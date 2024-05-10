Мобилизация в Украине: "цветные списки", очереди с 5 утра и прохождение ВВК — как мужчины обновляют данные в ТЦК

Как украинцам вручают повестки и что известно о километровых очередях в ТЦК.

Закон о мобилизации вступит в силу 18 мая 2024 года. Он, в частности, предусматривает, что военнообязанные в течение 60 дней должны обновить данные в военкомате.

Мобилизация в Украине бывает разной. Обычно в Сети гуляют видео, как представители ТЦК "крутят" мужчин и силой сажают в бус, но то, что попало на камеры в этот раз – вас сильно удивит – вручение повестки "по-доброму".

В сюжете ТСН.ua Виктория Гнатюк рассказала подробности.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Такой мобилизации мы еще не видели! Это вручение повестки шокировало украинцев!

Так, на видео мужчина без сопротивления и скандалов на улице взял повестку у представителя ТЦК и СП. В конце разговора мужчины пожали друг другу руки и мирно разошлись.

В первую очередь, хочется отметить, что не бывает плохих профессий – есть человеческий фактор, воспитание и принципы.

Что происходит под стенами, где мужчины проходят ВВК

Журналистка ТСН. ua побывала возле одного из военкоматов, где мужчины проходят военно-врачебную комиссию и спросила, волей или неволей они сюда попали.

Возможно, это совпадение, но при съемке сюжета под стенами заведения в бусе никого не привозили. А те, с кем общалась журналистка, говорят, что они сами решили пойти обновить данные, чтобы не ждать повестки от ТЦК. Однако, конечно, не без нюансов.

В очереди в военкомат были те, кто получил повестку среди улицы. Другим ее пытались вручить представители ЖКХ.

Возле военкомата много и имеющих право на отсрочку, кто сам решил прийти обновить данные, а кто по повестке. Здесь и многодетные родители, и мужчины, ухаживающие за больными родными.

Забронированные на обновлении данных

Журналистка ТСН.ua встретила здесь и педагогов, и работников критической инфраструктуры, которые тоже, несмотря на бронь, должны приходить и обновлять свои данные.

Среди тех, кто пытается прорваться на ВЛК, есть и бывшие добровольцы или те, кого раньше в армию не взяли.

Что раздражает мужчин

А теперь по поводу нюансов, больше всего, что здесь раздражает мужчин – это собственно очередь, в которой приходится стоять день, если повезет, а то и несколько дней. К примеру, мужчина по имени Артем пытался попасть на комиссию две недели подряд.

Как избегают скандалов за очереди в ТЦК

Чтобы сэкономить свое время, среди присутствующих кто-то берет на себя условную роль "капитана" и формирует очередь, чтобы избежать скандалов между собой и добраться до кабинетов врачей настолько быстро, насколько это возможно.

Но есть нюанс: кто не успел в этот день, на следующий приходит и занимает очередь по новой, потому что "вчерашний" список — аннулируется.

Разноцветные очереди – что это значит

Очередь возле военкомата "расфасована" по цвету. "Красная" – на медкомиссию, те, кто идут туда впервые, доносят результаты анализов, либо идут по направлению, либо уже пришли за заключением.

"Зеленая" – для призывников от 17 до 27 лет, теперь уже до 25, которые еще не проходили военную службу или пришли за приписным удостоверением.

"Синяя" – для рядовых, солдат, сержантов и старшин, которые могут прийти как на медкомиссию, так и на сверку данных.

"Желтая" очередь – для офицеров.

"Черная" – это уже мобилизация, те, кто пришли по повестке, имеющие призыв к мобилизации, по распоряжению от предприятий или же те, кто захотели вступить в ряды армии добровольно. К слову, добровольцы проходят без очереди.

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Кто и как получил повестку

Сразу несколько мужчин рассказали, что получили "письмо счастья" странным образом — через почтовый ящик, или повестку приносили работники ЖЭКа.

Военнообязанные мужчины отказывали в подписи документов, за что уже пришлось иметь дело с полицией. Однако, говорят, у всех обошлось без скандалов – потому что не сопротивлялись.

Кто может вручать повестки

Следует отметить, что ранее преимущественно выписывали повестки только работники военкоматов по домашним адресам. Теперь это делает более широкий круг людей и без географических ограничений.

В настоящее время вручать повестки военнообязанным могут только: представители ТЦК и СП, органа СБУ, подразделения Службы внешней разведки, представители органа местного самоуправления, в том числе исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета или руководитель предприятия, учреждения, организации, где работает военнообязанный.

Итак, как видим истории бывают разные, действительно, иногда людей привозят, но никто их не стоял не охранял, не бил и не заставлял ничего подписывать. Конечно, можно сказать, что нам удалось встретить именно таких мужчин, или еще проще сказать, что все это – постановка.

Впрочем, все же следует понять, что истории и ситуации бывают разные.

Скандал в Одессе с неожиданным концом

Бывает, что именно работники ТЦК превышают свои служебные обязанности, а бывает на видео с силовыми методами мобилизации попадает сам момент погрузки в бус.

Такая ситуация была в Одессе несколько недель назад. Люди "отбили" мужчину и он скрылся. А впоследствии в областном ТЦК объяснили, что этого мужчину разыскивали, так как он накануне скрылся из медкомиссии и бросался на представителей терцентра.

Куда обращаться при превышении полномочий ТЦК и СП

Но если вы попали в ситуацию, когда в отношении вас совершаются неправомерные действия, умалчивать тоже нельзя. В таких случаях можно обратиться в полицию, сообщив об уголовном правонарушении.

Если вас принудительно увезли и удерживают в ТЦК, можно возбудить уголовное дело в полиции по ст. 146 УК. Для этого родственникам задержанного следует обратиться к следователю и подать заявление на горячую линию ТЦК, на горячую линию Министерства обороны – 0 800 500 442 –, оставив жалобу на незаконные действия ТЦК, а также в суд, чтобы признать действия работников ТЦК незаконными и взыскать моральный вред.

Плюс прежде всего стоит иметь контакты адвоката или юриста, который сможет помочь вам при подобных обстоятельствах, также важно, чтобы ваши родственники знали, где вы, и если адвоката не можете вызвать вы, за вас это смогут сделать родные.

Напомним, доброволец назвал сферы, куда можно было бы привлекать женщин на военную службу.

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