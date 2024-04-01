Мобилизация в Украине: кто должен явиться в ТЦК с 1 апреля и какие изменения ждут украинцев

В Украине, пока не принят новый закон о мобилизации, действуют действующие правила по военному учету. Поэтому в апреле несколько категорий граждан должны добровольно, не дожидаясь повестки, явиться в военкомат. Тем временем оборонный комитет завершил работу над законопроектом. Что нового там, когда будет принят закон и какими мифами российская пропаганда накачивает украинское медиапространство, говорится в эксклюзиве Виктории Гнатюк TSN.ua.

Работа над правками завершена

Оборонный комитет завершил работу над правками в законопроекте о мобилизации, а напомним, их было более 4 тысяч. Это рекорд, шутили между собой ранее нардепы.

Этот документ Верховная Рада должна принять во втором чтении. Впрочем, пока новый закон не вступил в силу, в Украине действует положение о военном учете, утвержденном Порядком проведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, законами о мобилизационной подготовке и воинской обязанности.

Кто должен сам прийти в ТЦК с 1 апреля?

Соответственно, есть несколько категорий граждан, которые должны прийти в ТЦК и СП в апреле, не дожидаясь повестки. Итак, в военкомат от 1 апреля должны явиться военнообязанные мужчины, призывники или резервисты, чтобы:

получить разрешение на изменение места жительства в случае переезда в другой регион и также явиться в ТЦК по новому месту жительства для того, чтобы заново встать на военный учет, чтобы снять себя с военного учета, если необходимо выехать за границу более чем на три месяца, сообщить об изменении персональных данных, указанных в ст.7 Закона Украины "О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов".

Сделать это нужно в течение 7 дней. В случае потери или порчи военно-учетного документа, для сверки персональных данных с данными ТЦК, напомним, что делать нужно каждые пять лет, а также в военкоматы нужно явиться тем, кто должен подать документы в ТЦК, подтверждающий право на отсрочку от призыва на срочную военную службу. Делать это нужно каждый год до 1 октября.

Когда будет закон и что решил оборонный комитет?

Впрочем, когда заработает новый закон о мобилизации – вопрос. В зал голосования по разным прогнозам, он, возможно, попадет в середине апреля, ведь как минимум еще неделю Рада не будет собираться на заседание.

Ранее нардеп от Голоса Ярослав Железняк объяснял, что во-первых, еще будет одно заседание, где рассмотрят дополнительные комитетские правки. Во-вторых, нужно еще решением Комитета утвердить всю таблицу. Здесь график неизвестен пока. И только после этого обработанный законопроект попадет в зал голосования.

А пока напомним, что поправил оборонный комитет. К примеру, вопросы еще остаются до решения по демобилизации. 27 марта нардеп Гончаренко сообщил, что комитет поддержал правку к мобилизационному законопроекту о демобилизации после 36 месяцев военной службы, но теперь это будет происходить по решению президента. Однако, как это будет работать на практике – пока никто не объясняет. Кроме того, по его словам, обсуждаются и другие варианты. К примеру, демобилизация после 36 месяцев службы, но 18 из них должны пройти на передовой.

Демобилизация срочников

А уже со 2 апреля в Украине начнется демобилизация срочников. Во время нее военнослужащие, у которых истек срок срочной службы во время действия военного положения, увольняются в запас. Кроме того, сообщалось, что демобилизованные срочники в Украине получат годовую отсрочку от мобилизации.

Количество таких солдат не разглашается по понятным причинам. При этом у них будет возможность по собственному желанию подписать контракт с ВСУ, если они пожелают продлить службу.

Тем временем острым вопросом остается сама мобилизация. Ранее было заявление, что на фронт нужно полмиллиона новых бойцов, однако на днях главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что мобилизовывать еще 500 тысяч человек не нужно. Эту цифру в разы уменьшили после внутренних аудитов и проверок.

Что "выбросили" из законопроекта?

