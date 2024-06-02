Мобилизация в Украине: имеют ли право ТЦК "паковывать" в бусы и как действовать в таком случае — адвокат объяснила

Могут ли в ТЦК забрать телефон и что делать, если "пакуют" в бус.

По действующим нормам законодательства полномочия ТЦК и СП в части оповещения граждан о вызове ограничиваются исключительно вручением повестки, которая должна быть должным образом оформлена.

Что должна содержать повестка, как она должна быть вручена и что делать, если сотрудники ТЦК СП превышают свои полномочия, в комментарии сайту ТСН.ua пояснила адвокат Марина Бекало.

Что должно содержать повестка:

фамилия, собственное имя и отчество и дата рождения гражданина, которому адресована повестка;

наименование ТЦК и СП, издавшего повестку;

цель вызова (для взятия на военный учет, для прохождения ВЛК, для уточнения учетных данных, для призыва на военную службу);

место, день и время явки по повестке;

подпись должностного лица, выдавшего повестку;

регистрационный номер повестки;

разъяснение о последствиях неявки и об обязанности сообщить о причинах неявки.

Когда повестка считается правильно врученной

По обновленным правилам при вручении повестки осуществляется фото/видеофиксация представителями ТЦК и СП или полицейским. В таком случае повестка будет считаться врученной должным образом.

При вручении повестки представители ТЦК и СП должны назвать свою фамилию, имя и отчество и иметь при себе служебное удостоверение, и по требованию гражданина предъявить его.

"Итак, уведомление гражданина, если оно реализуется непосредственно представителями ТЦК и СП, например, в общественных местах, на блокпостах и т.д., должно происходить только в виде вручения повестки. На этом полномочия представителей ТЦК и СП истекают”, — рассказала ТСН.ua Марина Бекало.

Могут ли в ТЦК забрать телефон

Действующим законодательством не возлагаются полномочия на должностных лиц ТЦК и СП осуществлять меры физического воздействия или психологического принуждения, силой задерживать граждан и доставлять в ТЦК и СП, содержать в помещении, отбирать собственные вещи, документы, средства связи и т.д.

"Итак, такие насильственные могут быть квалифицированы как превышение служебных полномочий, насильственное исчезновение, незаконное лишение свободы или похищение человека, которые, конечно, будут иметь уголовные последствия для должностных лиц ТЦК и СП", — рассказала адвокат.

ТЦК "пакуют" в бус: что делать

Только полицейские имеют полномочия на осуществление административного задержания и только в том случае, если в электронных базах полиции есть данные о розыске этого лица.

"Неправомерные действия представителей ТЦК и СП не только можно, но и нужно снимать. Подавать заявление о преступлении в правоохранительные органы и потребовать, чтобы это видео было приобщено к материалам производства в качестве доказательств”, — отметила ТСН.ua Марина Бекало.

Напомним, в Житомире мужчина получил повестку и с 2022 года скрывался от мобилизации: чем это закончилось.

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