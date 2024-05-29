Мобилизация в Украине: что выдают в части и что нужно брать с собой

Мобилизированным украинцам, отправляющимся в армию, кроме базового комплекта вещей, выданного в части, следует дополнительно взять немалый список вещей, которые понадобятся в армии.
В Украине идет мобилизация, и тысячи мужчин получают повестки и готовятся к отправке в войска. Несмотря на то, что в повестке обычно указывают перечень необходимых вещей, его часто приходится дополнить. Ведь не все нужно будет выдавать в достаточном количестве или вообще.
Что брать с собой в армию, а что выдадут в части – читайте дальше в материале ТСН.ua.
Что выдают в части после мобилизации
Военнослужащим выдается базовый набор – боевой единый комплект (БЕК), включающий 46 позиций. С полным перечнем того, что должны выдать, можно ознакомиться в Приказе Министра обороны № 232. Во время действия военного положения — Норма 1, категория 5 (сроки ношения).
Средства индивидуальной защиты
Шлем, бронежилет и баллистические очки. Все это выдается на 2 года. Также к шлему должно идти 3 чехла.
Обувь
Берцы летние или демисезонные, зимние берцы, тапочки, бахилы и резиновые сапоги. По одной паре на 2 года.
Обмундирование
- Костюм (китель и штаны) – 2 комплекта на 2 года. Также раз в год выдают дополнительные штаны.
- Флисовая кофта – одна на 2 года.
- Зимние куртка и штаны – по одному на 2 года.
- Рубашка боевая (убакс) – две на 2 года.
- Рубашка поло – две на 2 года.
- Перчатки демисезонные и зимние – по паре на 1 год.
- Бафы (в армии это называется шарф-труба) – летний и зимний.
Головные уборы
Шапка обычная и зимняя, фуражка и панама.
Снаряжение
Каремат, спальный мешок, тактические перчатки, ремень, транспортная сумка.
Белье
Футболки, носки зимние и летние, трусы, по 2 комплекта термобелья – демисезонное и зимнее.
Здесь важно, что если что-то из этого теряется из-за боевых действий, то в части должны выдать новое. Но о потере или уничтожении имущества сразу следует говорить командиру, чтобы это можно было подать на списание. Потому что новая форма будет выдана только после этого.
Что не выдают в части, но нужно брать с собой
Документы
- Паспорт,
- водительское удостоверение,
- дубликат индивидуального налогового номера,
- военные документы.
Лучше все это держать в специальном водонепроницаемом пакете.
Личная гигиена
- Зубная паста,
- зубные щетки,
- шампунь,
- мыло,
- туалетная бумага,
- станок для бритья или электробритва,
- полотенца (большее и меньшее),
- маникюрные ножницы,
- солнцезащитный крем,
- стиральный порошок (для ручной стирки или капсулы для стирки в машине),
- влажные салфетки (лучше несколько пачек).
Электроприборы
- Павербанк;
- удлинитель,
- тройник,
- фонарик.
Обувь
В обуви военный, вероятнее всего, будет проводить большую часть суток при совершенно разных погодных условиях. Поэтому оно должно быть идеальным по размеру и желательно не новым, а уже разношенным. Несмотря на то, что обувь должна быть выдана в части, могут возникать проблемы с наличием размеров. Кроме того, у каждого человека есть особенности и собственные предпочтения по удобной обуви.
Во время мобилизации лучше брать с собой:
- кроссовки/трекинговые ботинки,
- резиновые тапочки,
- демисезонные берцы,
- дополнительные стельки.
Одежда
Здесь ситуация схожа с обувью. Несмотря на то, что форму выдают, она может быстро изнашиваться из-за нагрузки. Кроме того, в летний период лучше использовать форму из более легких тканей, чем выдают в части. Однако здесь следует уточнять, какой именно рисунок камуфляжа должен быть, в зависимости от рода войск, в котором военный будет служить.
Лучше дополнительно иметь:
- комплект формы (брюки и китель);
- футболки, белье, носки;
- флисовая кофта;
- тактические перчатки;
- комплект гражданской одежды.
Рюкзак или баул
Баул или какую-нибудь крупную сумку должны выдать в части. Однако ее предпочтительно используют вместо шкафа с одеждой. Поэтому следует иметь еще одну вещь, в которой можно было бы брать вещи с собой, чтобы не носить все и сразу. Это может быть:
- рюкзак хотя бы на 30 литров;
- пакеты и сумки.
Снаряжение
Основное из снаряжения выдается. Но дополнительно может потребоваться многое. Сначала следует дождаться, чтобы выдали все в части. Далее, в зависимости от должности, стоит докупить недостающих вещей. Это, например:
- небьющаяся посуда
- иглы, нити,
- веревки и прищепки, чтобы сушить одежду после стирки,
- мультитул (многофункциональный инструмент, сочетающий в себе несколько функций от отвертки до лопатки).
- карабины (чтобы цеплять вещи на броню, а не носить в руках),
- спички/зажигалки,
- суперклей,
- аптечка (кроме выдаваемой следует иметь собственную с набором лекарств, которые необходимы или могут понадобиться именно военному).
В аптечку в большинстве случаев следует положить:
- термометр;
- обезболивающие и жаропонижающие средства;
- препараты при желудочных расстройствах;
- бинт, вату, антисептические препараты;
- лейкопластыри, эластичный бинт.
Если что-то забыли – не беда. Обычно рядом есть почтовые отделения, куда родные смогут переслать необходимое. Или же волонтеры всегда рядом. Главное – не волноваться и быть готовым к службе и защите Украины от российских оккупантов.
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