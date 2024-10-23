Мобилизация в Украине: кто из студентов имеет право на отсрочку и можно ли растянуть ее академотпуском

Какие документы студент должен носить, если остановят работники ТЦК СП.
Студенты в Украине имеют право на отсрочку от мобилизации во время военного положения, однако есть исключения.
Кого могут призвать в армию, действует ли отсрочка во время академического отпуска и какие документы студент должен носить, если остановят работники ТЦК СП на улице, — об этом рассказала адвокат Марина Бекало в комментарии сайту ТСН.ua.
Отсрочка для студентов: кто имеет право
Право на отсрочку имеют соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования.
В то же время они должны получать уровень образования, который выше ранее полученного уровня в последовательности, определенной частью второй статьи 10 Закона Украины "Об образовании".
Также право на отсрочку имеют докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру.
Какова должна быть последовательность получения образования
Порядок определения учебными заведениями последовательности получения образования студентами определен Инструкцией МОН №1/9758-24 от 03.06.24г.
Ею устанавливается определенный алгоритм внесения соответствующих сведений в реестр о предыдущем и текущем обучении, сведениях зачислений и об отчислениях из предыдущих учебных заведений, о перерыве в обучении, обновлениях на обучении или переводе.
“На основании них формируется электронная справка из Единой государственной электронной базы по вопросам образования (ЕГЕБО) с выводом о нарушении последовательности текущего обучения. В справке указывается "Нет, нарушает" или об отсутствии нарушения — "Да, не нарушает", — рассказала ТСН.ua Марина Бекало.
Кто из студентов не имеет права на отсрочку
Например, соискатель образования будет считаться нарушающим последовательность образования и соответственно теряющим право на отсрочку, если:
- имеет диплом профессионального младшего бакалавра и поступил на получение образования уровня квалифицированного рабочего (то есть спустился на уровень ниже)
- с имеющимся дипломом магистра поступил на получение образования по другой специальности на бакалавра или магистра
- был ранее отчислен во время получения образования и заново поступил на тот же уровень получения образования (вместо возобновления на учебе)
Следовательно, в таких случаях текущее получение образования не будет считаться последовательным и в справке из ЕГЭБО будет указано "Нет, нарушает".
Имеют ли право на отсрочку студенты иностранных вузов
Также теряют право на отсрочку студенты иностранных учебных заведений.
В соответствии с п. 62 Постановления КМУ №560, регулирующей порядок получения отсрочки, соискатели образования предоставляют ТЦК и СП справку соискателя образования, сформированную из ЕГЭБО.
Впрочем, доступ к ЕГЕБО имеют исключительно субъекты образовательной деятельности, имеющие соответствующие лицензии, выданные МОН Украины.
“Иностранные учебные заведения, конечно, не имеют украинскую лицензию и не осуществляют образовательную деятельность в Украине, следовательно и не имеют доступа к ЕГЭБО. А потому сформировать справку соискателя образования со сведениями о соблюдении условий последовательности текущего образования, для них невозможно", — пояснила Марина Бекало.
Действует отсрочка во время академического отпуска
Академический отпуск является прерыванием образования, предусматривающим приостановление прав и обязанностей соискателя образования, выполнение индивидуального учебного плана.
Информация о факте предоставления академического отпуска также вносится в ЕГЭБО.
Сам статус соискателя образования академический отпуск не отменяет, но есть разъяснение МОН и позиция ТЦК и СП такова, что соискатель за этот период теряет право на отсрочку.
"Но здесь вопрос очень спорный, ведь некоторые основания для предоставления академического отпуска – например, в связи с болезнью – могут совпадать с основаниями для предоставления отсрочки – например, в связи с временной непригодностью", – говорит адвокат.
Студент в связи с тяжелой болезнью, которая требует длительного лечения, может пойти в академический отпуск. В настоящее время он формально может потерять основание для отсрочки именно как студент, но он будет иметь основание для отсрочки по заключению ВЛК.
“Именно прерывание обучения очень рискованно с позиции получения права на отсрочку. Поэтому точно могу сказать, что академический отпуск не играет в пользу соискателя образования и не увеличивает срок отсрочки, а наоборот”, — говорит Марина Бекало.
Могут ли мобилизовать студента, который стал бакалавром и поступает на магистратуру
С момента получения диплома бакалавра до момента зачисления учебным заведением соискателя образования на магистратуру проходит определенное время — месяц-два.
"Конечно, этот период лицо является абитуриентом или поступающим, но никак не соискателем образования. Следовательно, справка из ЕГЕБО не будет отображать информацию соискателя образования о текущем обучении, пока не будет приказа о зачислении", — пояснила Марина Бекало.
Поэтому для ТЦК и СП отсутствие справки соискателя образования по ЕГЭБО является основанием для призыва военнообязанного на военную службу в этот период.
Если остановят ТЦК: какие документы студент должен носить с собой
О предоставленной отсрочке ТЦК и СП выдает студенту справку и вносит в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов Оберег соответствующие сведения. Следовательно, данные об отсрочке и сроке действия отсрочки подтягиваются также в “Резерв+”.
Для студентов, имеющих приложение, достаточно предоставить во время проверки электронный военно-учетный документ (“ВОД”), сгенерированный в “Резерв+”.
"Те, кто не имеет электронного "ВОД", могут предоставить военный билет или приписное старого образца или нового образца (после 16.05.2024г.) с соответствующими отметками и справку о предоставленной отсрочке от ТЦК и СП", — говорит Марина Бекало.
Напомним, в Украине "остановили" мобилизацию некоторых мужчин: что известно.
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