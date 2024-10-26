Мобилизация в Украине: кто из студентов имеет право на отсрочку

Есть случаи, при которых соискателя высшего образования могут мобилизовать.

Мобилизация в Украине продолжается. Однако определенные категории военнообязанных имеют право на отсрочку. В частности, студенты. Однако и на студенческой скамье могут ждать "сюрпризы" мобилизационного законодательства.

О том, какие документы студент должен иметь, если его остановят работники ТЦК, кого из студентов могут призвать в армию и действует ли отсрочка во время академического отпуска, рассказала Виктория Панченко в эксклюзивном обзоре на YouTube-канале TSN.UA.

Кто имеет право на отсрочку

Согласно мобилизационному законодательству Украины, студенты имеют право на отсрочку во время военного положения, однако есть исключения.

Право на отсрочку имеют соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования. При этом они должны получать уровень образования, который выше ранее полученного уровня в последовательности.

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Также право на отсрочку имеют докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру.

Порядок определения учебными заведениями последовательности получения образования студентами определен Инструкцией МОН. Ею устанавливается определенный алгоритм внесения соответствующих сведений в реестр о предварительном и текущем обучении, ведомости зачисления и об отчислениях из предыдущих учебных заведений, о перерыве в обучении, возобновлении на учебе или переводе, рассказала ТСН.ua адвокат адвокат Марина Бекало.

“На основании них формируется электронная справка из Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕДЕБО) с выводом о нарушении последовательности текущего обучения. В справке указывается "Нет, нарушает" или об отсутствии нарушения — "Да, не нарушает", — пояснила она.

Кто не имеет права на отсрочку

Соискатель образования, который будет считаться нарушающим последовательность образования, соответственно теряет право на отсрочку.

Речь идет о таких случаях:

если имеет диплом профессионального младшего бакалавра и поступил на получение образования уровня квалифицированного рабочего (т.е. спустился на уровень ниже);

с имеющимся дипломом магистра поступил на получение образования по другой специальности на бакалавра или магистра;

был ранее отчислен во время получения образования и заново поступил на тот же уровень получения образования (вместо поновления на учебе).

Также теряют право на отсрочку студенты иностранных учебных заведений.

Иностранные учебные заведения не имеют украинской лицензии и не осуществляют образовательную деятельность в Украине, следовательно, и не имеют доступа к ЕГЭБО. Поэтому сформировать справку соискателя образования со сведениями о соблюдении условий последовательности текущего образования для них невозможно.

Мобилизируют ли во время академотпуска

Академический отпуск является прерыванием образования, предусматривающим приостановление прав и обязанностей соискателя образования, выполнение индивидуального учебного плана. Информация о факте предоставления академического отпуска также вносится в ЕГЭБО.

Статус соискателя образования академический отпуск не отменяет, но есть разъяснение МОН и позиция ТЦК и СП, что соискатель образования в этот период теряет право на отсрочку.

Студент, ушедший в академотпуск в связи с тяжелой болезнью, требующей длительного лечения, формально может потерять основание для отсрочки именно как студент, но у него будет основание для отсрочки по заключению ВЛК.

Мобилизируют ли при поступлении на магистратуру

С момента получения диплома бакалавра до момента зачисления учебным заведением соискателя образования на магистратуру проходит определенное время — месяц-два. Поэтому для ТЦК и СП отсутствие справки соискателя образования по ЕГЭБО является основанием для призыва военнообязанного на военную службу в этот период.

Лицо является абитуриентом или абитуриентом, но не соискателем образования. Следовательно, справка из ЕГЭБО не будет отображать информацию соискателя образования о текущем обучении, пока не будет приказа о зачислении.

Какие документы студент должен носить с собой

О предоставленной отсрочке ТЦК и СП выдает студенту справку и вносит в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов Оберег соответствующие сведения.

Данные об отсрочке и сроке действия отсрочки подтягиваются также в “Резерв+”. Для студентов, имеющих приложение, достаточно предоставить во время проверки электронный военно-учетный документ (“ВОД”), сгенерированный в “Резерв+”.

