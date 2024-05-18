Мобилизация в Украине: как изменились правила вручения повесток — обзор

В субботу, 18 мая, обновленный Закон о мобилизации в Украине вступил в силу, поэтому с сегодняшнего дня у мужчин появился ряд новых обязательств, но следует также знать и свои права.

О том, при каких условиях повестка выписана законно, а когда нет, рассказала Виктория Гнатюк в эксклюзивном обзоре на YouTube-канале TSN.ua.

Новый закон – новые правила

С 18 мая новые правила и подходы применяются для вручения повесток украинцам.

Один из самых часто задаваемых вопросов: где могут вручить повестку? Поскольку законом не определено место, где должна быть вручена повестка, фактически ее могут выдать в любом месте. Например, по месту жительства военнообязанного, по месту обучения, работы, на улицах, остановках, блокпостах, общественных местах.

Не менее интересен вопрос: кто может вручать повестки?

По новым правилам повестку могут вручить даже представители, попросту говоря, ЖЭКа, но не все, а управляющие многоквартирных домов, или другими словами глава ОСМД.

Кроме того, это могут делать представители ТЦК и СП, органа СБУ, подразделения Службы внешней разведки, представители органа местного самоуправления, а также исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета, руководитель предприятия, учреждения, организации, где работает военнообязанный и руководители учебных заведений, если у них есть соответствующее распоряжение ТЦК.

Почему будут присутствовать полицейские?

Новый Закон о мобилизации предусматривает, что в мерах по оповещению примут участие и полицейские. Но не будут вручать повестки. А только будут обеспечивать порядок, когда в их присутствии будут выдавать повестки представители ТЦК.

Также с 18 мая полиция и представители ТЦК получают право требовать у мужчин в возрасте 18-60 лет военно-учетные документы вместе с документами, удостоверяющими личность.

Электронных повесток не будет!

Важно помнить, что повестку военнообязанному будут вручать только под личную подпись, по-прежнему. А повестка, брошенная в почтовый ящик, не будет считаться должным образом врученной.

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Не будет также вручения повесток через электронный кабинет призывника или по электронной почте. Электронный кабинет может сэкономить вам время, чтобы не идти на обновление данных в ТЦК или ЦНАП, чтобы не выстаивать очередь. Конечно, все это по желанию каждого, главное — чтобы все обновили данные.

Норма об электронной повести когда еще новый закон был на этапе законопроекта была, но ее отклонили и в законе этого пункта нет.

Вручение повестки военнообязанному или резервисту означает, что он должен явиться для уточнения учетных данных. Затем его направят на военно-врачебную комиссию, чтобы определить пригоден ли человек к мобилизации или нет. Кроме уточнения данных может быть повестка на прохождение комиссии (вручается после обновления данных в ТЦК), а также мобилизационное распоряжение по результатам ВЛК, если гражданин признан пригодным.

Что будет, если проигнорировать повестку?

Если повестку вручили по всем правилам, ее лучше не игнорировать. Как отмечают юристы, за неявку по повестке в настоящее время предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Административная ответственность касается только всех типов повесток, кроме мобилизационного распоряжения. То есть лицо может получить административный штраф только за неявку по повестке на уточнение, обновление данных или по повестке на военно-врачебную комиссию. И заметим — штрафы безумны, в раз 30 больше, чем раньше.

Относительно криминала. Если лицо самостоятельно пришло в ТЦК и СП или было приведено туда с помощью средств принуждения и прошло военно-врачебную комиссию, то в таком случае лицу может быть выдано мобилизационное распоряжение. В случае неявки по мобилизационному распоряжению предусмотрена уголовная ответственность.

Состав преступления предусматривает статья 336 Уголовного кодекса. Уклонение от призыва карается ограничением свободы сроком от 3 до 5 лет.

Неявка по повестке в ТЦК и СП во время военного положения может иметь серьезные последствия для лица, получившего повестку. Но после вручения повестки пропустить визит в ТЦК можно только по уважительным причинам, которые будут подтверждены документально. В частности: из-за болезни, смерти близкого родственника, стихийного бедствия или атаки оккупационных войск РФ.

Если человек вовремя не пришел, он должен не позднее чем через три дня связаться с ТЦК и сообщить об обстоятельствах неявки. В течение недели визит все равно должен состояться.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Мобилизация в Украине: ПРАВИЛА ВРУЧЕНИЯ ПОВЕСТОК ИЗМЕНИЛИСЬ!"

Напомним, ранее директор департамента здравоохранения Минобороны Оксана Сухорукова объяснила, как в Украине изменился механизм прохождения военно-врачебной комиссии.

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