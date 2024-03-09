Мобилизация в Украине: "хитрые" схемы ТЦК, охота на военкомов и заграничные заплывы уклонистов

В Украине не утихают мобилизационные скандалы. То военкомов бьют, то сами представители ТЦК силой пакуют мужчин в машины. Ежедневно в Сети появляются свежие видео, на котором мужчины бьються с представителями ТЦК. Украинцы возмущены. Военнослужащие же уверяют, что ситуацию специально расшатывает агрессор. Военнообязанные пытаются уйти от "ласковой" мобилизации, придумывая все более шокирующие и незаконные схемы, которые нередко заканчиваются трагически.

О громких мобилизационных скандалах – в эксклюзиве ТСН.ua рассказала Виктория Панченко.

Тему мобилизации расшатывают россияне и это оказывает влияние на настроения украинцев. Такое заявление сделал представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин в интервью "Телеграф".

"Срыв мобилизационной кампании на руку нашему врагу, и он будет использовать любые поводы для дискредитации. Как реальные, так и вымышленные, постановочные. Россияне с самого начала расшатывают тему мобилизации. И, к сожалению, это влияет на настроения украинцев", – говорит он.

По словам майора, сейчас большинство вручающих повестки работников – это военнослужащие, получившие ранения на войне, и по состоянию здоровья, согласно решению ВЛК, уже не могут выполнять боевые задания. Их переводят на службу в ТЦК и другие учреждения и подразделения.

"И когда такой военнослужащий, отдавший свое здоровье за страну, слышит от гражданина этой страны обиды в свой адрес, то далеко не у каждого выдержат нервы".

Провоцируют на конфликт

О сложностях в работе ТЦК говорит и Назар Кононенко. Он уже около года работает в Черкасском территориальном центре и вручает украинцам повестки.

Мужчина уверяет, что из-за напряжения в обществе работать крайне тяжело, его постоянно провоцируют на конфликт. Об этом он рассказал журналистам "Суспільного".

"Раньше все были спокойные. В настоящее время у меня почти каждый день с одним-двумя людьми возникают вопросы. Начинают выводить на скандал".

По его мнению, общество должно понять, что сейчас один военный на фронте тянет работу за троих. В стране реальность такова, что у армии есть потери, но может ориентироваться на возможности каждого. Не обязательно быть на передовой, чтобы защищать. Есть места в тылу, работа на оборонку, акцентировал представитель ТЦК.

В свою очередь, представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин считает, что большинство конфликтов, которые попадают в Интернет, манипулятивны. Они вырваны из контекста, в которых есть только концовка.

"Если бы не комментарий к видео, то вряд ли можно было бы понять, что именно там происходит. Только подпись говорит нам, что это работники ТЦК и СП проводят мероприятия оповещения. Обычно на видео какие-то люди в форме вроде бы ограничивают кого-то в правах. Как, где и между кем действительно возник конфликт, непонятно".

"Оригинальные" методы мобилизации

Доля правды в этом есть. Но дыма без огня не бывает. Вот к примеру, в Одессе люди в военной форме оригинальным образом выманили мужчину из квартиры и схватили его. Об этом сообщают местные телеграммы-каналы. Отмечается, что мужчины в военной форме, вероятнее всего, это были представители ТЦК, выключили электричество в счетчике и когда жилец квартиры вышел проверить электроприбор, "скрутили" его и вывели из подъезда прямо в футболке.

Также в Сети распространяют информацию, что школьник в Тернополе угрожал "сдать" учителя физкультуры ТЦК. Фото школьного дневника с подобной записью опубликовали ряд телеграмм-каналов. Однако пока неизвестно, соответствует ли эта информация действительности. Или, возможно, кто-то решил таким образом "пошутить".

А во Львове неизвестные в военной форме прямо посреди белого дня пытались засунуть мужчину в бус. Пожалуй, уже кто-то "сдал" координаты военнообязанного. Молодого человека пытался "отбить женский батальон" и даже прибыло подкрепление, но чем закончилась история, доподлинно неизвестно.

В Черновицкой области у ТЦК-шников тоже очень тяжелая, нервная и опасная работа. Местные паблики сообщают, что на Буковине военные остановили мужчину на коне. Мужчина был вооружен топором. Однако дальше ситуация набирает обороты. Из-за угла появляется желтый джип, сбивающий одного из представителей ТЦК с ног.

Далее водитель разворачивает автомобиль и возвращается к представителям ТЦК. Он выходит из машины. В руках держит топор. Нападает. Удар принимает один из представителей ТЦК. Далее разъяренный водитель начинает крушить машину военкомов. Примечательно, что на другой стороне дороги находятся мужчины в форме и просто наблюдают за этим "махачем".

