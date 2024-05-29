Мобилизация в Украине: что выдают в части и что нужно брать с собой

Мобилизированным украинцам, отправляющимся в армию, кроме базового комплекта вещей, выданного в части, следует дополнительно взять немалый список вещей, которые понадобятся в армии.

В Украине идет мобилизация, и тысячи мужчин получают повестки и готовятся к отправке в войска. Несмотря на то, что в повестке обычно указывают перечень необходимых вещей, его часто приходится дополнить. Ведь не все нужно будет выдавать в достаточном количестве или вообще.

Что брать с собой в армию, а что выдадут в части – читайте дальше в материале ТСН.ua.

Что выдают в части после мобилизации

Военнослужащим выдается базовый набор – боевой единый комплект (БЕК), включающий 46 позиций. С полным перечнем того, что должны выдать, можно ознакомиться в Приказе Министра обороны № 232. Во время действия военного положения — Норма 1, категория 5 (сроки ношения).

Средства индивидуальной защиты

Шлем, бронежилет и баллистические очки. Все это выдается на 2 года. Также к шлему должно идти 3 чехла.

Обувь

Берцы летние или демисезонные, зимние берцы, тапочки, бахилы и резиновые сапоги. По одной паре на 2 года.

Обмундирование

Костюм (китель и штаны) – 2 комплекта на 2 года. Также раз в год выдают дополнительные штаны.

Флисовая кофта – одна на 2 года.

Зимние куртка и штаны – по одному на 2 года.

Рубашка боевая (убакс) – две на 2 года.

Рубашка поло – две на 2 года.

Перчатки демисезонные и зимние – по паре на 1 год.

Бафы (в армии это называется шарф-труба) – летний и зимний.

Головные уборы

Шапка обычная и зимняя, фуражка и панама.

Снаряжение

Каремат, спальный мешок, тактические перчатки, ремень, транспортная сумка.

Белье

Футболки, носки зимние и летние, трусы, по 2 комплекта термобелья – демисезонное и зимнее.

Здесь важно, что если что-то из этого теряется из-за боевых действий, то в части должны выдать новое. Но о потере или уничтожении имущества сразу следует говорить командиру, чтобы это можно было подать на списание. Потому что новая форма будет выдана только после этого.

Что не выдают в части, но нужно брать с собой

Документы

Паспорт,

водительское удостоверение,

дубликат индивидуального налогового номера,

военные документы.

Лучше все это держать в специальном водонепроницаемом пакете.

Личная гигиена

Зубная паста,

зубные щетки,

шампунь,

мыло,

туалетная бумага,

станок для бритья или электробритва,

полотенца (большее и меньшее),

маникюрные ножницы,

солнцезащитный крем,

стиральный порошок (для ручной стирки или капсулы для стирки в машине),

влажные салфетки (лучше несколько пачек).

Электроприборы

Павербанк;

удлинитель,

тройник,

фонарик.

Обувь

В обуви военный, вероятнее всего, будет проводить большую часть суток при совершенно разных погодных условиях. Поэтому оно должно быть идеальным по размеру и желательно не новым, а уже разношенным. Несмотря на то, что обувь должна быть выдана в части, могут возникать проблемы с наличием размеров. Кроме того, у каждого человека есть особенности и собственные предпочтения по удобной обуви.

Во время мобилизации лучше брать с собой:

кроссовки/трекинговые ботинки,

резиновые тапочки,

демисезонные берцы,

дополнительные стельки.

Одежда

Здесь ситуация схожа с обувью. Несмотря на то, что форму выдают, она может быстро изнашиваться из-за нагрузки. Кроме того, в летний период лучше использовать форму из более легких тканей, чем выдают в части. Однако здесь следует уточнять, какой именно рисунок камуфляжа должен быть, в зависимости от рода войск, в котором военный будет служить.

Лучше дополнительно иметь:

комплект формы (брюки и китель);

футболки, белье, носки;

флисовая кофта;

тактические перчатки;

комплект гражданской одежды.

Рюкзак или баул

Баул или какую-нибудь крупную сумку должны выдать в части. Однако ее предпочтительно используют вместо шкафа с одеждой. Поэтому следует иметь еще одну вещь, в которой можно было бы брать вещи с собой, чтобы не носить все и сразу. Это может быть:

рюкзак хотя бы на 30 литров;

пакеты и сумки.

Снаряжение

Основное из снаряжения выдается. Но дополнительно может потребоваться многое. Сначала следует дождаться, чтобы выдали все в части. Далее, в зависимости от должности, стоит докупить недостающих вещей. Это, например:

небьющаяся посуда

иглы, нити,

веревки и прищепки, чтобы сушить одежду после стирки,

мультитул (многофункциональный инструмент, сочетающий в себе несколько функций от отвертки до лопатки).

карабины (чтобы цеплять вещи на броню, а не носить в руках),

спички/зажигалки,

суперклей,

аптечка (кроме выдаваемой следует иметь собственную с набором лекарств, которые необходимы или могут понадобиться именно военному).

В аптечку в большинстве случаев следует положить:

термометр;

обезболивающие и жаропонижающие средства;

препараты при желудочных расстройствах;

бинт, вату, антисептические препараты;

лейкопластыри, эластичный бинт.

Если что-то забыли – не беда. Обычно рядом есть почтовые отделения, куда родные смогут переслать необходимое. Или же волонтеры всегда рядом. Главное – не волноваться и быть готовым к службе и защите Украины от российских оккупантов.

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