А теперь о скандальных пунктах. Создавать электронный кабинет заставлять не будут, это сделают правом, а не обязанностью. Поэтому обновить личные данные в течение 60 дней можно будет либо в кабинете добровольно, либо пойти в ТЦК. Электронный кабинет предлагают сделать на базе реестра военнообязанных "Оберег" или в ЦНАП.

Также комитет отклонил статьи об электронных повестках. Для граждан, самостоятельно прибывших в ТЦК СП с отношением от конкретных воинских частей, предусмотрели возможность службы после обучения в этих воинских частях.

Также оповещать людей будут не старосты в территориальных громадах с постоянным населением до 10 тысяч человек, а районные госадминистрации.

Что касается мобилизационного возраста, то в последнее время было много вопросов. Сейчас уже точно ясно, что его снизят до 25 лет. Однако 26 марта в сети появилась новость от нардепа Дмитрия Разумкова, что мобилизовать смогут даже 18-летних.

Но члены комитета такую формулировку назвали, скажем так, не совсем корректной. В частности, Соломия Бобровская отметила, что с 18 до 24 лет мужчина сможет выбирать время прохождения базовой военной службы, потому что срочной уже нет. Другая нардепка, Ирина Фриз добавила, что во время военного положения срок такой военной службы будет составлять три месяца, в мирное время – пять месяцев.

Отсрочка за деньги: что решили?

Ну, а еще в конце концов отменяется "зрада". Речь идет о "войне для бедных" или другими словами, что те, кто много зарабатывает, могут забронироваться от мобилизации. Пока комитет отклонил привязку к зарплатам, а возможность бронирования предлагают оставить для работающих на критически важных предприятиях в органах государственной власти: работники категории А будут забронированы все, а категории Б и В на 50%.

Бронировать смогут также работники Национальной полиции Украины, Национального антикоррупционного бюро, ГБР и прокуратуры, Бюро экономической безопасности Украины, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, Службы судебной охраны, судов, учреждение системы правосудия и органы досудебного расследования; работников патронатных служб органов государственной власти, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины. Порядок, критерии, список должностей и профессий, а также объемы будут определяться этим законом и актами Кабинета министров Украины.

Напомним, что ранее на заседаниях комитета хотели включить во второе чтение нормы о возможности бронировать военнообязанных с определенным уровнем зарплаты. Начиная от 35 тыс. грн в месяц или при ежемесячной уплате 20 тыс. грн военного сбора. Однако эти предложения были отклонены даже без обсуждений. Также комитет поддержал рекомендацию НАПК ввести обязательную фотографию и видеофиксацию при вручении повесток от представителей ТЦК и СП.

Среди свежих решений – еще одно ключевое новшество, с уклонистов таки снимут все ограничения, предложенные в первом чтении. Следовательно, комитет постановил исключить все пункты о мерах влияния, то есть об ограничении/блокировке: вождение транспортных средств и блокировке счетов.

Отметим, нардепы подали более 300 идентичных правок, в которых отметили недостатки и противоправность механизмов, предложенных правительством. Предстоит еще рассмотрение консульских ограничений на получение паспортов, отчуждение или приобретение имущества для тех украинцев, которые находятся за пределами государства и не становятся на военный учет.

Кому еще предоставят отсрочку?

Не менее острым был и вопрос об отсрочках. Теперь известно, что эту возможность оставят усыновителям, на содержании которых находится один ребенок и более, которые до момента усыновления были детьми-сиротами или детьми, лишенными родительской опеки; опекунам, попечителям, приемным родителям, родителям-воспитателям, патронатным воспитателям, на содержании которых находится по крайней мере один ребенок-сирота или дети, лишенные родительской родительской опеки в возрасте до 18 лет.

Отсрочку также хотят оставить одному из родителей, имеющих ребенка до 18 лет, если второй отбывает наказание в местах лишения свободы, а также женщинам и мужчинам, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов за три месяца.

Также на войну не будут забирать женщин и мужчин, имеющих ребенка до 18 лет, если второй родитель умер, лишенный родительских прав, признан пропавшим без вести, а также если человек самостоятельно воспитывает и удерживает ребенка по решению суда или записью об отце в книге регистрации рождений.