Более того, оказалось, что эта ситуация имеет предысторию. По информации издания "Страна" событие произошло в поселке Плосское. Два брата – сидевший на коне Борис Красенников и находившийся за рулем автомобиля Александр Красенников не просто так набросились на сотрудников ТЦК. Сын Александра Красенникова пропал без вести в зоне боевых действий. Отец в этом обвинял одного из сотрудников ТЦК. Именно это и послужило причиной нападения. По этому факту возбуждено уголовное дело. Правонарушителям грозит до семи лет лишения свободы. Одного из мужчин уже задержали, другого еще разыскивают.

Убегают от мобилизации

Кто-то прячется от ТЦК дома, а кто-то притворяется скотом и прячется от пограничников. Двое мужчин за $5000 пытались бежать в Молдову в грузовике для животных. Однако при осмотре прицепа их нашли правоохранители. Мужчинам выписали админпротоколы. Они признались, что нашли услуги нелегального трансфера через знакомых. А "перевозчиком" теперь будет заниматься полиция.

К сожалению, к незаконным действиям привлекают и несовершеннолетних. Так, 15-летний подросток помогал организаторам переправлять нарушителей через границу. Пограничники остановили группу из 5 мужчин, направлявшихся к украинско-румынской границе в сопровождении 15-летнего парня. Правоохранители установили, что "путешественники" заплатили организатору от $3500 до $4000. Юноша хорошо ориентировался в приграничной местности. Несовершеннолетнего передали родителям, на задержанных составлены админпротоколы. Поиск организатора продолжается.

Нередко такой незаконный "туризм" достаточно травматичен. В очередной раз группа уклонистов пыталась обуздать обильные воды Тисы. Семь человек бросились наутек, когда их обнаружили пограничники вблизи Тисы. Пятеро из них прыгнули в воду, но из-за стремительного течения трое сразу вернулись и пытались скрыться в кустах. Двум другим пограничникам пришлось спасать. Задержанные признались, что за услуги переправки в Румынию каждый заплатил от $4000 до $8500.

Позже еще трое мужчин были задержаны у Тисы, еще один на подходе к реке травмировался при попытке преодоления заградительного забора. Его доставили в больницу и диагностировали закрытый перелом стопы. На всех задержанных составили админпротоколы.

А кое-кому почти удалось переплыть Днестр. Так, троих жителей Киевской и Харьковской областей задержал пограничный наряд на служебном катере на старте заплыва. Еще двоих "пловцов" обнаружили на берегу реки — они как раз одевали гидрокостюмы и готовились переплывать Днестр, чтобы попасть в Молдову.

В Сеть попало еще одно шокирующее видео. Вблизи украино-румынской границы задержали Mercedes, в котором перевозили 34 уклониста. Они хотели незаконно пересечь границу с Украиной. Стоимость такой экстремальной поездки стоила по 10 тысяч евро с каждого. В общей сложности – 340 тысяч евро. Задержали и организатора – водителя буса. Ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

Но шокирует на видео не только то, что мужчин перевозили как "шпроты в консерве", но и то, как обращались с ними те, кто проводил задержание. Мужчин просто вываливали из буса на землю. Еще и пинков надавали.

Коррупция в ВЛК

В столице бушуют свои мобилизационные страсти. Проверки ВЛК в Киеве, вероятно, будут набирать обороты. Там задержали члена ВЛК, которая брала взятки за признание непригодным к службе. Стоило это 3500 долларов. Женщина была в должности врача-дерматовенеролога. Поймали ее "на горячем". Теперь взяточнице грозит до 10 лет тюрьмы.

Коррупция в ГПС

На взятке погорел и работник пограничной службы. Представители ГБР во взаимодействии с Госпогранслужбой задержали пограничника из Буковины. Он обещал помочь уклонисту незаконно пересечь государственную границу с Молдовой. За 3 тысячи долларов США страж порядка предлагал мужчине довезти его до места вблизи границы, где он не попадет на пограничный наряд. 3 марта 2024 года правоохранитель был задержан при получении 115 тысяч гривен за услугу. Теперь правонарушителю грозит до 9 лет за решеткой.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: МОБИЛИЗАЦИЯ ПО-УКРАИНСКИ: новые схемы ТЦК, нападение на военкомов и 34 "конфеты" на границе!

Напомним, в Украине мужчин "выманивают" из квартир, адвокат объяснила, законно ли так вручать повестки.

Читайте также: