Мобилизация в Украине: кому могут повторно вручить повестку осенью, а кого точно не призовут

Изменилась ли процедура вручения повесток и что будет в случае их игнорирования.

Военное положение и мобилизацию в Украине продлили минимум до 15 ноября 2023 года. Поэтому военнообязанные и дальше будут получать повестки, некоторые из них – повторно.

Сайт ТСН.ua объясняет, кто может получить повестку осенью, кому могут вручить ее во второй раз, а кого точно не мобилизуют. А также какие виды повесток существуют, изменилась ли процедура их вручения и что будет за игнорирование повестки. Ответить на эти вопросы помог адвокат Ростислав Кравец.

Какие виды повесток вручают

В Украине во время действия военного положения вручают три вида повесток:

для уточнения данных – о составе семьи, состоянии здоровья военнообязанного, месте работы и т.п.;

– о составе семьи, состоянии здоровья военнообязанного, месте работы и т.п.; на прохождение военно-врачебной комиссии (ВВК);

(ВВК); мобилизационное распоряжение. Такую повестку могут вручить только после прохождения ВВК, если военнообязанного признали годным к военной службе.

Также существует четвертый вид повестки о призыве на срочную службу, однако он не происходит во время военного положения.

Кому могут вручить повестку осенью

Поскольку всеобщая мобилизация продолжается, повестку осенью могут получить следующие категории граждан:

с опытом военной службы – пригодные и ограниченно пригодные по состоянию здоровья во время военного положения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет;

– пригодные и ограниченно пригодные по состоянию здоровья во время военного положения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет; без опыта военной службы – пригодные и ограниченно пригодные мужчины от 27 до 60 лет;

– пригодные и ограниченно пригодные мужчины от 27 до 60 лет; снятые и исключенные с военного учета мужчины в возрасте от 18 до 60 лет (с "белым билетом"), которые признаны годными или ограниченно годными по состоянию здоровья во время военного положения решением ВВК.

Кого мобилизуют в первую очередь

Ответить, кого мобилизуют в ряды Вооруженных сил Украины осенью,в первую очередь трудно, объясняет ТСН.ua Ростислав Кравец.

“К сожалению, выглядит ситуация так что “дикая” мобилизация и отсутствие отлаженного учета привела к тому, что фактически на нужды ВСУ не могут найти специалистов. Происходит очень неправильный подход и с точки зрения военной науки комплектования, и с точки зрения моральной поддержки самих военнослужащих и военнообязанных", – считает адвокат.

Кого точно не мобилизуют

Другие категории граждан могут пойти на службу по собственному желанию, а именно:

призывники в возрасте от 18 до 27 лет , ранее не проходившие срочную службу, могут добровольно подписать контракт с ВСУ;

, ранее не проходившие срочную службу, могут добровольно подписать контракт с ВСУ; женщины , пригодные по состоянию здоровья;

, пригодные по состоянию здоровья; лица с инвалидностью и имеющие право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам с прохождением службы по месту жительства.

Ростислав Кравец отметил, что на сегодняшний день, хотя Верховная Рада уменьшила возраст срочной службы в Украине до 25 лет, президентом Владимиром Зеленским эти изменения еще не были подписаны.

"Фактически до 27 лет, если лицо не служило, мобилизовать его не могут, потому что срочной службы у нас сейчас нет", — пояснил ТСН.ua адвокат.

В случае, если лицо ограниченно годно, его также могут мобилизовать, отметил Ростислав Кравец.

“Если лицо не пригодно и исключено из военного учета, то мобилизовать его не могут. Также не могут мобилизовать лиц, освобожденных с мест наказаний, совершивших тяжкие или особо тяжкие преступления”, – добавил адвокат.

Кто может получить повестку повторно

Часть мужчин получили повестку или добровольно пришли в ТЦК после начала полномасштабной войны, однако их до сих пор не мобилизовали. Среди них те, кого ВВК признала годными, поэтому они не имеют права на отсрочку. Следовательно, уполномоченные лица могут вручить повестку повторно.

Согласно украинскому законодательству, уточнять учетные данные в ТЦК необходимо в течение семи дней после любых изменений. Впрочем, не реже чем раз в 5 лет. Решение ВВК о состоянии здоровья действительно в течение года.

Некоторые виды отсрочки предоставляются на определенный срок. К примеру, на год для обучения – потом необходимо предоставлять новую справку. Бронирование действует шесть месяцев или пока есть соответствующие основания для учреждения.

Таким образом, повестки могут вручать повторно:

если ВВК военнообязанный проходил более года назад;

для проверки учетных данных;

для проверки данных о забронированном работнике;

для проверки обстоятельств отсрочки;

для мобилизации.

“Повторно могут вручить повестку также, когда человек не явился с первого раза, по первой повестке. Конечно, направляют повторную повестку, чтобы лицо явилось. Или для уточнения данных, или для прохождения медицинской комиссии, или уже непосредственно мобилизационное распоряжение для направления в воинскую часть”, – отметил ТСН.ua Ростислав Кравец.

Изменилась ли процедура вручения повесток

Процедура вручения повесток в Украине не изменялась. По закону их вправе вручать только уполномоченные ТЦК лица в любом месте: на улице, по месту жительства или работы и т.п.

“То есть не выписываться “на коленках” неизвестно кем, неизвестно как. Вручение может происходить где угодно, однако исключительно уполномоченными лицами от территориального центра комплектования. Есть форма повестки, утвержденная положением о ТЦК, где указывается фамилия, имя, отчество, адрес и цель, с которой вручается эта повестка”, – пояснил ТСН.ua адвокат.

Кроме того, на повестке обязательно должна быть подпись военного комиссара и печать ТЦК.

Что грозит за игнорирование повестки

За игнорирование повестки военнообязанным предусмотрена административная и уголовная ответственность. Каждый случай рассматривается индивидуально, отметил Ростислав Кравец.

“Конечно, в большинстве случаев это будет административная ответственность. Потому что для того, чтобы привлечь лицо к уголовной ответственности, нужно доказать умышленное уклонения от мобилизации. Это целый комплекс мер. Практически все это устанавливается в рамках досудебного расследования и уже в суде. Действительно ли особа умышленно уклонялась от мобилизации. Потому что, например, может так совпало, что вручили повестку, а человек заболел. Или вручили повестку, а у человека что-то случилось срочное, не смог поехать, или какое-то другое обстоятельство”, – объяснил адвокат ТСН.ua.

Так, если военнообязанный не прибывает в ТЦК по вызову для уточнения данных или прохождения ВЛК, ему грозит штраф в размере:

за первое нарушение от 100 до 200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (1 700-3 400 грн);

в случае повторного нарушения в течение года – от 200 до 500 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (3 400-8 500 грн).

За игнорирование мобилизационного распоряжения грозит уголовная ответственность от ограничения свободы до 3 лет до лишения свободы от 3 до 5 лет.

Напомним, с 1 октября 2023 года женщины некоторых специальностей будут обязаны регистрироваться в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

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