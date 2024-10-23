Мобилизация в Украине: кто из студентов имеет право на отсрочку и можно ли растянуть ее академотпуском

Студенты в Украине имеют право на отсрочку от мобилизации во время военного положения, однако есть исключения.

Кого могут призвать в армию, действует ли отсрочка во время академического отпуска и какие документы студент должен носить, если остановят работники ТЦК СП на улице, — об этом рассказала адвокат Марина Бекало в комментарии сайту ТСН.ua.

Отсрочка для студентов: кто имеет право

Право на отсрочку имеют соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования.

В то же время они должны получать уровень образования, который выше ранее полученного уровня в последовательности, определенной частью второй статьи 10 Закона Украины "Об образовании".

Также право на отсрочку имеют докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру.

Какова должна быть последовательность получения образования

Порядок определения учебными заведениями последовательности получения образования студентами определен Инструкцией МОН №1/9758-24 от 03.06.24г.

Ею устанавливается определенный алгоритм внесения соответствующих сведений в реестр о предыдущем и текущем обучении, сведениях зачислений и об отчислениях из предыдущих учебных заведений, о перерыве в обучении, обновлениях на обучении или переводе.

“На основании них формируется электронная справка из Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЕБО) с выводом о нарушении последовательности текущего обучения. В справке указывается "Нет, нарушает" или об отсутствии нарушения — "Да, не нарушает", — рассказала ТСН.ua Марина Бекало.

Кто из студентов не имеет права на отсрочку

Например, соискатель образования будет считаться нарушающим последовательность образования и соответственно теряющим право на отсрочку, если:

имеет диплом профессионального младшего бакалавра и поступил на получение образования уровня квалифицированного рабочего (то есть спустился на уровень ниже)

с имеющимся дипломом магистра поступил на получение образования по другой специальности на бакалавра или магистра

был ранее отчислен во время получения образования и заново поступил на тот же уровень получения образования (вместо возобновления на учебе)

Следовательно, в таких случаях текущее получение образования не будет считаться последовательным и в справке из ЕГЭБО будет указано "Нет, нарушает".

Имеют ли право на отсрочку студенты иностранных вузов

Также теряют право на отсрочку студенты иностранных учебных заведений.

В соответствии с п. 62 Постановления КМУ №560, регулирующей порядок получения отсрочки, соискатели образования предоставляют ТЦК и СП справку соискателя образования, сформированную из ЕГЭБО.

Впрочем, доступ к ЕГЕБО имеют исключительно субъекты образовательной деятельности, имеющие соответствующие лицензии, выданные МОН Украины.

“Иностранные учебные заведения, конечно, не имеют украинскую лицензию и не осуществляют образовательную деятельность в Украине, следовательно и не имеют доступа к ЕГЭБО. А потому сформировать справку соискателя образования со сведениями о соблюдении условий последовательности текущего образования, для них невозможно", — пояснила Марина Бекало.

Действует отсрочка во время академического отпуска

Академический отпуск является прерыванием образования, предусматривающим приостановление прав и обязанностей соискателя образования, выполнение индивидуального учебного плана.

Информация о факте предоставления академического отпуска также вносится в ЕГЭБО.

Сам статус соискателя образования академический отпуск не отменяет, но есть разъяснение МОН и позиция ТЦК и СП такова, что соискатель за этот период теряет право на отсрочку.

"Но здесь вопрос очень спорный, ведь некоторые основания для предоставления академического отпуска – например, в связи с болезнью – могут совпадать с основаниями для предоставления отсрочки – например, в связи с временной непригодностью", – говорит адвокат.

Студент в связи с тяжелой болезнью, которая требует длительного лечения, может пойти в академический отпуск. В настоящее время он формально может потерять основание для отсрочки именно как студент, но он будет иметь основание для отсрочки по заключению ВЛК.

“Именно прерывание обучения очень рискованно с позиции получения права на отсрочку. Поэтому точно могу сказать, что академический отпуск не играет в пользу соискателя образования и не увеличивает срок отсрочки, а наоборот”, — говорит Марина Бекало.

Могут ли мобилизовать студента, который стал бакалавром и поступает на магистратуру

С момента получения диплома бакалавра до момента зачисления учебным заведением соискателя образования на магистратуру проходит определенное время — месяц-два.

"Конечно, этот период лицо является абитуриентом или поступающим, но никак не соискателем образования. Следовательно, справка из ЕГЕБО не будет отображать информацию соискателя образования о текущем обучении, пока не будет приказа о зачислении", — пояснила Марина Бекало.

Поэтому для ТЦК и СП отсутствие справки соискателя образования по ЕГЭБО является основанием для призыва военнообязанного на военную службу в этот период.

Если остановят ТЦК: какие документы студент должен носить с собой

О предоставленной отсрочке ТЦК и СП выдает студенту справку и вносит в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов Оберег соответствующие сведения. Следовательно, данные об отсрочке и сроке действия отсрочки подтягиваются также в “Резерв+”.

Для студентов, имеющих приложение, достаточно предоставить во время проверки электронный военно-учетный документ (“ВОД”), сгенерированный в “Резерв+”.

"Те, кто не имеет электронного "ВОД", могут предоставить военный билет или приписное старого образца или нового образца (после 16.05.2024г.) с соответствующими отметками и справку о предоставленной отсрочке от ТЦК и СП", — говорит Марина Бекало.

Напомним, в Украине "остановили" мобилизацию некоторых мужчин: что известно.

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