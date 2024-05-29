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Мобилизация в Украине: что выдают в части и что нужно брать с собой

Мобилизация в Украине: что выдают в части и что нужно брать с собой

Что выдают в части после мобилизации и что нужно брать с собой

Мобилизированным украинцам, отправляющимся в армию, кроме базового комплекта вещей, выданного в части, следует дополнительно взять немалый список вещей, которые понадобятся в армии.

В Украине идет мобилизация, и тысячи мужчин получают повестки и готовятся к отправке в войска. Несмотря на то, что в повестке обычно указывают перечень необходимых вещей, его часто приходится дополнить. Ведь не все нужно будет выдавать в достаточном количестве или вообще.

Что брать с собой в армию, а что выдадут в части – читайте дальше в материале ТСН.ua.

Что выдают в части после мобилизации

Военнослужащим выдается базовый набор – боевой единый комплект (БЕК), включающий 46 позиций. С полным перечнем того, что должны выдать, можно ознакомиться в Приказе Министра обороны № 232. Во время действия военного положения — Норма 1, категория 5 (сроки ношения).

Средства индивидуальной защиты

Шлем, бронежилет и баллистические очки. Все это выдается на 2 года. Также к шлему должно идти 3 чехла.

Обувь

Берцы летние или демисезонные, зимние берцы, тапочки, бахилы и резиновые сапоги. По одной паре на 2 года.

Обмундирование

  • Костюм (китель и штаны) – 2 комплекта на 2 года. Также раз в год выдают дополнительные штаны.
  • Флисовая кофта – одна на 2 года.
  • Зимние куртка и штаны – по одному на 2 года.
  • Рубашка боевая (убакс) – две на 2 года.
  • Рубашка поло – две на 2 года.
  • Перчатки демисезонные и зимние – по паре на 1 год.
  • Бафы (в армии это называется шарф-труба) – летний и зимний.

Головные уборы

Шапка обычная и зимняя, фуражка и панама.

Снаряжение

Каремат, спальный мешок, тактические перчатки, ремень, транспортная сумка.

Белье

Футболки, носки зимние и летние, трусы, по 2 комплекта термобелья – демисезонное и зимнее.

Здесь важно, что если что-то из этого теряется из-за боевых действий, то в части должны выдать новое. Но о потере или уничтожении имущества сразу следует говорить командиру, чтобы это можно было подать на списание. Потому что новая форма будет выдана только после этого.

Что не выдают в части, но нужно брать с собой

Документы

  • Паспорт,
  • водительское удостоверение,
  • дубликат индивидуального налогового номера,
  • военные документы.

Лучше все это держать в специальном водонепроницаемом пакете.

Личная гигиена

  • Зубная паста,
  • зубные щетки,
  • шампунь,
  • мыло,
  • туалетная бумага,
  • станок для бритья или электробритва,
  • полотенца (большее и меньшее),
  • маникюрные ножницы,
  • солнцезащитный крем,
  • стиральный порошок (для ручной стирки или капсулы для стирки в машине),
  • влажные салфетки (лучше несколько пачек).

Электроприборы

  • Павербанк;
  • удлинитель,
  • тройник,
  • фонарик.

Обувь

В обуви военный, вероятнее всего, будет проводить большую часть суток при совершенно разных погодных условиях. Поэтому оно должно быть идеальным по размеру и желательно не новым, а уже разношенным. Несмотря на то, что обувь должна быть выдана в части, могут возникать проблемы с наличием размеров. Кроме того, у каждого человека есть особенности и собственные предпочтения по удобной обуви.

Во время мобилизации лучше брать с собой:

  • кроссовки/трекинговые ботинки,
  • резиновые тапочки,
  • демисезонные берцы,
  • дополнительные стельки.

Одежда

Здесь ситуация схожа с обувью. Несмотря на то, что форму выдают, она может быстро изнашиваться из-за нагрузки. Кроме того, в летний период лучше использовать форму из более легких тканей, чем выдают в части. Однако здесь следует уточнять, какой именно рисунок камуфляжа должен быть, в зависимости от рода войск, в котором военный будет служить.

Лучше дополнительно иметь:

  • комплект формы (брюки и китель);
  • футболки, белье, носки;
  • флисовая кофта;
  • тактические перчатки;
  • комплект гражданской одежды.

Рюкзак или баул

Баул или какую-нибудь крупную сумку должны выдать в части. Однако ее предпочтительно используют вместо шкафа с одеждой. Поэтому следует иметь еще одну вещь, в которой можно было бы брать вещи с собой, чтобы не носить все и сразу. Это может быть:

  • рюкзак хотя бы на 30 литров;
  • пакеты и сумки.

Снаряжение

Основное из снаряжения выдается. Но дополнительно может потребоваться многое. Сначала следует дождаться, чтобы выдали все в части. Далее, в зависимости от должности, стоит докупить недостающих вещей. Это, например:

  • небьющаяся посуда
  • иглы, нити,
  • веревки и прищепки, чтобы сушить одежду после стирки,
  • мультитул (многофункциональный инструмент, сочетающий в себе несколько функций от отвертки до лопатки).
  • карабины (чтобы цеплять вещи на броню, а не носить в руках),
  • спички/зажигалки,
  • суперклей,
  • аптечка (кроме выдаваемой следует иметь собственную с набором лекарств, которые необходимы или могут понадобиться именно военному).

В аптечку в большинстве случаев следует положить:

  • термометр;
  • обезболивающие и жаропонижающие средства;
  • препараты при желудочных расстройствах;
  • бинт, вату, антисептические препараты;
  • лейкопластыри, эластичный бинт.

Если что-то забыли – не беда. Обычно рядом есть почтовые отделения, куда родные смогут переслать необходимое. Или же волонтеры всегда рядом. Главное – не волноваться и быть готовым к службе и защите Украины от российских оккупантов.

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