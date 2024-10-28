Мобилизация в Украине: кого именно берут управлять дронами и какие навыки нужны

Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины — это технологические войска, которые ищут людей с определенными качествами.

Об этом в интервью ТСН рассказал командующий Силами беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, полковник Вадим Сухаревский.

По его словам, рекрутиновая компания частично покрывает потребность, впрочем, сделать это на 100% в наших условиях практически нереальная задача — люди нужны всегда.

"Еще раз, мы технологические войска, мы на этом настаиваем. Нам нужны умные, сообразительные, мотивированные люди. Человек, который ходит пол жизни в очках – это тоже к нам. И это не проблема. Дядя с двумя-тремя категориями водительских прав – это тоже к нам. У нас также работают водители, так же это все нужно”, — говорит военный.

Он подчеркнул, что ставка в первую очередь на мотивированных людей, желающих быть полезными войску. Любые навыки не обязательны.

"А остальное мы сделаем сами", — рассказал Вадим Сухаревский.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: СУХАРЕВСКИЙ! БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ командующего Сил беспилотных систем ВСУ! ЭТО НАДО Услышать

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