Кроме этого оставят право на отсрочку тем, кто воспитывает ребенка в возрасте до 18 лет с инвалидностью, тем, кто имеет на иждивении совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.

Также до второго чтения комитет рекомендовал не мобилизовать тех, кто: имеет жену или мужа из лиц с инвалидностью I или II группы; имеет жену или мужа из числа лиц с инвалидностью ІІІ группы, установленной вследствие отсутствия конечности, кистей рук, кисти руки, стоп ног, одного из парных органов или онкологического заболевания, умственных, психических пороков или наличия у такого лица несовершеннолетнего ребенка. Что важно, что в первом чтении упоминания о таких женах или мужчинах с инвалидностью III группы вообще не было.

Кто остался без отсрочки?

Вместе с тем, комитет не поддержал отсрочку: для прокуроров органов прокуратуры. советников, помощников, пресс-секретаря президента, работников секретариатов председателя Верховной Рады, его первого заместителя и заместителей, работников секретариатов депутатских фракций, групп в парламенте, работников патронатных служб премьер-министра и других членов правительства и других государственных органов.

Однако нардепы отмечают, что эти категории, как и прокуроры, будут иметь право на бронирование в соответствии с порядком, установленным Кабмином. Но не на безусловную отсрочку от мобилизации.

Также отклонили нормы об отсрочке: лиц начальствующего состава НАБУ и ГБР; сотрудников МИД Украины и лиц, имеющих дипломатический ранг Чрезвычайный и Полномочный Посол; религиозных проповедников, наставников или других священнослужителей религиозных организаций; работников внешкольного образования; творческих работников, реставраторов, главных хранителей фондов и руководителей национальных учреждений культуры. Также разрешилась судьба аспирантов.

Напомним, что особенно шуму наделала новость, что аспирантов на контракте могут мобилизовать, а бюджетников – нет. Эту идею отвергли и теперь на категории "бюджетник или контрактник" аспирантов делить не будут.

Также призыву не будут подлежать: студенты дневной или дуальной формы обучения, которые получают уровень образования, превышающий ранее полученный; докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру; научные и научно-педагогические работники учреждений высшего или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Скандалы с мобилизацией

Между тем, в Украине не утихают скандалы с "мобилизационными методами" ТЦК. Впрочем, частенько почву для ссор подогревает враг. В Житомирском областном ТЦК и СП решили развеять мифы, запускаемые российской пропагандой о мобилизации в Украине. Прежде всего, вызов в ТЦК для уточнения данных о человеке. Ее основная цель состоит в том, чтобы люди пришли и обновили свою личную информацию.

Довольно распространена претензия к работникам ТЦК, которая встречается в соцсетях, что повестки вручают мужчинам с инвалидностью. Однако если мужчина получил инвалидность после приписки к призывному участку или вообще не стоит на учете в ТЦК, то о его инвалидности знать не могут.

Такие случаи регламентируются Постановлением министра обороны №1487 от 30 декабря 2022 года, где указано, что в случае изменения персональных данных, например, брак, изменение состояния здоровья, рождение ребенка, военнообязанные мужчины должны в течение 7 дней сообщить об этом ТЦК. То есть, если бы мужчины вовремя обращались в ТЦК, таких случаев было бы существенно меньше.

Кстати, военный учет ведется также в местных советах, ЦНАПах и предприятиях, где мужчины работают, то есть информацию нужно подавать и туда. Относительно отсрочок история подобна.

Да и даже после признания военно-врачебной комиссией пригодными к военной службе мужчины не отправляются сразу на фронт. Если человек не проходил военную службу раньше, его отправляют в один из учебных центров. Если же опыт службы есть, то она может проходить обучение и согласование уже в воинской части, которая заинтересована в таком специалисте.

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СРОЧНО! Кто должен явиться в ТЦК с 1 апреля? Смотреть всем!