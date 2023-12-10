Мобилизация в Украине: Дикий предлагает криминализировать уклонение от военного учета — что известно

В Украине необходимо криминализировать уклонение от военного учета и установить фиксированный срок службы по мобилизации.

Такое мнение в эксклюзивном интервью ТСН.ua высказал политический и военный аналитик, ветеран АТО, экс-командир роты в батальоне "Айдар" Евгений Дикий.

“Я считаю, что ключевых моментов два. К ним можно добавить еще целый ряд дополнительных. Как ни странно, ключом к нашей домобилизации я считаю демобилизацию. То есть мы должны установить предельный срок службы во время войны. Давайте вспомним, как началась война. Все шли с настроением или мы сейчас здесь умрем или вломим врагам. И никто тогда не думал о какой-то длительной перспективе. Мы шли либо умереть, либо победить", — рассказал военный аналитик.

Тогда никто не задавал вопрос о сроке службы, говорит Евгений Дикий, а теперь получилось, что мы поделились на две "касты". Одни одели пиксель и оказалось, что сделали это навсегда. А другие с облегчением расслабились в тылу.

"Почему 2023 год стал годом нашего "расслабона"? Потому что те, кто надел пиксель, отлично делают свою работу. Мы убеждены, что, по крайней мере, прорыва фронта точно не будет, что на Киев не пойдут, а о Львове вообще даже речи нет. Небо у нас защищено, мы достаточно спокойны. Запад взял на себя наш бюджет. Мы расслабились, сели в теплую ванну, придумали мантру "верю в ВСУ". ВСУ теперь уже не мы, мы кого-то туда отправили и в них теперь верим. Они нам теперь обязаны принести победу. Мы же платим им зарплату и иногда даже что-то донатим”, — рассказал Евгений Дикий.

По его словам, украинцы должны изменить выражение "мы верим в ВСУ" на "ВСУ — это мы". Возвращать домой уже отвоевавших свое и установить предельный срок службы.

"Тем, кто и так огромный кусок здоровья отдали с весны-лета 2022 года, уже пора домой. Чтобы они вернулись домой, им нужно набрать замену. Если сейчас их просто отпустить, фронт рухнет. Мы должны сначала привести им замену. Но те, кто сейчас будет им на замену, должны знать, что они идут не навсегда. Это должен быть фиксированный срок. Это очень изменит мотивацию мобилизоваться или нет", — рассказал военный аналитик.

Вторая необходимая мера — это криминализация уклонения от учета, считает Евгений Дикий.

“У нас огромная дыра в законе. Если ты уже призван, тебя мобилизовали, ты еще в штатском, даже форму не выдали, но ты уже солдат ВСУ. Даже если ты в первый час солдат ВСУ и ты убегаешь — ты дезертир, от пяти лет и выше. А если ты просто не стоишь на учете в военкомате, если ты послал нафиг военкома с повесткой или убегаешь через окно из ТЦК, ты не преступник, а административный правонарушитель. К сожалению, во время войны это роскошь, которую нельзя себе позволять”, — считает Евгений Дикий.

По его словам, перед рядовым человеком сейчас стоит такой выбор: или ты одеваешь пиксель и идешь на войну навсегда, с билетом в один конец, или платишь 1400 грн штрафа и получаешь мелкие неудобства.

"А если у тебя выбор, ты идешь на фронт на два или три года с гарантией, если выжил, что после этого тебя заменяют. Или если ты уклоняешься, ты уходишь на пять лет в тюрьму. Это, по моему мнению, два критических момента, которые определят все”, — рассказал Евгений Дикий.

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