Мобилизация в Украине: известный военный объяснил, что ТЦК делают неправильно

Новый командир батальона "Волки да Винчи" Сергей Филимонов на позывной "Филя" объяснил, что Территориальные центры комплектования и социальной поддержки делают неправильно в ходе мобилизации.

В эксклюзивном интервью журналистке ТСН Наталье Нагорной военный сказал, что, по его мнению, ТЦК СП ничего не могут пообещать людям.

“Куда людей забирают? Люди же не понимают, в какую бригаду они попадут. Смогут ли они выбрать себе бригаду? Смогут ли они выбрать батальон? Чем будет заниматься батальон? А это очень важно. И как раз наши рекрутинговые центры и наша мобилизация важна тем, что у людей, которые понимают, что они будут воевать, есть золотая возможность выбрать подразделение, в котором тебя научат, будут заботиться о тебе, и в котором ты сможешь найти большую семью”, – рассказал военный.

Кроме того, по его словам, пока ты мобилизовался или не подписал контракт, всегда можно "дать заднюю".

“Просто важно, если ты человек с головой, если ты умеешь думать и хочешь быть действительно полезным. Я, например, никогда бы не отправил хорошего деловода или финансиста на позиции, потому что он намного полезнее будет в другом деле", — говорит Сергей Филимонов.

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