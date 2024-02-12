Мобилизация в Украине: известный военный назвал цифру, сколько людей еще придется призвать

Украине нужно мобилизовать минимум еще 250 тысяч человек. Без этого наша армия просто не сможет воевать против России.

Такое мнение высказал новый командир батальона "Волки да Винчи" Сергей "Филя" Филимонов в эксклюзивном интервью журналистке ТСН Наталье Нагорной.

"Как победить? Понятно, что в этом году нам не нужны активные наступательные действия. То есть мы должны, опять же, повторяюсь, выстраивать оборону, должны вести эту оборону, наращивать вооружение, готовить личный состав, мобилизовать людей. Нам нужно мобилизовать 250 тысяч. Мы без этого просто воевать не сможем”, — считает военный.

Он подчеркнул, что 25 тысяч – это минимум, который нам нужен.

“И все должны понимать, что сейчас есть еще подготовленные бойцы, есть еще люди с опытом, которые воюют, устали, им тяжело, но они есть. И если люди сейчас пойдут мобилизоваться, то им есть кого учить. К ним можно сейчас попасть в подразделение, и они могут передать эти знания. Если они погибнут или будут ранены или полностью "сотрутся", психологически я имею в виду, то потом тем людям, которым придется идти через год, условно, воевать, будет гораздо труднее", — рассказал Сергей Филимонов.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео Почему перемирие — это предательство? Нам выгоднее в обороне уничтожать как можно больше россиян: комбат "Филя"

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