Те, кто не имеет электронного "ВОД", могут предоставить военный билет или приписное старому образцу или новому образцу (после 16.05.2024г.) с соответствующими отметками и справку о предоставленной отсрочке от ТЦК и СП.

Запрет мобилизации до 25 лет

Верховная Рада одобрила законопроект об освобождении от мобилизации мужчин в возрасте до 25 лет, которые до изменений в мобилизационном законодательстве имели статус "ограниченно пригодных". Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Обсуждение этой инициативы длилось почти пять месяцев. Напомним, 3 сентября Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект, запрещающий мобилизацию ограниченно годных украинцев в возрасте от 18 до 25 лет. Раньше их могли призывать на военную службу. Напомню, что в Украине не мобилизуют мужчин моложе 25 лет, не имеющих военного опыта и имеющих статус "призывников".

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Однако с "ограниченно пригодными" младше 25 лет вышла коллизия. Мужчины до 25 лет, не служившие в армии и не имеющие военного опыта, считаются призывниками, а не военнообязанными. Поскольку во время военного положения набора на срочную службу не было, их не мобилизовали. В противном случае мужчины до 25 лет, которые служили срочную или имели военную кафедру, или состоят на военном учете как военнообязанные, а не призывники, также подлежали мобилизации.

Также статус военнообязанного имеют лица, которые приписывались к призывным участкам по старому законодательству и установили статус непригодных к военной службе в мирное время или ограниченно годных в военное время. По ним не действует норма о "мобилизации от 25 лет".

В качестве примера можно привести недавний инцидент в Закарпатье. В Ужгороде мобилизовали 22-летнего парня, хотя мужчины до 25 лет не подлежат мобилизации. В ТЦК со своей стороны объяснили, что поскольку молодой человек состоит на учете не как призывник, а как военнообязанный, поэтому подлежит мобилизации.

Призыв без ТЦК

Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок призыва граждан на военную службу во время мобилизации. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко.

Командир воинской части сможет самостоятельно предоставлять направление для прохождения ВЛК, чтобы определить степень пригодности к воинской службе. Также предоставляется право командирам воинских частей осуществлять комплектование боевых воинских частей за счет добровольцев, изъявляющих желание проходить службу по призыву.

Учет через "Резерв+"

Еще одно нововведение касается призывников, которым исполнилось 17 лет. Они должны стать на учет через "Резерв+" или путем явки в ТЦК, иначе придется платить штраф.

Министерство обороны предлагает исключить из законодательства комиссии по взятию на военный учет призывников. Соответствующий законопроект правительства 12076 зарегистрирован в Верховной Раде.

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Также предлагается исключить нормы о том, что органы местного самоуправления, бизнес и учебные заведения ежегодно обязаны подавать в соответствующие районные (городские) ТЦК списки граждан Украины, подлежащих взятию на военный учет призывников. Подача сведений возлагается на призывника.

Ему предоставляется возможность встать на учет дистанционно через "Резерв+". В противном случае он должен будет явиться в ТЦК и уплатить штраф от 17 тысяч до 25,5 тысяч грн.

Также ребят от 16 до 25 лет, которые будут оформлять паспорт, автоматически внесут в реестр "Оберіг" без прохождения ВВК. Это касается и тех ребят, которые проживают за границей.

Актуальность находящихся за рубежом военных электронных документов для мужчин 18-60 лет будет проверяться через взаимодействие с ДМС. То есть данные из Демографического реестра попадут в реестр "Оберіг" автоматически и для этого не нужно будет, чтобы ТЦК вносило их "вручную".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "МОБИЛИЗАЦИЯ В УКРАИНЕ: кто из студентов имеет право на отсрочку?"

Напомним, в Верховной Раде предлагают уволить в запас мужчин в возрасте 18-25 лет, имевших статус "ограниченно пригодный" и мобилизованных в армию во время действия военного положения.

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