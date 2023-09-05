Мобилизация в Украине: доказать решение ВЛК о непригодности будет сложно — объяснение адвоката

Доказать решение военно-врачебной комиссии о непригодности военного или военнообязанного будет сложно.

Об этом сообщил адвокат Олег Леонтьев в эксклюзивном интервью ТСН.ua 5 сентября.

"Есть ли, нет ли этой болезни у военнослужащего, или военнообязанного, который признан непригодным к военной службе и снят с военного учета... Здесь есть два момента. Первый момент, это симуляция, то есть у человека есть две руки, две ноги, а в документах записано, что у него нет... Но есть еще такой вопрос как агревация, то есть наличие тех или иных болезней, но не в такой степени заболеваемости, например, усиление. У человека там болит спина, у него какой-то там кифоз, сколиоз... И он преувеличивает ту или иную степень... Второе, есть много болезней, диагностика которых не совсем безупречна. Например, плоскостопие. Говорят, что некоторые врачи-ортопеды умеют ставить ногу, ступню человека на рентген таким образом, чтобы рентген показывал, что у человека есть плоская стопа. Или у человека реально есть плоская стопа, а его таким образом поставили, что там на рентгене выходит, что человек нормальный", — рассказывает адвокат.

С другой стороны, Леонтьев советует не забывать, что медицинское освидетельствование военно-врачебной комиссии — это не единоличное решение, это решение комиссии. "То есть, каким образом привлекать членов комиссии к ответственным за комиссионно принятое решение. Можно выявить степень вины каждого, но это очень тяжелый и кропотливый труд", — подытожил адвокат.

Напомним, в Украине за последнюю неделю изменился ряд приказов о мобилизации во время действия военного положения. Министерство обороны Украины утвердило новое Расписание болезней, по которым оценивается пригодность к военной службе, и уточнило данные об "ограниченно пригодных".

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