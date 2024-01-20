Мобилизация в Украине: как и в каких случаях наказывают уклонистов — объяснение адвоката

В Украине действует военное положение и продолжается мобилизация. Призову подлежат все военнообязанные мужчины (от 18 до 60 лет), кроме тех, кто имеет отсрочку или непригодны к военной службе по решению военно-врачебной комиссии. За уклонение предусмотрена ответственность: административная и уголовная.

При каких условиях гражданин считается уклонистом и будет нести ответственность и какие размеры штрафов сейчас, в комментарии сайту ТСН.ua рассказала адвокат Марина Бекало.

Что грозит уклонистам

По словам Марины Бекало, в юридической практике за нарушение воинской обязанности применяется разные виды ответственности и она зависит от степени общественной опасности.

Нарушение правил военного учета

Например, выполнение правил военного учета является частью воинской обязанности каждого военнообязанного гражданина. Нарушение правил военного учета заключается в невыполнении обязанности состоять на военном учете по задекларированному месту жительства или в случае изменения учетных данных и несообщения Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) о таких изменениях.

"Такие действия квалифицируются по статье 210 КупАП как невыполнение правил военного учета, за что предусмотрен административный штраф в размере 510-850 гривен", — рассказала Марина Бекало.

Игнорирование повестки

Такие действия как неявка по повестке, например для прохождения военно-врачебной комиссии или обновления учетных данных, или отказ от получения повестки или прохождения ВЛК, квалифицируется уже по ст. 210-1 КУоАП как нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

"За что предусмотрен административный штраф в размере 3400-5100 гривен, если такое правонарушение было совершено в особый период", — рассказала адвокат.

Уклонение от призыва

Что касается уклонения от призыва на военную службу, то такие действия, поскольку уже носят общественно опасный характер, квалифицируются как уголовное правонарушение по ст. 336 Уголовного кодекса.

Основанием для привлечения к уголовной ответственности по ст. 336 УК есть отказ военнообязанного лица от прохождения военной службы.

"Обязательными элементами для образования состава уголовного правонарушения по этой статье является признание военнообязанного пригодным к военной службе по заключению ВЛК, и его неявка в назначенный день и время в пункт сбора непосредственно на военную службу без уважительных причин", — отметила ТСН.ua Марина Бекало.

Согласно ст. 2 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", военная служба является государственной службой особого характера, которая заключается в профессиональной деятельности пригодных к ней по состоянию здоровья и возрасту граждан Украины.

"А потому, пока военнообязанный не пройдет ВЛК, по которому будет признан годным к военной службе, он не может быть призван в военную службу, в том числе и во время мобилизации", — рассказала адвокат.

Следовательно, после прохождения ВЛК, если военнообязанный не явился за повесткой в пункт сбора (ее в народе еще называют "боевой" повесткой) без уважительных причин, то такие действия уже имеют уголовные последствия, поскольку квалифицируются как уклонение от военной службы за ст. 336 УК и наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Как в Украине наказывают уклонистов

На Волыни мужчина получил повестку и отказался от мобилизации. Его приговорили к трем годам лишения свободы. На суде он заявил, что может начать службу в армии весной.

В Сумах мужчина получил повестку и почти полтора года избегал мобилизации. Его тоже приговорили к трем годам лишения свободы. На суде мужчина вину не признал и отметил, что хотя ВЛК сочла его годным к службе в армии, но это не так. Он сообщил, что якобы прошел осмотр не у всех врачей и говорил, что у него есть проблемы со здоровьем, но его все равно признали годным.

В Хмельницкой области мужчина отказался от мобилизации "через веру в Бога". Он получил три повестки, однако скрывался от мобилизации. Его приговорили к трем годам лишения свободы.

В Хмельницкой области к трем годам лишения свободы приговорили участника боевых действий (с 2015 года), который отказался от мобилизации, потому что "сначала хотел пройти лечение в психушке".

Напомним, адвокат объяснила, могут ли вручить повестку тому, кто имеет право на отсрочку.

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