с юридическими проблемами" — Подоляк

Советник Офиса президента Михаил Подоляк пообещал, что граждане Украины, скрывающиеся от войны за границей, столкнутся с "юридическими проблемами" по возвращении домой.

По его словам, в отношении беглецов, которые приобрели фиктивные справки и выехали за границу, будут судебные решения, поскольку такой документ является проявлением коррупционного действия.

"На основе этого нужно будет обращаться в суды тех стран, где они находятся как беженцы с определенными юридическими статусами, чтобы им это отменили, и в судах этих стран доказать, что этот человек получил справку не должным образом", — отметил Михаил Подоляк.

В то же время, он признал сложность юридической процедуры экстрадиции ухилянцев из стран Запада, где считают, что человек имеет право бояться воевать, поэтому считает, что таким образом на массовый возврат этих людей надеяться не стоит.

Усиление мобилизации: быть или не быть

Еще в конце лета президент Владимир Зеленский говорил, что военные обращаются к нему с просьбой усилить мобилизацию.

"Оснований нет" — Вениславский

"Сегодня никаких оснований для того, чтобы сказать о необходимости расширения, ускорения или увеличения количества мобилизационных мер, нет", — уверяет Федор Вениславский.

Он напоминает, что Украина провозгласила в первый день войны всеобщую мобилизацию. "И в рамках этой мобилизации территориальные центры комплектации обеспечивают пополнение потерь – и убитых, и раненых".

Конечно, признает он, проводят мобилизацию и для формирования новых резервов, "которые нужны для наступления и освобождения территорий".

"Но оснований сегодня говорить, что необходимо резко увеличить количество мобилизованных, нет", — говорит Федор Вениславский.

Он, как и в целом, признает существование большой проблемы коррупции как в ТЦК, так и во время прохождения военно-врачебных комиссий. Это вопрос на особом контроле у президента и СНБО, силовики чуть ли не каждый день отчитываются о разоблачении фактов взяточничества.

Один из механизмов борьбы со злоупотреблением ранее объявил президент – переводить боевых офицеров руководить региональными ТЦК.

Это идея президента. Я ее полностью поддерживаю. Потому что я абсолютно убежден, что офицеры, имеющие боевой опыт, — у них есть другая система ценностей», — считает Вениславский.

Он напомнил, что по решению СНБО всех руководителей областных ТЦК увольняют и ищут им замену среди боевых офицеров.

"Все зависит от военной стратегии" — Костенко

Секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп Роман Костенко отметил, что в Украине могут ужесточить мобилизационные меры в случае смены военной стратегии.

“Война продолжается. Каждый день формируются новые подразделения. Противник тоже продолжает свою мобилизацию. Вопрос, нужно ли нам больше людей, это вопрос в Генштаб. У них есть планы мобилизации, и они определяют, сколько людей им нужно. Этот план мобилизации является секретной информацией», — говорит Костенко.

Он прокомментировал заявление экскомандира штурмовой роты батальона "Айдар", военного аналитика Евгения Дикого о том, что нужно мобилизовать в ВСУ полмиллиона человек.

"Здесь вопрос о том, что такое 500 тысяч (мобилизовать. — Ред.) — за месяц, за год?", — говорит политик.

“Мы должны понять, какова наша дальнейшая стратегия, что мы делаем. Мы сможем говорить об определенном количестве (людей, кого нужно мобилизовать — Ред.), когда будем знать, сколько подразделений нам нужно создать, сколько подразделений нам нужно пополнить, какие действия планирует Российская Федерация, какой у нас план — мы собираемся контратаковать на одном направлении, на нескольких будем ли сдерживать Российскую Федерацию на рубежах”, — говорит нардеп.

Отсрочка для "взрослых" студентов

В начале сентября стало известно, что власти планируют избавить отсрочки от мобилизации мужчин, которые после 30 лет решили пойти учиться.

Ранее о необходимости отменить отсрочку для соискателей второго высшего образования говорил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Инициатива "забуксовала"

Авторы законопроекта, среди которых был и Федор Вениславский, указывали, что сотни тысяч мужчин могут использовать такую лазейку законодательства с походом в студенты, чтобы уклониться от мобилизации.

Планировалось, что закон должен быть одобрен уже в сентябре. Однако эта инициатива "забуксовала".

«Конечно, есть значительное количество мужчин в возрасте сорок-пятидесяти лет, которые вдруг изъявили желание получать высшее образование — второе, третье или четвертое, причем на дневной форме. Это очевидная для меня как для юриста форма избежать призыва за мобилизацией», — признает Вениславский.

Но он говорит, что это очень чувствительный вопрос, поэтому быстро изменения не примут: «На сегодняшний день говорить о какой-то модели отмены отсрочки, которая имеет общую поддержку, — мы еще не можем. Идут дискуссии. То, что этот вопрос нужно решать, я думаю, в этом нет сомнений. Когда это будет, как это будет, посмотрим”.

По его словам, продолжаются дискуссии, кто должен иметь право на отсрочку, а кто нет. По его мнению, если человек получает последовательное образование — сначала профессионально-техническое, потом высшее, высшее, а затем последипломное, то отсрочка нужна.

А вот когда человек неожиданно идет учиться в другую сферу во время войны, то это недопустимый вариант поведения, считает Вениславский.

Количество "взрослых" студентов увеличилось в разы

О необходимости просмотра списка студентов, имеющих отсрочку от мобилизации, говорят на самом высоком уровне.

Алексей Данилов, секретарь СНБО, заявил, что во время войны количество мужчин, получающих второе или третье образование, резко возросло, поэтому Министерство образования Украины будет решать, имеют ли право мужчины призывного возраста во второй или третий раз получать высшее образование.

“Министерство образования сейчас будет рассматривать этот вопрос, проводить анализ, ведь так случилось, что преимущественно мужчины с определенным жизненным опытом — 40–50 лет — решили получать второе-третье образование. Количество людей, желающих получить образование, увеличилось в разы”, — заявил Данилов.

По словам адвоката Александра Заруцкого, государство самостоятельно решает, в какой момент и на каких основаниях оно предоставляет льготы или отсрочку от мобилизации студентам.

Мнение адвоката

Новый законопроект не нарушает право на образование, поскольку для тех, кто получает первое высшее образование, ничего не меняется — у них остается бронь. А что касается тех, кто получает второе или третье высшее образование, то я считаю, что лишать их такого права не совсем справедливо, особенно если человек начал обучение до войны или в год, когда началась война. Ведь люди получают образование не просто так и не потому, что хотят избежать мобилизации», — рассказал адвокат Александр Заруцкий.

“Возможно, образование, которое у них уже есть, не позволяет им достаточно зарабатывать. Они не хотят быть на содержании у государства и получать средства по безработице. Люди пытаются найти путь, чтобы быть эффективными членами общества, и для этого пошли получать новое высшее образование», — добавил он.

Напомним, в Украине предлагают убрать предельный возраст пребывания на военной службе. В настоящее время он составляет 60-65 лет. Соответствующий законопроект №10084 зарегистрировали в Верховной Раде.

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